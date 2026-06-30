Χρηματιστήριο Αθηνών: Συντηρεί το θετικό του πρόσημο

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Σε θετικά εδάφη κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και έχει αρκετούς τίτλους του σε αρνητικά εδάφη, καταφέρνει να μη χάνει τα επίπεδα των 2.470 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,31% στις 2.475,22 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 80,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 12,3 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,28% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.278,97 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,74% στις 2.789,24 μονάδες.

Επιλεκτικές κινήσεις

Με επιλεκτικές τοποθετήσεις εξελίσσεται η τελευταία συνεδρίαση του δεύτερου τριμήνου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την εικόνα της αγοράς να είναι πιο συγκρατημένη σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί τις προηγούμενες ημέρες για ένα ισχυρότερο κλείσιμο του τριμήνου.

Στο επίκεντρο παραμένουν οι εκθέσεις ξένων επενδυτικών οίκων, οι οποίες διατηρούν θετική στάση απέναντι σε βασικούς κλάδους της ελληνικής αγοράς. Ειδικότερα, η UBS επαναλαμβάνει την αισιοδοξία της για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, εκτιμώντας ότι οι συστημικές τράπεζες συγκαταλέγονται στους βασικούς ωφελημένους από τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η ελβετική επενδυτική τράπεζα θεωρεί ότι ο επόμενος σημαντικός καταλύτης για τις τραπεζικές μετοχές θα είναι η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου μέσω εξαγορών, αλλά και η αύξηση των διανομών προς τους μετόχους.

Θετικό μήνυμα για έναν ακόμη βασικό κλάδο της ελληνικής αγοράς στέλνει και η Eurobank Equities, η οποία αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα ελληνικά διυλιστήρια. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η ενίσχυση των περιθωρίων διύλισης μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί μια παροδική εξέλιξη, αλλά αντανακλά ένα νέο, υψηλότερο και περισσότερο διατηρήσιμο επίπεδο κερδοφορίας για τον κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank Equities αναβαθμίζει τη σύστασή της για τη HELLENiQ ENERGY σε «Buy» από «Hold», αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 12,60 ευρώ από 9,40 ευρώ. Παράλληλα, διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη Motor Oil, την οποία εξακολουθεί να θεωρεί κορυφαία επενδυτική επιλογή (top pick), ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 53,20 ευρώ από 39,10 ευρώ.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο ΔΑΑ σημειώνει άλμα 2,45%, με τις Allwyn, Metlen, Alpha Bank και Λάμδα να ακολουθούν με κέρδη άνω του 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Εθνική, Πειραιώς, Jumbo, Aegean, Eurobank, Helleniq Energy, Aktor, Τιτάν και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, άνω του 1% είναι η πτώση σε Βιοχάλκο, Cenergy, Coca Cola και Motor Oil, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΛΧΑ, Optima, ΟΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Χωρίς μεταβολή είναι η Κύπρου και ΔΕΗ.