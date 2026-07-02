 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Real Estate"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(30) "Real Estate Buying and Selling"
    [1]=>
    string(14) "Housing Market"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(11) "Real Estate"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Ακίνητα: Τα διαμερίσματα 50-100 τ.μ. κυριαρχούν στις αγοραπωλησίες

Αγοραστές ακινήτων στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κατοικίες μεσαίας επιφάνειας

Ακίνητα 02.07.2026, 11:01
Σχολιάστε
Ακίνητα: Τα διαμερίσματα 50-100 τ.μ. κυριαρχούν στις αγοραπωλησίες
Ντίνος Σιωμόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μία στις δύο κατοικίες, που αποκτήθηκαν πέρυσι στην Ελλάδα, ήταν επιφάνειας από 51 έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας, βάσει χιλιάδων ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών, που πραγματοποιήθηκαν από το μεγαλύτερο κτηματομεσιτικό δίκτυο της χώρας, τη REMAX Ελλάς.

Από την ανάλυση των δεδομένων, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι αγοραστές ακινήτων στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κατοικίες μεσαίας επιφάνειας, που συνδυάζουν καλύτερη λειτουργικότητα, προσιτό κόστος απόκτησης και συντήρησης, ευελιξία χρήσης και αξιοποίησης χώρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ελλάς, «πρωταθλητές» στις αγοραπωλησίες κατοικιών πανελλαδικά αναδείχτηκαν, σε ποσοστό 26,4% επί του συνόλου, τα διαμερίσματα εμβαδού από 51 έως 75 τ.μ., ενώ σε μικρή απόσταση (ποσοστό 25,9%) βρέθηκαν τα ακίνητα εμβαδού από 76 έως 100 τετραγωνικά μέτρα.

Στην τρίτη θέση, βάσει των αγοραπωλησιών που πραγματοποιήθηκαν το 2025 από το δίκτυο της REMAX Ελλάς με 91 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων σε όλη την επικράτεια, κατατάσσονται τα ακίνητα εμβαδού από 101 έως 150 τ.μ. σε ποσοστό 20,8%. Ακολούθησαν οι κατοικίες έως 50 τ.μ., με το ποσοστό των αγοραστών που επέλεξαν τη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων να διαμορφώνεται σε 19,2% επί του συνόλου.

Το αξιόλογο αυτό ποσοστό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι για τα λεγόμενα «μικρά» ακίνητα υπάρχει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και ζήτηση για πιο «ευέλικτες» σε μέγεθος κατοικίες τόσο στα αστικά κέντρα όσο και σε τουριστικές περιοχές.

Στην τελευταία θέση από πλευράς αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα ακίνητα άνω των 151 τ.μ., σε ποσοστό 7,7%, επιβεβαιώνοντας την τάση περιορισμένης συμμετοχής της συγκεκριμένης κατηγορίας κατοικιών στο σύνολο των αγοραπωλησιών.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ξεκάθαρα η σημασία που δίνουν οι αγοραστές ακινήτων στη σχέση κόστους – αξίας και οι οποίοι αναζητούν κατοικίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες στεγαστικές τους ανάγκες, αλλά την ίδια στιγμή επιδιώκουν να πετύχουν διαχειρίσιμα επίπεδα των δαπανών χρήσης και συντήρησης.

Η εικόνα στην Αττική

Στην Αττική, τα διαμερίσματα επιφάνειας από 51 έως 75 τ.μ. βρέθηκαν, επίσης, στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των αγοραστών σε ποσοστό 29%. Ακολούθησαν τα ακίνητα εμβαδού από 76 έως 100 τ.μ. σε ποσοστό 26,3%, ενώ οι κατοικίες από 101 έως 150 τ.μ. επιλέχθηκαν σε ποσοστό 20,7% επί του συνόλου. Από την άλλη, τα ακίνητα έως 50 τ.μ. συγκέντρωσαν το 16,8% των προτιμήσεων, ενώ εκείνα άνω των 151 τ.μ. περιορίστηκαν στο 7,2%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Αττική οι αγοραπωλησίες αφορούσαν κυρίως κατοικίες μεσαίας επιφάνειας που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός σύγχρονου νοικοκυριού χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης – κατοικίες που συνδυάζουν λειτουργικότητα και πιο ισορροπημένο κόστος απόκτησης. Παράλληλα, το χαμηλότερο ποσοστό αγοράς κατοικιών έως 50 τ.μ. σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα καταδεικνύει ότι οι αγοραστές στην Αττική στρέφονται σε μεγαλύτερης επιφάνειας κατοικίες.

ακίνητα

Η διαφοροποίηση της Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη, οι προτιμήσεις εμφανίζουν διαφορετική κατανομή σε σύγκριση με την Αττική, καθώς οι αγοραστές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε πιο ευρύχωρα διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, στην κορυφή των επιλογών των αγοραστών βρέθηκαν τα ακίνητα εμβαδού από 76 έως 100 τ.μ. σε ποσοστό 35,5% επί του συνόλου ολοκληρωμένων συναλλαγών. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το υψηλότερο που καταγράφηκε μεταξύ όλων των κατηγοριών ακινήτων βάσει εμβαδού στις μεγάλες γεωγραφικές ενότητες της έρευνας.

