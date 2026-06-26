Διαχείριση αποβλήτων: Ιδρύεται Ενωση για τους φορείς σε όλη την Ελλάδα

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Σε ένα σημαντικό βήμα προχωρούν οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων με τη δημιουργία της «Ένωσης ΦΟΔΣΑ Ελλάδος», ενός κοινού θεσμικού χώρου συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, συντονισμού και ενιαίας εκπροσώπησης.

Η απόφαση ελήφθη στην Κω και στο πλαίσιο του 13ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Διαχείρισης Αποβλήτων και κάτω απο το πρίσμα των μεγάλων προκλήσεων για την κυκλική οικονομία, την ολοκλήρωση κρίσιμων περιβαλλοντικών έργων, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων.

Η ανάγκη δημιουργίας ενός μόνιμου διαύλου συνεργασίας των ΦΟΔΣΑ αποτέλεσε αντικείμενο μιας σταθερής προσπάθειας που ανέδειξε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, με στόχο οι Φορείς όλης της χώρας να αποκτήσουν μία ισχυρή, ενιαία και τεκμηριωμένη φωνή.

Η πρόταση που παρουσιάστηκε είχε εξαρχής ξεκάθαρη αυτοδιοικητική φιλοσοφία: Να δημιουργηθεί ένας θεσμός συνεργασίας και προσφοράς και όχι ένας ακόμη μηχανισμός εξουσίας. Μία Ένωση που δεν δημιουργεί καμία οικονομική επιβάρυνση στους ΦΟΔΣΑ, δεν προβλέπει εισφορές και πρόσθετα βάρη, λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς, διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων, αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία κάθε Φορέα, στηρίζεται σε όργανα συνεργασίας και θεματικές επιτροπές,

και προβλέπει εκ περιτροπής εκπροσώπηση και ανάληψη ευθύνης.

H ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης των ΦΟΔΣΑ μέσω της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) τέθηκε ως σημαντική προτεραιότητα ώστε να υπάρξει ουσιαστική πρόβλεψη για τη στελέχωση και ενδυνάμωση των Φορέων.

Προταθηκε επίσης απο τον κ. Γεράνη η δημιουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Στελεχών ΦΟΔΣΑ Ελλάδος («ΚΕΦΟΕ») ενός κέντρου γνώσης και επιμόρφωσης, με στόχο τη συνεχή κατάρτιση στελεχών, την ανταλλαγή εμπειριών και την ενίσχυση της τεχνογνωσίας σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όως τονίζεται οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν ισχυρούς Φορείς και ανθρώπους με γνώση, εργαλεία και υποστήριξη.

Στη συνάντηση προσκλήθηκε το σύνολο των ΦοΔΣΑ της χώρας και υπήρξε μεγάλη συμμετοχή.

Διαδικτυακά συμμετείχαν:

• ο Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), κ. Μπάμπης Σιάτρας,

• ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΟΤΑ, κ. Αθανάσιος Μαμάκος,

• η Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, κα Ελένη Βάκα,

• ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Βορείου Αιγαίου, κ. Γιάννης Μαλαφής.

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, κ. Γιάννης Τρεπεκλής, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν κατάφερε να συνδεθεί, ευχαρίστησε θερμά για την πρόσκληση.

Με φυσική παρουσία συμμετείχαν:

• ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου, κ. Νίκος Γεωργάκος,

• ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, κ. Γιάννης Σμυρνιώτης,

• ο εκπρόσωπος του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, κ. Χρήστος Γαμβρούδης,

• εκπρόσωπος της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.,

• ο Πρόεδρος της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, κ. Γιώργος Παπαδόπουλος.

Την πρωτοβουλία χαιρέτισαν και επικρότησαν:

• ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου,

• ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, κ. Μανώλης Γραφάκος,

• ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ, κ. Γιώργος Ηλιόπουλος,

• ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης,

• ο κ. Νίκος Μαμαλούγκας, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ,

• ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Προστασίας Περιβάλλοντος, κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης.

Οπως τονίζεται με τη δημιουργία της Ένωσης ΦΟΔΣΑ Ελλάδος οι φορεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων της χώρας επιλέγουν τον δρόμο της συνεργασίας, της σύνθεσης και της κοινής προσπάθειας με μία αποστολή: ισχυρή Αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και των πολιτών.