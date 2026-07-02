 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Hospitality Industry"
    [1]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Travel"
}

DIMAND και Hilton ανακοίνωσαν το «Hilton Thessaloniki» στο ακίνητο της ΦΙΞ

DIMAND και Hilton θα αναπτύξουν ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών, συνολικής δυναμικότητας 184 δωματίων

Τουρισμός 02.07.2026, 21:19
Σχολιάστε
DIMAND και Hilton ανακοίνωσαν το «Hilton Thessaloniki» στο ακίνητο της ΦΙΞ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

DIMAND και Hilton ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο MOMus – Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, την υπογραφή συμφωνίας για το “Hilton Thessaloniki”, το πρώτο ξενοδοχείο της Hilton στη Θεσσαλονίκη.

Το “Hilton Thessaloniki” στο ΦΙΞ θα αποτελεί ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών, συνολικής δυναμικότητας 184 δωματίων, το οποίο θα αναπτυχθεί σε δύο κτήρια.

Το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το 2029, θα αναπτυχθεί στο ιστορικό ακίνητο της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ, στη δυτική είσοδο της πόλης, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της εμβληματικής ανάπλασης που υλοποιεί η DIMAND.

Το ξενοδοχείο θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Hilton, στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας με τη DIMAND, ενώ το συνολικό masterplan της ανάπλασης φέρει την υπογραφή του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners.

Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Hilton στη χώρα, όπου ο Όμιλος διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο 71 ξενοδοχείων, εκ των οποίων τα 50 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα τελούν υπό ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της ελληνικής αγοράς για τη μελλοντική ανάπτυξή του.

Το Hilton Hotels & Resorts, το εμβληματικό brand της Hilton, με ιστορία άνω των 100 ετών συνδυάζει υπηρεσίες διεθνών προδιαγραφών με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε προορισμού, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας. Με την προσθήκη του “Hilton Thessaloniki”, το δίκτυο του brand ενισχύεται περαιτέρω, πλαισιώνοντας ξενοδοχεία όπως το Conrad Athens The llisian, το Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts και το Hilton Chania Old Town Resort & Spa.

DIMAND Hilton

Hilton Thessaloniki στο ΦΙΞ

Το “Hilton Thessaloniki” στο ΦΙΞ θα αποτελεί ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών, συνολικής δυναμικότητας 184 δωματίων, το οποίο θα αναπτυχθεί σε δύο κτήρια. Το νέο, βιοκλιματικό κτήριο θα διαθέτει 153 δωμάτια και σουίτες, ενώ το ένα εκ των τριών διατηρητέων κτηρίων της πρώην ζυθοποιίας θα αποκατασταθεί και θα επαναχρησιμοποιηθεί, φιλοξενώντας ακόμη 31 δωμάτια και σουίτες που θα αναδεικνύουν τη μοναδική ιστορική και βιομηχανική κληρονομιά του συγκροτήματος.

Το κυρίως ξενοδοχείο, συνολικής επιφάνειας περίπου 11.250 τ.μ. και επτά ορόφων, αποτελεί ένα σύγχρονο, βιοκλιματικό κτήριο, σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει την εμβληματική εμπειρία φιλοξενίας που χαρακτηρίζει τα Hilton Hotels & Resorts. Θα διαθέτει σύγχρονους κοινόχρηστους χώρους, δύο εστιατόρια, δύο μπαρ, χώρους ευεξίας και εκγύμνασης, καθώς και αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων. Στο rooftop η πισίνα με πανοραμική θέα στην πόλη και τον Θερμαϊκό Κόλπο θα αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό. Το κτήριο αναμένεται να πιστοποιηθεί κατά LEED Gold, ενώ την αρχιτεκτονική μελέτη υπογράφει το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners.

Το διατηρητέο κτήριο, συνολικής επιφάνειας περίπου 7.000 τ.μ., θα αποκατασταθεί με σεβασμό στη μοναδική αρχιτεκτονική και βιομηχανική του κληρονομιά, διατηρώντας τα ιστορικά χαρακτηριστικά του και εντάσσοντάς τα αρμονικά σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή ανάπτυξη. Θα διαθέτει 31 δωμάτια και σουίτες, καθώς και χώρους ευεξίας με spa και χαμάμ, χώρους εστίασης, microbrewery και συνεδριακές εγκαταστάσεις. Την αρχιτεκτονική μελέτη υπογράφει το αρχιτεκτονικό γραφείο Georges Batzios Architects.