Ακολούθησαν τα ακίνητα από 51 έως 75 τ.μ. σε ποσοστό 30%, ενώ κατοικίες έως 50 τ.μ. συγκέντρωσαν το 18% του αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Τα ακίνητα επιφάνειας από 101 έως 150 τ.μ. κάλυψαν το 10,5% του συνόλου των αγοραπωλησιών, ενώ εκείνα με εμβαδόν άνω των 151 τ.μ. περιορίστηκαν μόλις στο 6%, το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των δύο μεγάλων αστικών κέντρων.

Η ισχυρή παρουσία των κατοικιών επιφάνειας από 76 έως 100 τ.μ. αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της συγκεκριμένης κατηγορίας στην αγορά κατοικίας της Θεσσαλονίκης, καθώς περισσότερες από μία στις τρεις αγοραπωλησίες αφορούσαν ακίνητα αυτού του μεγέθους.

ακίνητα

Πιο ισορροπημένη η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η κατανομή ανάλογα το εμβαδόν εμφανίζεται πιο ισορροπημένη μεταξύ των βασικών κατηγοριών κατοικιών. Στην πρώτη θέση βρέθηκαν τα ακίνητα επιφάνειας από 51 έως 75 τ.μ. σε ποσοστό 24,6%, ενώ μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα στο 23,6% βρέθηκαν οι κατοικίες εμβαδού από 76 έως 100 τ.μ., ενώ οι κατοικίες επιφάνειας από 101 έως 150 τ.μ. κάλυψαν το 23,2% του συνόλου των αγοραπωλησιών που πραγματοποιήθηκαν από το δίκτυο της REMAX Ελλάς.

Οι κατοικίες έως 50 τ.μ. συγκέντρωσαν το 20,3% του συνόλου των αγοραπωλησιών, ποσοστό υψηλότερο από αυτό της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ενώ τα ακίνητα άνω των 151 τ.μ. βρέθηκαν στο 8,3%, το υψηλότερο ποσοστό πανελλαδικά.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει μεγαλύτερη διασπορά των αγοραπωλησιών μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών εμβαδού σε σύγκριση με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που αντανακλά την πολυμορφία της αγοράς κατοικίας στην υπόλοιπη Ελλάδα.

ακίνητα

Σταθερή στροφή στα μεσαίου μεγέθους ακίνητα

Συνολικά, η εικόνα της αγοράς για το 2025 επιβεβαιώνει ότι οι προτιμήσεις των αγοραστών παρέμειναν σταθερά προσανατολισμένες στα μεσαίου μεγέθους ακίνητα, με τη ζήτηση να κατευθύνεται, κυρίως, στη ζώνη των 51 έως 100 τετραγωνικών μέτρων. Σε ένα περιβάλλον όπου οι ανάγκες στέγασης μεταβάλλονται και οι αγοραστικές αποφάσεις γίνονται ολοένα και πιο στοχευμένες, τα μεσαίου μεγέθους ακίνητα συνεχίζουν να διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επενδυτική αξιοποίηση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ελληνική οικονομία: Ρυθμός ανάπτυξης 2% το α΄ τρίμηνο
Economy

Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς
Ακίνητα: Τα διαμερίσματα 50-100 τ.μ. κυριαρχούν στις αγοραπωλησίες
Ακίνητα

Ποια ακίνητα «σπάνε» τα κοντέρ - Οι top περιοχές
Πιερρακάκης: ΑΙ και κυβερνοασφάλεια στην ατζέντα του Eurogroup
Economy

Πιερρακάκης: Κυβερνοασφάλεια και ΑΙ στην ατζέντα του Eurogroup
ΙΟΒΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο
Economy

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο
Ανεργία: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ΕΕ
Economy

Ανεργία: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ΕΕ
Ενοίκια: Φρένο στις μεγάλες αυξήσεις κατοικιών – Το ορόσημο των 1.000 ευρώ [γραφήματα]
Ακίνητα

Αλλάζει ταχύτητα η αγορά των ενοικίων [γραφήματα]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
Euronext Athens: Αρχίζει ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Αγοράς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext Athens: Ξεκινά ο διαχωρισμός του Διαχειριστή Αγοράς

Η αναδιάρθρωση εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου ενοποίησης της Euronext

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παραγωγικότητα: Επιχειρήσεις χωρίς μέγεθος και AI χωρίς ταχύτητα
Business

Τι φρενάρει την παραγωγικότητα - Το μήνυμα Κάτσου, Βερέμη

Οι δύο επιχειρηματίες μιλούν για το μεγάλο έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας: μικρές επιχειρήσεις, χαμηλή παραγωγικότητα και αργή υιοθέτηση τεχνολογίας

Γιώργος Μανέττας
Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, επιδόματα και ρυθμίσεις στην ατζέντα της κυβέρνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα «δώρα» της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους - Τι έρχεται

