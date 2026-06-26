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ΓΣΕΒΕΕ: 1 στους 4 εργαζόμενους λαμβάνει παροχή σίτισης από τον εργοδότη του

Τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους αξιολογούν την παροχή σίτισης ως αρκετά/πολύ σημαντική, σύμφωνα με την έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 26.06.2026, 13:59
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ΓΣΕΒΕΕ: 1 στους 4 εργαζόμενους λαμβάνει παροχή σίτισης από τον εργοδότη του
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Περίπου ένας στους τέσσερις εργαζόμενους λαμβάνει παροχή σίτισης από τον εργοδότη του, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία των διατακτικών σίτισης για την στήριξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων αλλά και για την διατήρηση του προσωπικού στις επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Παροχή Σίτισης: Έρευνα Χρήσης και Αντιλήψεων» που παρουσιάστηκε σήμερα τη Συνομοσπονδία.

Οι κυρίαρχοι λόγοι για την παροχή σίτισης από την μεριά των επιχειρήσεων είναι η στήριξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων (62,5%), τα φορολογικά οφέλη (54,2%), η διατήρηση του προσωπικού (40,0%)

Ενδεικτικό του ρόλου που διαδραματίζει το εν λόγω μέτρο είναι ότι οι τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους αξιολογούν την παροχή σίτισης ως αρκετά/πολύ σημαντική.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, βασικός λόγος για την παροχή σίτισης είναι η στήριξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων αλλά και τα φορολογικά κίνητρα, τα οποία οι φορείς των εργοδοτών ζητούν να αυξηθούν. Επίσης, περισσότερες από 2 στις 3 επιχειρήσεις εκτιμούν πως η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης ή και διατήρησης προσωπικού.

Η δυνατότητα των επιχειρήσεων να χορηγούν, ως επιπλέον παροχή προς τους εργαζόμενους τους, κάρτα ή διατακτικές σίτισης, ώστε να καλύπτουν μέρος των διατροφικών αναγκών τους, αποτελεί μία όλο και πιο διαδεδομένη πρακτική από την πλευρά των επιχειρήσεων και στην Ελλάδα, υπογραμμίζει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το 27,7% των εργαζομένων λαμβάνει παροχή σίτισης από τον εργοδότη του, είτε τακτικά είτε περιστασιακά ενώ η πλειοψηφία των εργαζομένων λαμβάνει την παροχή σίτισης εδώ και πάνω από 3 χρόνια (46,7%) ή για ένα χρονικό διάστημα μεταξύ ενός και τριών ετών (42,4%).

Οι κυρίαρχοι λόγοι για την παροχή σίτισης από την μεριά των επιχειρήσεων είναι η στήριξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων (62,5%), τα φορολογικά οφέλη (54,2%), η διατήρηση του προσωπικού (40,0%) αλλά και λόγοι που σχετίζονται με την εταιρική κουλτούρα και την κοινωνική ευθύνη (39,2%).

Όσον αφορά τους εργαζόμενους οι τρεις στους τέσσερις αξιολογούν την παροχή σίτισης ως αρκετά/πολύ σημαντική με περισσότερους από τους μισούς (52,7%) να θεωρούν ότι το παρεχόμενο ποσό τους επιτρέπει να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για την αγορά τροφίμων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ένας στους δύο εργαζόμενους δηλώνει ότι η λήψη της παροχής σίτισης συμβάλλει στο να έχει λιγότερο άγχος για την κάλυψη των δαπανών διατροφής, ενώ το 55,4% θεωρεί την παροχή σίτισης και ως μια πρακτική λύση για την καθημερινή διατροφή.

Παράλληλα φαίνεται ότι βελτιώνει και την ικανοποίηση των εργαζομένων αφού η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (67,5%) εκτιμά ότι η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης ή και διατήρησης προσωπικού.

Η έρευνα που περιγράφει την εμπειρία των εργαζομένων , αλλά και τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν χορηγούν την συγκεκριμένη παροχή, καθώς και τη γενική αξιολόγηση της επισημαίνει ότι η ύπαρξη επιπλέον φορολογικών κινήτρων, θα οδηγούσε αρκετές επιχειρήσεις (71,3%) που δεν χορηγούν σήμερα παροχή σίτισης στο προσωπικό τους να επανεξετάσουν την απόφαση τους.

Όσον αφορά στο ύψος της συγκεκριμένης παροχής, η συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών χορηγεί παροχή έως το ύψος του αφορολόγητου (88,4%), το οποίο είναι τα 132 ευρώ. Μόλις το 5,8% χορηγεί παροχή σίτησης άνω των 132 ευρώ.

Καββαθάς (ΓΣΕΒΕΕ): Ουσιαστική και πρακτική μορφή στήριξης των εργαζόμενων

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, τόνισε στην εισαγωγική του ομιλία: Η παροχή σίτισης στους εργαζόμενους αποτελεί μια ουσιαστική και πρακτική μορφή στήριξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής και οι τιμές των τροφίμων πιέζουν έντονα τα νοικοκυριά. Τα ευρήματα των ερευνών αναδεικνύουν ότι τα φορολογικά κίνητρα μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά, ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να προσφέρουν τέτοιες παροχές στο προσωπικό τους. Πρόκειται για πολιτικές που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και παράλληλα δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να στηρίξουν τους ανθρώπους τους χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι κάθε πρωτοβουλία που στηρίζει τους εργαζόμενους, χωρίς να προσθέτει νέα βάρη στις επιχειρήσεις, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για την εργασία, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία συνολικά.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Edenred, Μαρία Βερούχη, σχολίασε τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζοντας ότι “Οι εταιρικές παροχές δεν αποτελούν πλέον απλά μια πρόσθετη παροχή προς τους εργαζομένους. Αποτελούν μια στρατηγική επένδυση που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των ανθρώπων τους και δημιουργεί ευρύτερη αξία για την οικονομία. Η έρευνα επιβεβαιώνει αυτή την πραγματικότητα με πολύ σημαντικά στοιχεία. Στην Ελλάδα, το ημερήσιο αφορολόγητο όριο της παροχής σίτισης παραμένει αμετάβλητο στα 6 ευρώ εδώ και 22 χρόνια, παρά τις σημαντικές μεταβολές στο κόστος διαβίωσης. Σε μια περίοδο όπου η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων αποτελούν κοινές προτεραιότητες, η παροχή σίτισης μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο. Ελπίζουμε ότι τα συμπεράσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για έναν γόνιμο και τεκμηριωμένο διάλογο μεταξύ της Πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων και της επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό ενός θεσμού.”

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