Μέρος ευρύτερης ανάπλασης

Το “Hilton Thessaloniki” αποτελεί μέρος της ευρύτερης ανάπλασης του ιστορικού συγκροτήματος της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ, ενός έργου μικτών χρήσεων που θα συνδυάζει φιλοξενία, κατοικία, εμπορικές χρήσεις, χώρους πολιτισμούς και δημόσιους χώρους, δημιουργώντας μια νέα ζωντανή αστική γειτονιά στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.

Ο Alan Mantin, Vice President, Development, Southern Europe της Hilton, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τη DIMAND για την έλευση του brand Hilton Hotels & Resorts στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της εμβληματικής ανάπλασης του ιστορικού συγκροτήματος της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ. Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη μας στην Ελλάδα, μια αγορά στρατηγικής σημασίας για τη Hilton, καθώς και τη δέσμευσή μας να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιό μας σε σημαντικούς προορισμούς, ώστε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες ενός ολοένα και ευρύτερου φάσματος ταξιδιωτών.”

Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, CEO της DIMAND, υπογράμμισε:

«Η προσέλκυση ενός διεθνούς ξενοδοχειακού ομίλου όπως η Hilton αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της ωρίμανσης που αποκτά η αγορά της Θεσσαλονίκης και της δυναμικής που αναπτύσσει ως επενδυτικός και τουριστικός προορισμός. Η επιλογή της δυτικής εισόδου της πόλης δεν είναι τυχαία. Αντανακλά τον μετασχηματισμό μιας περιοχής που συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και επιβεβαιώνει τη στρατηγική που ακολουθούμε από την πρώτη στιγμή: να επενδύουμε όχι σε μεμονωμένα ακίνητα, αλλά στην αναγέννηση ολόκληρων περιοχών, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας, την τοπική οικονομία και τις πόλεις στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Το ΦΙΞ αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και, μαζί με τις υπόλοιπες επενδύσεις που υλοποιούνται στη δυτική είσοδο, θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας, ζωντανής γειτονιάς που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τον ρόλο και την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.»

Ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director, Development, Greece & Cyprus της Hilton, σημείωσε:

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πλούσια πολιτιστική ταυτότητα, αναπτυσσόμενη επιχειρηματική κοινότητα και ολοένα πιο ελκυστική πρόταση για τους διεθνείς ταξιδιώτες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξανόμενης ταξιδιωτικής ζήτησης, είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε το πρώτο μας έργο στην πόλη και ανυπομονούμε να το δούμε να παίρνει μορφή.»

Ο Νίκος Τρικουράκης, Head of Hospitality της DIMAND, ανέφερε:

«Σήμερα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη και τον ελληνικό τουρισμό. Με το “Hilton Thessaloniki”, φέρνουμε στη Δυτική Πύλη της πόλης ένα νέο σημείο αναφοράς φιλοξενίας, που συνδυάζει διεθνή πρότυπα και αναγνωρισιμότητα, αρχιτεκτονική υπεροχή και ουσιαστική συμβολή στην τοπική ανάπτυξη. Η συνεργασία μας με τη Hilton αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Θεσσαλονίκης και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε ενεργά στη νέα εποχή της.» ________________________________________

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
EE: «Πράσινο» φως για τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία
World

«Πράσινο» φως της ΕΕ για τις εκταμιεύσεις απο το RFF σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Το κινεζικό Instagram ποντάρει σε άνδρες χρήστες ενόψει της μεγαλύτερης IPO των τελευταίων ετών
World

Το Instagram της Κίνας ετοιμάζεται για IPO μαμούθ
Γιεν: Το νέο σχέδιο του Τόκιο – Η ενέδρα για τους κερδοσκόπους
Markets

Το Τόκιο «στήνει ενέδρα» στους κερδοσκόπους
EEAS: Γιατί η ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία βρίσκεται σε κρίση – Οι δομικές αδυναμίες και οι εσωτερικές συγκρούσεις
World

Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης - Με το αβέβαιο μέλλον
Δημοσκόπηση MEGA: Πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητας ζητά το 60%
Πολιτική

Δημοσκόπηση MEGA: Πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητας ζητά το 60%
Ηνωμένα Έθνη: Νέα δημοσιονομική ρύθμιση αποτρέπει κρίση και «ξεπαγώνει» εκατομμύρια στον προϋπολογισμό
World

