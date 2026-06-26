Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της διεθνούς πτώσης και των επιλεκτικών αγοραστών η αγορά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μικρές απώλειες κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις τεχνολογικές αναταράξεις που έρχονται από την άλλη όχθη του Ατλαντικού.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,20% στις 2.446,64 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,19% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.204,95 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,18% στις 2.753,85 μονάδες.

Έντονη αβεβαιότητα

Η μεταβλητότητα παραμένει κυρίαρχο χαρακτηριστικό στις διεθνείς αγορές, όπως και στην ελληνική, με τη χθεσινή συνεδρίαση στη Wall Street να επιβεβαιώνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν κατεύθυνση. Οι έντονες διακυμάνσεις και οι συνεχείς εναλλαγές προσήμου αντανακλούν την προσπάθεια της αγοράς να ισορροπήσει ανάμεσα στις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών και στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

Παρά τη σημερινή διόρθωση, η εικόνα της ελληνικής αγοράς εξακολουθεί να θεωρείται ανθεκτική. Ο Γενικός Δείκτης παραμένει κοντά στα πολυετή υψηλά του και το επενδυτικό ενδιαφέρον διατηρείται, στοιχείο που δείχνει ότι η ανοδική τάση δεν έχει μέχρι στιγμής ανατραπεί.

Ωστόσο, καθώς ολοκληρώνεται ο Ιούνιος και πλησιάζει το κλείσιμο των βιβλίων του πρώτου εξαμήνου, η προσοχή στρέφεται στις κινήσεις των θεσμικών. Οι αυξημένες ρευστοποιήσεις που καταγράφονται κυρίως στις τραπεζικές μετοχές μένει να αποδειχθεί εάν αποτελούν κινήσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων ενόψει του εξαμήνου ή αν συνιστούν κατοχύρωση κερδών, μετά την άνοδο που έχει οδηγήσει τον τραπεζικό δείκτη σε υψηλά 11 ετών.

Από τεχνικής πλευράς, κρίσιμο θεωρείται το κατά πόσο θα διατηρηθούν οι βασικές βραχυπρόθεσμες στηρίξεις. Ο γενικός δεν πρέπει να περάσει κάτω από τις 2.440 μονάδες, ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) βρίσκει τις στηρίξεις του στις 2.730 μονάδες, ενώ για τον FTSE 25 η αντίστοιχη στήριξη εντοπίζεται στις 6.200 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Motor Oil, λόγω αποκοπής μερίσματος, χάνει 4,16%, με τις Aktor, ΕΥΔΑΠ και Λάμδα να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Aegean, Τιτάν, ΔΕΗ, Metlen, Alpha Bank, Εθνική, Jumbo και Βιοχάλκο.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ σημειώνει κέρδη 1,51%, με τις Allwyn, Eurobank, Κύπρου, Helleniq Energy, ΔΑΑ, Πειραιώς, Cenergy και Optima να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι οι Credia και Coca Cola.