Μητσοτάκης: Καλλιέργεια προσδοκιών για πτώση στην τιμή της βενζίνης με προεκλογικό άρωμα

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Σε μια επιχείρηση καλλιέργειας προσδοκιών για πτώση της τιμής της βενζίνης, με προεκλογικό άρωμα, προέβη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη.
«Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αντί ουσιαστικών μέτρων, εναπόθεσε το ζήτημα στη «συναντίληψη» με τους παράγοντες της αγοράς.
Όπως ανέφερε, «θα υπάρχει έλεγχος από το υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, καθώς και συναντίληψη με τους παράγοντες της αγοράς για πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο».
«Η διαφαινόμενη ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχει συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο όπου βρίσκονταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
Και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι τις μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Προφανώς και οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου» σημείωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
Σε άλλο σημείο έκανε λόγο για «συναντίληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από τον Σεπτέμβριο».
Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε ένα εκατομμύριο οικογένειες, ωστόσο παραδέχθηκε – κάτι που το γνωρίζουν καλύτερα οι οικογένειες – ότι αυτά τα χρήματα δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας.
Η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου
Σημειώνεται πως κατά το σημερινό υπουργικό συμβούλιο θα συζητηθούν τα εξής θέματα:
- Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026,
- Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
- Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου 2026 – απολογισμό και επόμενα βήματα,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
- Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και την Υφυπουργό Άννα Ευθυμίου του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος,
- Παρουσίαση από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και την Υφυπουργό Έλενα Ράπτη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1499 και 2024/1500,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου,
- Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
- Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.