Tα Ηνωμένα Έθνη αλλάζουν κανόνα χρηματοδότησης για ΗΠΑ και Κίνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής
Business

Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής

Πρότυπο για νέες εισαγωγές στο Euronext Athens η IPO της Attica Stores

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καταθέσεις: Αυξάνονται καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια υποχωρούν
Τράπεζες

Σε τροχιά νέου ρεκόρ οι καταθέσεις - Πόσο απέχουν από το 2009

Τραπεζικά στελέχη δεν αποκλείεται η καταγραφή νέου υψηλού στις καταθέσεις μέχρι και το 2028

Αγης Μάρκου
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
Γουόρς: Το ντεμπούτο που καθησύχασε τους κεντρικούς τραπεζίτες
World

Πώς ο Γουόρς της Fed «κατέκτησε» τη Σίντρα

Οι ιδιωτικές συνομιλίες του Γουόρς στο παρασκήνιο και τα φιλιά στον αέρα με την Λαγκάρντ

Τζούλη Καλημέρη
Ακίνητα: Τα διαμερίσματα 50-100 τ.μ. κυριαρχούν στις αγοραπωλησίες
Ακίνητα

Ποια ακίνητα «σπάνε» τα κοντέρ - Οι top περιοχές

Αγοραστές ακινήτων στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κατοικίες μεσαίας επιφάνειας

Ντίνος Σιωμόπουλος
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein
Business

SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein

Πού ποντάρει η SARKK για την ανάπτυξη Tommy Hilfiger και Calvin Klein στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, επιδόματα και ρυθμίσεις στην ατζέντα της κυβέρνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα «δώρα» της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους - Τι έρχεται

Οι συνταξιούχοι στο πακέτο της ΔΕΘ - Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση για το ερχόμενο φθινόπωρο

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Τουρισμός
DIMAND και Hilton ανακοίνωσαν το «Hilton Thessaloniki» στο ακίνητο της ΦΙΞ
Τουρισμός

DIMAND και Hilton ανακοίνωσαν το «Hilton Thessaloniki» στο ακίνητο της ΦΙΞ

DIMAND και Hilton θα αναπτύξουν ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών, συνολικής δυναμικότητας 184 δωματίων

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποιοι θα λάβουν τα vouchers και τα υψηλότερα ποσά επιδότησης
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Ποιοι θα λάβουν τα vouchers - Τα ποσά

Η οικονομική ενίσχυση για το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: «Αχίλλειος πτέρνα» οι αεροπορικές συνδέσεις
Τουρισμός

Τι κόβει τα φτερά του τουρισμού

Ο ελληνικός τουρισμός εισέρχεται στο 2026 με αυξημένη αβεβαιότητα - Ο ρόλος της Μέσης Ανατολής

Ευθύμιος Μπουλούτας: Σε νέα φάση ανάπτυξης η Ελλάκτωρ – Στα 191,5 εκατ. ευρώ το μέρισμα
Business

Μπουλούτας: Σε νέα φάση ανάπτυξης η Ελλάκτωρ

Στη ΓΣ των μετόχων της Ελλάκτωρ ο CEO Ευθύμιος Μπουλούτας περιέγραψε τους τομείς ανάπτυξης του Ομίλου - «Πράσινο» σε μέρισμα 191,5 εκατ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
HotelBrain: Στον όμιλο το Lambi Resort στην Κω
Τουρισμός

Στον Όμιλο HotelBrain το Lambi Resort στην Κω

Με την προσθήκη του Lambi Resort, ο Όμιλος HotelBrain θα αριθμεί πλέον στην Κω 8 ξενοδοχεία

Latest News
EE: «Πράσινο» φως για τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία
World

«Πράσινο» φως της ΕΕ για τις εκταμιεύσεις απο το RFF σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία

Η ΕΕ ανοίγει το δρόμο για τις πληρωμές ποσών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF) σε τρία κράτη-μέλη

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Το κινεζικό Instagram ποντάρει σε άνδρες χρήστες ενόψει της μεγαλύτερης IPO των τελευταίων ετών
World

Το Instagram της Κίνας ετοιμάζεται για IPO μαμούθ

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu επιταχύνει τα σχέδια για εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιεν: Το νέο σχέδιο του Τόκιο – Η ενέδρα για τους κερδοσκόπους
Markets

