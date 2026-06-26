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Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξαν οι 2.450 μονάδες στις πιέσεις της εβδομάδας

Οριακά πτωτικά έκλεισε τελικά το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, δείχνοντας αξιοσημείωτες αντοχές στη ζώνη των 2.450 μονάδων

Xρηματιστήριο Αθηνών 26.06.2026, 17:30
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξαν οι 2.450 μονάδες στις πιέσεις της εβδομάδας
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Οριακά πτωτικά έκλεισε τελικά το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, δείχνοντας στις δημοπρασίες αξιοσημείωτες αντοχές στη ζώνη των 2.450 μονάδων, αν και η εβδομάδα έκλεισε με αρνητικό πρόσημο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,10% στις 2.449,29 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.438,97 μονάδων (-0,52%) και 2.454,01 μονάδων (+0,10%). Ο τζίρος ανήλθε στα 259,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 41,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,8 εκατ. τεμάχια αξίας 35,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,21% στις 6.203,62 μονάδες, ενώ στο +0,98% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.207,61 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,53% στις 2.734,21 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η πτώση του γενικού δείκτη ήταν στο 1,07%, ο FSTE 25 υποχώρησε κατά 1,37%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε απώλειες 3,99%.

Μηχανή ανάπτυξης

Με λίγες μόνο συνεδριάσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη της τάξης του 15% από τις αρχές του έτους, υπενθυμίζει ο Μ. Χατζηδάκης της Beta Securities. Παρά τις αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, τον επίμονο πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Η πλειονότητα των εισηγμένων μετοχών κινείται με θετικό πρόσημο από την αρχή του έτους, οι διανομές μερισμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικές, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώνεται κοντά στα 344 εκατ. ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Το πραγματικό «ταμείο» του πρώτου εξαμήνου, ωστόσο, βρίσκεται στην ένταση της άντλησης κεφαλαίων. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ήδη ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων εταιρικών πράξεων της Άκτωρ και της ElvalHalcor τον Ιούλιο, ανέρχονται πλέον στα 6,8 δισ. ευρώ.

Αν προστεθούν και οι εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις, το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που έχουν αντληθεί μέσω της αγοράς φθάνει τα 7,5 δισ. ευρώ, προσφέροντας ισχυρή χρηματοδοτική ώθηση στις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Ακόμη και αν δεν πραγματοποιηθεί καμία άλλη αντίστοιχη συναλλαγή έως το τέλος του έτους, το 2026 αποτελεί ήδη χρονιά-ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά έχει ανακτήσει πλήρως τον διττό ρόλο της ως μηχανή άντλησης κεφαλαίων και προσέλκυσης επενδυτών από το εξωτερικό. Αυτός ο ρόλος μάλιστα επιτελείται
με επιτυχία για όλους: Οι αυξήσεις υπερκαλύπτονται, οι επενδυτές έχουν άμεσα αποτέλεσμα υπεραξίας στις κινήσεις τους και οι κινητικότητα συνεχίζεται μέχρι ενδεχομένως να σπάσει η αλυσίδα των θετικών αποδόσεων.

Όπως και να έχει και ανεξάρτητα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις η «μηχανή» έχει πάρει για τα καλά μπροστά και η δυναμική ενισχύεται από νέες ιδέες που διατηρούν ψηλά το ενδιαφέρον.

Τεχνική εικόνα

Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης επισκέφθηκε τα υψηλά των 2.500 μονάδων όπου συνάντησε αξιοσημείωτη προσφορά μπαίνοντας αυτή την φορά σε καθαρά διορθωτική κίνηση. Προς ώρας οι διακυμάνσεις είναι ελεγχόμενες και η κίνηση συντελείται με μικρά ημερήσια σώματα. Παρόλα αυτά το περιθώριο διόρθωσης αφήνει αρκετό χώρο «χωνέματος» των τιμών καθώς η βασική στήριξη βρίσκεται στην γνώριμη περιοχή του ανοδικού χάσματος μεταξύ 2.396-2.415 μονάδων.

Οι ταλαντωτές πλέον έχουν αποφορτιστεί από τις υπερτιμημένες ζώνες ημερήσια και εβδομαδιαία βάση ενώ στα ωριαία διαγράμματα ακουμπούν σε υποτιμημένες ζώνες. Η συσσώρευση είναι το βασικό σενάριο για την ερχόμενη εβδομάδα ενώ σημαντικές πληροφορίες για την εκτόνωση των ρευστοποιήσεων από την κατοχύρωση κερδών θα αντληθούν από την συρρίκνωση του ημερήσιου τζίρου, γεγονός το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Motor Oil, λόγω και αποκοπής μερίσματος, έκλεισε με απώλειες 3,20%, με τις ΕΛΧΑ και Τιτάν να ακολουθούν με πτώση 2,65% και 2,08% αντίστοιχα. Άνω του 1% ήταν οι απώλειες σε Alpha Bank, CrediaBank, Πειραιώς και Λάμδα, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Βιοχάλκο, Optima, Cenergy, Metlen και Εθνική.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy σημείωσε κέρδη 3,19%, με τις ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Allwyn και Coca Cola να ακολουθούν με άνοδο άνω του 1%. Με ήπια κέρδη έκλεισαν οι Κύπρου, Eurobank, Jumbo, Aegean, Aktor, ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ.

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