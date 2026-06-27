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ΑΑΔΕ: Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [Μέρος 11ο]

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να αποφύγετε πρόστιμα από την ΑΑΔΕ

Experts 27.06.2026, 07:11
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ΑΑΔΕ: Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [Μέρος 11ο]
Γιώργος Α. Κορομηλάς

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1.11. Έναρξη ισχύος του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 & μεταβατικές διατάξεις

α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν.5104/2024, η ισχύς μεταξύ άλλων και των διατάξεων του άρθρου 53 του ίδιου νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 19.4.2024 και εφεξής. Οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.4987/2022 εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν.5104/2024, [παράγραφος 8 της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

β) Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 7 και 8 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024, εφαρμόζονται για παραβάσεις που τελούνται από 19.4.2024 και εφεξής, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.4987/2022, όπως ενδεικτικά των παραγράφων 15 και 16 αυτού για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως τις 31.12.2013, [παράγραφος 9 της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

Επισήμανση : Για φορολογικές παραβάσεις οι οποίες έχουν τελεστεί πριν την 19.04.2024, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της καταλογιστικής του προστίμου πράξης, εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.4987/2022, όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους.

γ) Για τις φορολογίες κεφαλαίου, η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 ισχύει για παραβάσεις που τελούνται από 19.04.2024 και εφεξής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 275 του Ν.5222/2025, [παράγραφος 10 της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

Παραδείγματα [παράγραφος 11 της εγκυκλίου Ε.2059/2025]

(1) Αρχική εκπρόθεσμη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, από την οποία δεν προκύπτει φόρος, για την οποία υπήρχε υποχρέωση υποβολής από ένα νομικό πρόσωπο που τηρεί βιβλία με απλογραφικό σύστημα έως το τέλος του Μαρτίου 2024 :

Αν υποβλήθηκε στις 18.4.2024Αν υποβλήθηκε στις 20.4.2024
Θα επιβληθεί το πρόστιμο 100,00 ευρώ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Ν.4987/2022Θα επιβληθεί πρόστιμο 250,00 ευρώ της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024

(2) Στην περίπτωση εκπρόθεσμης χρεωστικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η οποία υποβλήθηκε στις 1.6.2024 :

Αφορά χρήσεις έως και το 2013Αφορά φορολογικά έτη 2014 και επόμενα
Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 70 του Ν.4987/2022, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν (επιβολή, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του Ν.2523/1997, προστίμου που ισούται με το άθροισμα του προστίμου του άρθρου 54 πλέον του τόκου του άρθρου 53 του Ν.4987/2022, ο οποίος υπολογίζεται από τις 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου της πράξης επιβολής προστίμου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου)θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024

Γιώργος Α. Κορομηλάς, Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων, Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E., Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

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