Οι συνταξιούχοι στο πακέτο της ΔΕΘ - Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση για το ερχόμενο φθινόπωρο

Κώστας Παπαδής
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 114,57 δισ. οι οφειλές – Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εφορία: Ποιοι και πόσα χρωστάνε - Γιατί δεν προχωρούν οι ρυθμίσεις

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 3,7 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο - Τι αποκαλύπτει η ακτινογραφία των οφειλών

Ανδρομάχη Παύλου
Ιαπωνία: Η σιωπή του «Mr Yen» [γράφημα]
Συνάλλαγμα

Η σιωπή του «Mr Yen» και η αγωνία των traders [γράφημα]

Οι traders προσπαθούν να ερμηνεύσουν αν η σιωπή του «Κύριου Γιεν» προμηνύει παρέμβαση

Τζούλη Καλημέρη
Ίλον Μασκ: Η πόλη που έχτισε στην άμμο του Τέξας
Τεχνολογία

Η νέα πόλη που ο Μασκ χτίζει στην άμμο του Τέξας

Μια νέα πόλη για τους εργαζόμενους της SpaceX δημιουργεί ο Ίλον Μασκ στο Τέξας

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Ακίνητα
Ελληνική οικονομία: Ρυθμός ανάπτυξης 2% το α΄ τρίμηνο
Economy

Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς

Δυναμική καταγράφει η ελληνική οικονομία - Οι τρεις στηρίξεις για το ΑΕΠ - Το σχόλιο της τράπεζας Πειραιώς

Πιερρακάκης: ΑΙ και κυβερνοασφάλεια στην ατζέντα του Eurogroup
Economy

Πιερρακάκης: Κυβερνοασφάλεια και ΑΙ στην ατζέντα του Eurogroup

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν θέματα κυβερνοασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο
Economy

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο

Αμετάβλητη παρέμεινε η καταναλωτική εμπιστοσύνη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ανεργία: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ΕΕ
Economy

Ανεργία: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ΕΕ

Σε αρκετές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία και η Βουλγαρία, η ανεργία των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κάτω από 1,5%

Ενοίκια: Φρένο στις μεγάλες αυξήσεις κατοικιών – Το ορόσημο των 1.000 ευρώ [γραφήματα]
Ακίνητα

Αλλάζει ταχύτητα η αγορά των ενοικίων [γραφήματα]

Αλλαγή τάσης στην αγορά κατοικίας της Αττικής δείχνει η νέα έρευνα της ReDataset – Μονοψήφιες πλέον οι αυξήσεις στα ενοίκια

Παραγωγικότητα: Επιχειρήσεις χωρίς μέγεθος και AI χωρίς ταχύτητα
Business

Τι φρενάρει την παραγωγικότητα - Το μήνυμα Κάτσου, Βερέμη

Οι δύο επιχειρηματίες μιλούν για το μεγάλο έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας: μικρές επιχειρήσεις, χαμηλή παραγωγικότητα και αργή υιοθέτηση τεχνολογίας

Γιώργος Μανέττας
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
Latest News
Ελληνική οικονομία: Ρυθμός ανάπτυξης 2% το α΄ τρίμηνο
Economy

Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς

Δυναμική καταγράφει η ελληνική οικονομία - Οι τρεις στηρίξεις για το ΑΕΠ - Το σχόλιο της τράπεζας Πειραιώς

ΚΑΠ: Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία
AGRO

Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ζητούν στη νέα ΚΑΠ, ένα δίκαιο σύστημα εισοδηματικής στήριξης για τους αγρότες

Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός
World

Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία επιβραδύνεται για πρώτη φορά μετά από οκτώ μήνες

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Business

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals

Τα ορόσημα των δύο θητειών του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην προεδρία της European Metals

Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Κεραμέως: Καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως: Καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας

Τι προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως

Χατζηδάκης: Καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων
AGRO

Χατζηδάκης: Καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων

H νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη, επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης

ΗΡΩΝ: Στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
Business

Ο ΗΡΩΝ στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής

Χορηγός ο ΗΡΩΝ στο Attica Roots Festival, τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής

OB Streem: Ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Med Frιgo
Business

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo

 Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
Business

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

Η ΔΕΗ προχωρά σε ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών

Πλαίσιο Computers: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers

Η Πλαίσιο Computers ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην αγορά

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή
Business

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα μεταλλεία Κασσάνδρας, δημιουργεί ήδη σημαντική αξία για την ελληνική οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία «ανάσα» από τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μία «ανάσα» από τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζει την ανοδική πορεία το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,29% στις 641 μονάδες

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποιοι θα λάβουν τα vouchers και τα υψηλότερα ποσά επιδότησης
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Ποιοι θα λάβουν τα vouchers - Τα ποσά

Η οικονομική ενίσχυση για το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

Ενισχύσεις: Τα ποσά ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για ενισχύσεις γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Οι ενισχύσεις αφορούν ποσότητες γάλακτος που προορίζονται για την παραγωγή τυριών και γιαούρτης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies