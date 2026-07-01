Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις – Ισχυρή άνοδος για τον Nikkei

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Με μικτές τάσεις ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ασίας, στον απόηχο του θετικού κλίματος που επικράτησε στη Wall Street, όπου ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε το καλύτερο πρώτο εξάμηνο των τελευταίων πέντε ετών.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ενισχύθηκε από τα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία για τις εξαγωγές της Νότιας Κορέας, οι οποίες σημείωσαν τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης από το 1978, καθώς και από τα στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα σε Αυστραλία και Ιαπωνία.

Οι δείκτες

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,96%, καταγράφοντας άνοδο περίπου 670 μονάδων. Την ίδια ώρα, το δολάριο ΗΠΑ σημείωσε άνοδο 0,1% έναντι του γεν, διαμορφούμενο στα 162,741 γεν.

Αντίθετα, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 1,17%, ενώ ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,58%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite κινήθηκε ανοδικά κατά 1,08%, ενώ ο Shenzhen Composite κατέγραψε κέρδη 0,23%. Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω της επετείου της παράδοσης της πόλης από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κίνα το 1997.

Στο μεταξύ, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ιαπωνία παρουσίασε οριακή βελτίωση τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργικού Συμβουλίου της χώρας, ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Consumer Confidence Index – CCI) αυξήθηκε στις 33,8 μονάδες από 33,6 τον Μάιο, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ο δείκτης που αποτυπώνει τις συνολικές συνθήκες διαβίωσης αυξήθηκε κατά 0,8 μονάδες στις 32 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών για την αύξηση του εισοδήματος παρέμεινε αμετάβλητος στις 40,3 μονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης απασχόλησης ενισχύθηκε οριακά στις 38,4 μονάδες, ενώ ο δείκτης πρόθεσης αγοράς διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε στις 24,6 μονάδες.

Όσον αφορά τις πληθωριστικές προσδοκίες, το 93,3% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον Μάιο. Αντίστοιχα, το ποσοστό όσων αναμένουν σταθερότητα των τιμών διαμορφώθηκε στο 2,5%, ενώ εκείνοι που προβλέπουν μείωση των τιμών αυξήθηκαν στο 2,2%.

Στην Κίνα, η μεταποιητική δραστηριότητα παρέμεινε σε τροχιά ανάπτυξης τον Ιούνιο, αν και με ελαφρά επιβράδυνση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της S&P Global.

Ο δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 51,7 μονάδες τον Ιούνιο, έναντι 51,8 μονάδων τον Μάιο, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.