Το Τόκιο «στήνει ενέδρα» στους κερδοσκόπους

Η Ιαπωνία υιοθετεί τακτικές αιφνιδιαστικής παρέμβασης εναντίον των σορτάκηδων του γιεν

Τζούλη Καλημέρη
EEAS: Γιατί η ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία βρίσκεται σε κρίση – Οι δομικές αδυναμίες και οι εσωτερικές συγκρούσεις
World

Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης - Με το αβέβαιο μέλλον

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), που δημιουργήθηκε για να δώσει ενιαία φωνή στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις

Νατάσα Σινιώρη
Δημοσκόπηση MEGA: Πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητας ζητά το 60%
Πολιτική

Δημοσκόπηση MEGA: Πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητας ζητά το 60%

Αντίπαλος πόλος της ΝΔ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα - Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και οι συσχετισμοί στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA

Ηνωμένα Έθνη: Νέα δημοσιονομική ρύθμιση αποτρέπει κρίση και «ξεπαγώνει» εκατομμύρια στον προϋπολογισμό
World

Tα Ηνωμένα Έθνη αλλάζουν κανόνα χρηματοδότησης για ΗΠΑ και Κίνα

Τα Ηνωμένα Έθνη απέφυγαν την άμεση οικονομική κατάρρευση μετά από αλλαγή κρίσιμου κανόνα επιστροφών που επιβάρυνε τον προϋπολογισμό τους

DIMAND και Hilton ανακοίνωσαν το «Hilton Thessaloniki» στο ακίνητο της ΦΙΞ
Τουρισμός

DIMAND και Hilton ανακοίνωσαν το «Hilton Thessaloniki» στο ακίνητο της ΦΙΞ

DIMAND και Hilton θα αναπτύξουν ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών, συνολικής δυναμικότητας 184 δωματίων

«Θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων» – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Alexa+, custom chips και wearables στο νέο πλάνο της Amazon
Tεχνητή νοημοσύνη

Η στρατηγική της Amazon για το hardware περνά από τα δικά της τσιπ

Το Alexa+ αποτελεί το νέο όχημα της Amazon για να δέσει τους χρήστες στο οικοσύστημα συσκευών και υπηρεσιών της - Κομβικός ο ρόλος των AI τσιπ εσωτερικής σχεδίασης

Γιώργος Πολύζος
Τραμπ: «Όλοι κερδίζουν από το χρηματιστηριακό ράλι » – Ποιοι ωφελούνται και ποιοι μένουν στο περιθώριο
World

Πώς κατανέμεται ο μετοχικός πλούτος στις ΗΠΑ

Δεν κερδίζουν όλοι από τις επιδόσεις των αγορών, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ στους δημοσιογράφους - Πώς διαμορφώνεται το χάσμα ιδιοκτησίας μετοχών στις ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
SpaceX: Παρουσιάζει πρωτότυπη φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η πρωτότυπη φορητή συσκευή Αι της SpaceX

Το κομψό, παρόμοιο με φορητή συσκευή πρωτότυπο σχεδιάστηκε για να ενσωματώνει την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης από το xAI της SpaceX.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Ο Μέρτς ανακοινώνει φοροαπαλλαγές 10 δισ. ευρώ
World

Μέτρα 10 δις ευρώ για την αναζωγόνηση της γερμανικής οικονομίας

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη στη Γερμανία, σε μια προσπάθεια να βγεί η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης από τη στασιμότητα

UBS: Περιθώρια ανόδου βλέπει στις αγορές της Ευρώπης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιθώρια ανόδου βλέπει η UBS στις αγορές της Ευρώπης

Πού βλέπει ευκαιρίες μετά το ράλι του πρώτου εξαμήνου η UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Νησιά Φόκλαντ: Η Αργεντινή εξοργίζεται από την προοπτική πετρελαϊκού boom
World

Η Αργεντινή εξοργίζεται από την εξόρυξη πετρελαίου στα Φόκλαντ

Το πετρέλαιο υπόσχεται να μεταμορφώσει τα Νησιά Φόκλαντ, αλλά αναζωπυρώνει τη διαμάχη με την Αργεντινή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων» – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μίνι ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μίνι ράλι στις ευρωπαϊκές αγορές

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα μηνύματα των κεντρικών τραπεζιτών για τη νομισματική πολιτική

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies