 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(15) "Green Solutions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(7) "Science"
}

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων είναι συνολικού προϋπολογισμού 385,7 εκατ. ευρώ

Ηλεκτρισμός 01.07.2026, 10:26
Σχολιάστε
ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων ολοκλήρωσε κατασκευαστικά ο ΑΔΜΗΕ, έργο που ενσωματώνει τα νησιά Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, μέσω Αττικής.

Πρόκειται για την τέταρτη και τελευταία φάση του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων, μέσω της οποίας -από το 2018 και έπειτα- έχουν επίσης διασυνδεθεί άμεσα στην υψηλή τάση τα νησιά Πάρος, Μύκονος, Σύρος, Νάξος και έχουν αναβαθμιστεί οι υποβρύχιες καλωδιακές συνδέσεις Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου.

Η διασύνδεση

Η διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε με υποβρύχια και υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης 150 kV, μήκους περίπου 294 χλμ. Τα υποβρύχια καλώδια ποντίστηκαν σε μέγιστο βάθος άνω των 500 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας ενώ, στο πλαίσιο του έργου, ο ΑΔΜΗΕ κατασκεύασε 4 πλήρως ψηφιοποιημένους υποσταθμούς κλειστού τύπου (GIS), για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων με τα τοπικά δίκτυα διανομής των νησιών. Στη Σαντορίνη, εγκαταστάθηκε επίσης σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (SVC), μία υποδομή ειδικά σχεδιασμένη για τη διατήρηση της ευστάθειας τάσης και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του διασυνδεδεμένου δικτύου στις νότιες Κυκλάδες.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων, συνολικού προϋπολογισμού 385,7 εκατ. ευρώ είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή θωράκιση των νησιών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής ζήτησης που καταγράφεται τους θερινούς μήνες λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης. Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, το έργο εισέρχεται πλέον στην τελική φάση δοκιμών και ελέγχων. Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων διασυνδέσεων, οι νέες γραμμές θα ενταχθούν σταδιακά στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ξεκινώντας από τη Σαντορίνη, λαμβάνοντας υπόψη και την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Η πλήρης ηλέκτριση του συνόλου της διασύνδεσης θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση πολλών νησιών, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το ηπειρωτικό δίκτυο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η παύση λειτουργίας των ρυπογόνων μονάδων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για την τοπική ηλεκτροπαραγωγή, προσφέρει επίσης σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη για το οικοσύστημα του Αιγαίου λόγω της μείωσης των εκπομπών CO2 καθώς και εξοικονόμηση για τους καταναλωτές όλης της χώρας, λόγω της ελάφρυνσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Το έργο έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση ως «γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας» και η κατασκευή του χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους, ύψους 164,5 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. Στη χρηματοδότηση του έργου συμμετέχει επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω απευθείας δανειακής σύμβασης 157 εκατ. ευρώ που έχει συνάψει ο ΑΔΜΗΕ, αλλά και μέσω δεύτερης δανειακής σύμβασης ύψους 108,44 εκατ.ευρώ η οποία υποστηρίχθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Space Hellas: Νέα υπηρεσία Managed Data Lake στην πλατφόρμα SenseOne IoT για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Business

Η Space Hellas μετατρέπει τα βιομηχανικά δεδομένα σε εργαλείο ανάπτυξης με AI
Επιτόκια: Το μήνυμα που έστειλαν ισχυροί κεντρικοί τραπεζίτες από τη Σίντρα
World

Κοινός στόχος, άλλες πορείες: Το μήνυμα για τα επιτόκια από τη Σίντρα
Φοιτητικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως και 2.500 ευρώ – Κριτήρια και χρόνος καταβολής
Economy

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα έως 2.500 ευρώ - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις
Bally’s Intralot: Αγορά μετοχών από την Deutsche Bank
Business

Αγορά μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank
Dassault: Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS
World

Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS, δηλώνει η Dassault
ΗΠΑ: Παραιτείται ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος Πιέρ Γιάρεντ
World

Τραμπ: Αποχωρεί ο άνθρωπος - κλειδί της οικονομικής του ομάδας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως το Euronext Athens

Η επίδοση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς - Τι αναφέρει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
ΕΚΤ: Το νέο δόγμα για τα επιτόκια – Από τι θα εξαρτηθούν οι επόμενες αποφάσεις
World

Στη Σίντρα γεννιέται το νέο δόγμα της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Τα στοιχεία του πληθωρισμού, η αποκλιμάκωση του πετρελαίου και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ θα αποφασίζει για τα επιτόκια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Chanel: Η νέα στρατηγική που απειλεί την κυριαρχία της Dior
Business

Chanel vs Dior: Η νέα αναμέτρηση των γιγάντων της πολυτέλειας

Η αναμέτρηση μεταξύ Chanel και Dior εξελίσσεται στο πιο κρίσιμο στοίχημα της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας, με τους δύο νέους δημιουργικούς διευθυντές να καλούνται να ξαναφέρουν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έσπασε τα κοντέρ η ΑΜΚ με προσφορές 3 δισ. ευρώ – Τα ρεκόρ και οι νέες μπίζνες
Business

Ιστορικό ρεκόρ από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ΑΜΚ των δύο ωρών...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άντλησε 659,3 εκατ. ευρώ - Κύμα προσφορών με 3 δισ. ευρώ - Ισχυρή θέση για νέες μπίζνες 30 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Ηλεκτρισμός
GREGY Interconnector: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ηλεκτρισμός

Άλλο ένα βήμα για το GREGY - Διαγωνισμός για τη ΜΠΕ

Η ELICA ξεκινά τη διαγωνιστική διαδικασία για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου ισχύος 3.000 MW

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων
Ηλεκτρισμός

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων είναι συνολικού προϋπολογισμού 385,7 εκατ. ευρώ

ΔΕΣΦΑ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ
Ενέργεια

ΔΕΣΦΑ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την πλήρη χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ για πέντε ακαδημαϊκά έτη, από το 2026–2027 έως και το 2030–2031

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Με 5,26% το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής της Capital Group
Business

Με 5,26% το ποσοστό της Capital Group στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η Capital Group κατέχει έμμεσα 19.087.701 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362.864.197 δικαιωμάτων ψήφου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

ΔΕΣΦΑ: Χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ από το Innovation Fund για την πρώτη μεγάλη υποδομή μεταφοράς CO₂ στην Ελλάδα
Αποθήκευση Ενέργειας

Η επένδυση που μετατρέπει τη Ρεβυθούσα σε κόμβο διαχείρισης CO₂

Με χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε ο ΔΕΣΦΑ από το Innovation Fund της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δρομολογείται η πρώτη μεγάλης κλίμακας υποδομή μεταφοράς και υγροποίησης CO₂ στη χώρα

ΔΕΗ: Από το 1 GW φωτοβολταϊκών στο Αμύνταιο στο νέο ενεργειακό hub της Δυτικής Μακεδονίας
Business

ΔΕΗ: Το 1 GW φωτοβολταϊκών στο Αμύνταιο είναι μόνο η αρχή

Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ φέρνει ΑΠΕ 2,13 GW, υποδομές αποθήκευσης και ψηφιακές εγκαταστάσεις στις πρώην λιγνιτικές εκτάσεις.

Μάχη Τράτσα
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό 15ετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη – Φόβοι για ανατιμήσεις
Φυσικό αέριο

Σε χαμηλό 15ετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Η πληρότητα σε φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει μόλις στο 76% στο τέλος της περιόδου αναπλήρωσης

Latest News
Space Hellas: Νέα υπηρεσία Managed Data Lake στην πλατφόρμα SenseOne IoT για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Business

Η Space Hellas μετατρέπει τα βιομηχανικά δεδομένα σε εργαλείο ανάπτυξης με AI

Η Space Hellas ενισχύει την πλατφόρμα SenseOne IoT με τη νέα υπηρεσία Managed Data Lake, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα δεδομένα τους μέσω εφαρμογών AI

Επιτόκια: Το μήνυμα που έστειλαν ισχυροί κεντρικοί τραπεζίτες από τη Σίντρα
World

Κοινός στόχος, άλλες πορείες: Το μήνυμα για τα επιτόκια από τη Σίντρα

Τι είπαν για τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια οι κεντρικοί τραπεζίτες της Fed, EKT, BoE και ΒοC

Τζούλη Καλημέρη
Φοιτητικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως και 2.500 ευρώ – Κριτήρια και χρόνος καταβολής
Economy

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα έως 2.500 ευρώ - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός

Bally’s Intralot: Αγορά μετοχών από την Deutsche Bank
Business

Αγορά μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Η Deutsche Bank απόκτησε τις 650.000 μετοχές της Bally's Intralot με μέση τιμή κτήσης 1,206522 ευρώ ανά μετοχή

Dassault: Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS
World

Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS, δηλώνει η Dassault

Τι δηλώνει ο CEO της Dassault Ερικ Τραπιέ που δεν αποκλείει συνεργασία με φορείς εκτός Ευρώπης

ΗΠΑ: Παραιτείται ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος Πιέρ Γιάρεντ
World

Τραμπ: Αποχωρεί ο άνθρωπος - κλειδί της οικονομικής του ομάδας

Αλλαγές στην οικονομική ομάδα των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παραίτηση του επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων, Πιέρ Γιάρεντ

Helleniq Energy: Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου
Business

Αρχισαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων της Helleniq Energy

Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου της HELLENiQ ENERGY - Αφορά αποφοίτους Λυκείων από το Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη

GREGY Interconnector: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ηλεκτρισμός

Άλλο ένα βήμα για το GREGY - Διαγωνισμός για τη ΜΠΕ

Η ELICA ξεκινά τη διαγωνιστική διαδικασία για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου ισχύος 3.000 MW

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος λόγω Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τράπεζες ανέβασαν το ΧΑ

Μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά άρχισε τον Ιούλιο με σημαντικά κέρδη το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Anthropic: O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της
Tεχνητή νοημοσύνη

O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της Anthropic

Η κίνηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιτρέπει στην Anthropicνα επανακυκλοφορήσει τα μοντέλα Mythos και Fable

Καφές- Ζάχαρη: Συνεχίζεται το ράλι τιμών
Markets

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε καφέ και ζάχαρη

Οι κλιματολογικές συνθήκες στις χώρες παραγωγής δημιουργούν ανησυχία για την προσφορά καφέ και ζάχαρης

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους πληγέντες της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Κοινωνία

Έκακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ στους κατοίκους της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων για τους κατοίκους της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Wall Street: Κατοχύρωση κερδών
Wall Street

Κατοχύρωση κερδών στη Wall Street

Στο επίκεντρο των πιέσεων στη Wall Street βρίσκονται οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής τσιπ, με τη Micron Technology να υποχωρεί κατά περίπου 3% και τη Sandisk να καταγράφει απώλειες άνω του 4%

Παπαθανάσης στο ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης
Economy

Παπαθανάσης: «Δεν θα χαθεί ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης»

Πως αντιδρά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νικος Παπαθανάσης στην επίθεση του ΠΑΣΟΚ για «ανικανότητα και αδιαφάνεια»

Vodafone: Πρωτιά στη βελτίωση του δικτύου κινητής σύμφωνα με την umlaut
Τηλεπικοινωνίες

Ισχυρή άνοδος για τη Vodafone στις μετρήσεις δικτύου κινητής

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της umlaut, η Vodafone πέτυχε την υψηλότερη βελτίωση από το 2023 σε συνολική εμπειρία, φωνή και δεδομένα

Σκαραμαγκάς: Ανοίγει ο δρόμος για τη σύμβαση και έναρξη κατασκευής των τριών ανισόπεδων κόμβων
Κατασκευές

Πράσινο στη σύμβαση και κατασκευή τριών κόμβων στον Σκαραμαγκά

Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες του νέου έργου στον Σκαραμαγκά ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies