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Στενά του Ορμούζ: Η εκεχειρία υπό κατάρρευση – Στον αέρα οι συνομιλίες της Τρίτης

Το «αγκάθι» που ακούει στο όνομα Στενά του Ορμούζ – Δεν λειτουργεί η «γραμμή άμεσης επικοινωνίας» ΗΠΑ και Ιράν – Πού έχουν γίνει εκατέρωθεν επιθέσεις

Κόσμος 28.06.2026, 23:46
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Στενά του Ορμούζ: Η εκεχειρία υπό κατάρρευση – Στον αέρα οι συνομιλίες της Τρίτης
Επιμέλεια Νεκτάριος Δαργάκης

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Τον κίνδυνο να καταρρεύσει η εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν υπογραμμίζει το Axios, κάνοντας λογοπαίγνιο με τη λέξη «ceasefire» και σημειώνοντας ότι υπάρχουν περισσότερα πυρά παρά κατάπαυση του πυρός.

Για την ώρα, η εκεχειρία κρατάει, αλλά όλα βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού

Τις τελευταίες ημέρες, η ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έχει κλιμακωθεί, με μια νέα ανταλλαγή πυρών το Σάββατο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα ξαναρχίσει τον πόλεμο και θα «ολοκληρώσει τη δουλειά», κάνοντας και πάλι λόγο για εξαφάνιση του Ιράν.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

Το «αγκάθι» που ακούει στο όνομα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βομβαρδίζουν ξανά ο ένας τον άλλο, θέτοντας εκ νέου υπό αμφισβήτηση την εύθραυστη εκεχειρία, σημειώνει το αμερικανικό σάιτ.

Ένας από τους λόγους για την επανεκκίνηση των συγκρούσεων φαίνεται να είναι οι διαφορετικές ερμηνείες του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο υπογράφηκε πριν από δέκα ημέρες — ειδικά όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Με την κατάσταση να οξύνεται μέρα με τη μέρα, δεν είναι σαφές αν θα πραγματοποιηθεί τελικά ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των τεχνικών ομάδων των ΗΠΑ και του Ιράν, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 30 Ιουνίου στην Ελβετία.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης, το Ιράν δεσμεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ ήραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Δεν λειτουργεί η «γραμμή άμεσης επικοινωνίας» ΗΠΑ και Ιράν

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική αντιπροσωπεία — με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς — συμφώνησε με το Ιράν να δημιουργηθεί μια «γραμμή άμεσης επικοινωνίας» μεταξύ του αμερικανικού στρατού και του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) με σκοπό τον συντονισμό της ναυτιλιακής κίνησης στα Στενά.

Μέχρι το Σάββατο, η «γραμμή επικοινωνίας» δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία, τονίζει το Axios.

Η κατάσταση έχει οξυνθεί, καθώς το Ιράν άρχισε να ισχυρίζεται, για άλλη μια φορά, ότι τα πλοία πρέπει να συντονίζουν τη διέλευσή τους με τις αρχές της χώρας.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε ιρανικούς στόχους ως αντίποινα για την επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας εναντίον ενός εμπορικού δεξαμενόπλοιου.

Αυτό ήταν το δεύτερο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν μέσα σε 24 ώρες.

Όπως ήταν φυσικό, το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι οι Φρουροί απείλησαν με πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κάτι που αύξησε τον κίνδυνο να τερματιστεί η ειρηνευτική διαδικασία.

Τεχνικές ομάδες των ΗΠΑ και του Ιράν έχει προγραμματιστεί να συναντηθούν την Τρίτη, ωστόσο αυτό δεν θεωρείται πλέον σίγουρο.

Εκατέρωθεν επιθέσεις

Νωρίτερα το Σάββατο, οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν ένα επιθετικό drone εναντίον του δεξαμενόπλοιου M/T Kiku, που έφερε σημαία του Παναμά και διέσχιζε τα Στενά μεταφέροντας πάνω από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) που είναι υπεύθυνη για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το περιστατικό συνέβη αρκετές ώρες αφότου οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικούς στόχους, ως αντίποινα για μια άλλη επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου την Πέμπτη.

Εκτός από την επίθεση κατά του δεξαμενόπλοιου, το Ιράν αντέδρασε επιτιθέμενο σε στόχους στο Μπαχρέιν νωρίς το Σάββατο.

Η CENTCOM ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αεροπορικής άμυνας, αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εγκαταστάσεις τοποθέτησης ναρκών.

Για την ώρα, η εκεχειρία κρατάει, αλλά όλα βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού.

Πηγή: In.gr

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