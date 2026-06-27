Μήλος: Προσάραξη του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κίσσαμος»

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Σε αβαθή στο λιμάνι της Μήλου προσάραξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Κίσσαμος». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Μήλου εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, όταν παρουσίασε απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (blackout), ενώ στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5-6 μποφόρ.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), στο σημείο κατέπλευσαν άμεσα ένα Περιπολικό Σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα αλιευτικό σκάφος και ένα παραπλέον πλοίο. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια αποκόλλησης, διενεργήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος των υφάλων από ιδιώτη δύτη. Στη συνέχεια, το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε αυτοδύναμα και με ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου, συνοδευόμενο από το ΠΛΣ.

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος, ενώ το σύνολο των επιβατών παραμένει εντός του πλοίου. Παράλληλα, δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.

Από το Λιμεναρχείο Μήλου απαγορεύτηκε άμεσα ο απόπλους του πλοίου, το οποίο παραμένει προσδεδεμένο με ασφάλεια στον λιμένα. Στο «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» διενεργείται ενδελεχής επιθεώρηση σε όλους τους τομείς για τη διακρίβωση των αιτιών της βλάβης, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλά του εντός του λιμένα. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή της Μήλου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η ANEK Lines σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι σήμερα 27 Ιουνίου 2026 στις 03:10, το πλοίο Κίσσαμος το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Χανιά παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα μηχανοστασίου.

Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο ασφαλώς και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος. Η Εταιρία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη με νέα ανακοίνωση.