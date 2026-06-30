Μητσοτάκης: Καλλιέργεια προσδοκιών για πτώση στην τιμή της βενζίνης με προεκλογικό άρωμα

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Σε μια επιχείρηση καλλιέργειας προσδοκιών για πτώση της τιμής της βενζίνης, με προεκλογικό άρωμα, προέβη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αντί ουσιαστικών μέτρων, εναπόθεσε το ζήτημα στη «συναντίληψη» με τους παράγοντες της αγοράς.

Όπως ανέφερε, «θα υπάρχει έλεγχος από το υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, καθώς και συναντίληψη με τους παράγοντες της αγοράς για πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο».

«Η διαφαινόμενη ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχει συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο όπου βρίσκονταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι τις μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Προφανώς και οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου» σημείωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Σε άλλο σημείο έκανε λόγο για «συναντίληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από τον Σεπτέμβριο».

Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε ένα εκατομμύριο οικογένειες, ωστόσο παραδέχθηκε – κάτι που το γνωρίζουν καλύτερα οι οικογένειες – ότι αυτά τα χρήματα δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας.

Η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου

Σημειώνεται πως κατά το σημερινό υπουργικό συμβούλιο θα συζητηθούν τα εξής θέματα: