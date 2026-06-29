Ιράν: Επαναλαμβάνονται οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι

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Οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι θα ξαναρχίσουν σήμερα, Δευτέρα, μετέδωσαν χθες τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν, έπειτα από εβδομάδες αναστολής που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα ιρανικά πλήγματα στον Κόλπο (στη φωτογραφία αρχείου από tehrantimes.com, επάνω, άποψη του αεροδρομίου Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης).

«Για την ενίσχυση της αεροπορικών συνδέσεων στους πολυσύχναστους άξονες, λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα στο αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί (της πρωτεύουσας) για να επαναλειτουργήσει η σύνδεση Τεχεράνη – Ντουμπάι», δήλωσε ο διευθυντής του αεροδρομίου Ραμίν Κασεφαζάρ, τον οποίο επικαλείται η κρατική τηλεόραση και άλλα μέσα ενημέρωσης.

«Λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα στο αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί για να επαναλειτουργήσει η σύνδεση Τεχεράνη – Ντουμπάι»

Από χθες το βράδυ γίνονται κρατήσεις εισιτήριων στον ιστότοπο της ιρανικής αεροπορικής εταιρίας Sepehran για την πρώτη πτήση που θα αναχωρήσει τη Δευτέρα στις 10.40 το πρωί τοπική ώρα (10.10 π.μ. ώρα Ελλάδας).

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, από τις 28 Φεβρουαρίου έως την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, έγιναν επανειλημμένα στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, αλλά και πολιτικές υποδομές στις πετρελαιομοναρχίες, από το Κουβέιτ μέχρι το Ομάν.

Το Ιράν απαντούσε με αυτόν τον τρόπο στην ισραηλινοαμερικανική επίθεση που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου κατά του εδάφους του.

Κατέρρευσε η κυκλοφορία

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο πριν από τον πόλεμο ήταν το δεύτερο στον κόσμο σε αριθμό επιβατών μετά την Ατλάντα (Ηνωμένες Πολιτείες), είδε την κυκλοφορία του να καταρρέει κατά 66% τον Μάρτιο.

Τα αεροδρόμια του Κόλπου, όπως στο Ντουμπάι, στο Αμπου Ντάμπι και στην Ντόχα, έχουν χτίσει το οικονομικό τους μοντέλο στη μετεπιβίβαση των επιβατών, καθώς επωφελούνται από τη θέση τους που βρίσκεται στο σταυροδρόμι των συνδέσεων προς και από τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Ωκεανία.

Η σχεδόν παράλυση αυτών των εγκαταστάσεων κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αερομεταφορές.

Πηγή: ΑΠΕ