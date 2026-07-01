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Τεχνητή νοημοσύνη: Οι εργοδότες που απέλυσαν εργαζόμενους έχουν ήδη αρχίσει να το μετανιώνουν

Οι εργοδότες που απέλυσαν εργαζόμενους για να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη αρχίσει να το μετανιώνουν

Tεχνητή νοημοσύνη 01.07.2026, 23:00
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Τεχνητή νοημοσύνη: Οι εργοδότες που απέλυσαν εργαζόμενους έχουν ήδη αρχίσει να το μετανιώνουν
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Οι εταιρείες αλλάζουν ραγδαία την άποψή τους ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να «τα κάνει όλα», επαναπροσλαμβάνοντας υπαλλήλους για να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους, ενώ οι επενδυτές ανησυχούν για τη διάρκεια της τρέχουσας άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης που παρατηρείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον χώρο εργασίας, αλλά γίνεται σαφές ότι οι οργανισμοί βρίσκουν μεγαλύτερη αξία στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης, αντί στην πλήρη αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας

Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford είναι μία από τις πιο πρόσφατες εταιρείες που άλλαξαν πορεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, επαναπροσλαμβάνει εκατοντάδες έμπειρους μηχανικούς για να ασχοληθούν με ζητήματα ποιότητας που τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα φανταστικό εργαλείο, αλλά η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τις πληροφορίες που χρησιμοποιείς για να την εκπαιδεύσεις», δήλωσε στα ΜΜΕ ο Τσαρλς Πουν, αντιπρόεδρος της Ford για τη μηχανική υλικού οχημάτων.

Ανάκληση απολύσεων από την τράπεζα CBA

Άλλες εταιρείες που έχουν αναθεωρήσει τα σχέδιά τους για προσλήψεις προκειμένου να επικεντρωθούν περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό περιλαμβάνουν την Commonwealth Bank of Australia και τον γίγαντα λογισμικού IBM.

Πέρυσι, η CBA απέλυσε περισσότερους από 40 υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών και τους αντικατέστησε με ένα φωνητικό bot τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των κλήσεων, ωθώντας την CBA να ανακαλέσει τις απολύσεις. «Το γεγονός ότι η CBA ανακάλεσε αυτές τις απολύσεις αποτελεί τεράστια νίκη», ανέφερε σε δήλωσή της η συνδικαλιστική ένωση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η CBA παραδέχτηκε ότι «δεν έλαβε επαρκώς υπόψη όλες τις σχετικές επιχειρηματικές παραμέτρους» κατά την ανακοίνωση των απολύσεων και αναγνώρισε ότι «θα έπρεπε να είχαμε διεξάγει πιο διεξοδική αξιολόγηση των απαιτούμενων ρόλων».

Τα ηθικά διλήμματα και η ΙΒΜ

Ομοίως, η IBM αντικατέστησε τις λειτουργίες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της με τεχνητή νοημοσύνη (AI), η οποία χειριζόταν περίπου το 94% των συνήθων αιτημάτων, αλλά δεν ήταν σε θέση να καλύψει το υπόλοιπο 6%, το οποίο περιελάμβανε ηθικά διλήμματα. Στη συνέχεια, η IBM ανακοίνωσε σχέδια να τριπλασιάσει τις προσλήψεις αρχάριων στις ΗΠΑ σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες της έως το 2026.

«Αν δεν συνεχίσουμε να επενδύουμε σε προσλήψεις αρχάριων, τι θα συμβεί σε τρία έως πέντε χρόνια;», δήλωσε ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού της IBM, Nickle LaMoreaux, σε μια σύνοδο κορυφής της Charter AI στη Νέα Υόρκη. «Δεν υπάρχει ροή νέων στελεχών· η πηγή απλώς στερεύει», πρόσθεσε ο LaMoreaux.

Αυτά τα παραδείγματα αντανακλούν τις απόψεις αναλυτών, σύμφωνα με τις οποίες η απόλυση εργαζομένων και η ταυτόχρονη αύξηση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί απαραίτητα την καλύτερη οδό για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

«Η διάθεση προϋπολογισμού για «τεχνολογία που αντικαθιστά τους ανθρώπους» χωρίς επένδυση στην εκπαίδευση ή την αναβάθμιση των δεξιοτήτων άφησε τις ομάδες απροετοίμαστες να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη», σύμφωνα με έκθεση της Intuition Labs. «Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ των εταιρειών που προωθούν την αυτοματοποίηση, πολλές «μετάνιωσαν» αργότερα για τις απολύσεις, καθώς απέλυσαν ακριβώς τα άτομα που χρειάζονταν για την επίβλεψη της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.

Οι μισοί εργοδότες το… μετάνιωσαν

Σύμφωνα με έκθεση της Orgvue, το 39% των επιχειρηματικών ηγετών προχώρησε σε απολύσεις λόγω της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, από το ποσοστό αυτό, το 55% παραδέχεται ότι ελήφθησαν λανθασμένες αποφάσεις σχετικά με τις εν λόγω απολύσεις.

«Όταν τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ασυνεπή, ανακριβή ή δύσκολο να εφαρμοστούν, οι εταιρείες συχνά χρειάζεται να επαναφέρουν την ανθρώπινη εποπτεία», δήλωσε η Τζέσικα Ζανγκ, ανώτερη αντιπρόεδρος της APAC στον πάροχο λύσεων ανθρώπινου δυναμικού ADP. «Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη εργασιών, βραδύτερη λήψη αποφάσεων και μειωμένα οφέλη παραγωγικότητας», πρόσθεσε η Ζανγκ.

Εν τω μεταξύ, το 32% των υπευθύνων προσλήψεων στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι κατάργησαν μια θέση κυρίως λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και αργότερα προσέλαβαν εκ νέου κάποιον για την ίδια ή παρόμοια θέση, σύμφωνα με στοιχεία της Robert Half που αποστάλησαν στο CNBC.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον χώρο εργασίας, αλλά γίνεται σαφές ότι οι οργανισμοί βρίσκουν μεγαλύτερη αξία στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης, αντί στην πλήρη αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας», σημείωσε το Capitol Technology University.

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