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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Διόρθωσαν στο τέλος της εβδομάδας

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος συνέχισε την πτωτική του πορεία

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 26.06.2026, 19:35
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Διόρθωσαν στο τέλος της εβδομάδας
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Με απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος συνέχισε την πτωτική του πορεία, ενώ η Zalando βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων μετά την έναρξη έρευνας από τη γερμανική χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή BaFin για τις οικονομικές της καταστάσεις.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,67% στις 635 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,21% στις 10.508 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 1,25% στις 24.681 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,55% στις 8.384 μονάδες.

Η μετοχή της Zalando κατέγραψε πτώση 4,3%, μετά την ανακοίνωση της BaFin ότι ξεκινά έρευνα για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2025, επικαλούμενη ενδείξεις ότι ο διαδικτυακός κολοσσός της μόδας ενδέχεται να παραβίασε λογιστικούς κανόνες. Οι εξελίξεις επηρέασαν συνολικά τον ευρωπαϊκό κλάδο λιανικού εμπορίου, ο οποίος υποχώρησε κατά 0,2%.

Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα στον παγκόσμιο τεχνολογικό κλάδο παραμένει έντονη, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στη ραγδαία αύξηση του κόστους των memory chips, η οποία προκαλείται από την εκρηκτική ζήτηση που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η Infineon έχασε 3%, ενώ η STMicroelectronics υποχώρησε κατά 2,4%.

Απώλειες κατέγραψαν και οι εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού για τη βιομηχανία ημιαγωγών, με τη BE Semiconductor να υποχωρεί κατά 2,5% και την ASML κατά 1,1%.

Σύμφωνα με τον Craig Cameron, διαχειριστή χαρτοφυλακίου της Templeton Global Investments, η άνοδος του κόστους μνήμης αρχίζει να επηρεάζει ολοένα και περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Όπως σημείωσε, η αγορά είχε σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει αυτή την εξέλιξη, καθώς πλέον δεν είναι οικονομικά λογικό να παραμένουν αμετάβλητες οι τιμές σε smartphones, υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όταν το κόστος των memory chips καταλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής.

Από την άλλη, η Volkswagen ενισχύθηκε κατά 0,7%, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να καταργήσει έως και 100.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσής της.

Παρά τη σημερινή διόρθωση, οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με ήπια άνοδο την εβδομάδα. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, μετά την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που επέτρεψε στο Brent να επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την πρόσφατη γεωπολιτική κρίση.

Παράλληλα, η σχετικά μικρότερη έκθεση της Ευρώπης στον τεχνολογικό κλάδο, σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λειτούργησε ως παράγοντας περιορισμού των απωλειών.

Άντεξαν οι 2.450 μονάδες του ΧΑ στις πιέσεις της εβδομάδας

Οριακά πτωτικά έκλεισε τελικά το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, δείχνοντας στις δημοπρασίες αξιοσημείωτες αντοχές στη ζώνη των 2.450 μονάδων, αν και η εβδομάδα έκλεισε με αρνητικό πρόσημο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,10% στις 2.449,29 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.438,97 μονάδων (-0,52%) και 2.454,01 μονάδων (+0,10%). Ο τζίρος ανήλθε στα 259,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 41,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,8 εκατ. τεμάχια αξίας 35,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,21% στις 6.203,62 μονάδες, ενώ στο +0,98% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.207,61 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,53% στις 2.734,21 μονάδες.

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