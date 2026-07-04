 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

IRIS Payments: Τι αλλάζει με τη διασύνδεση στο EuroPA

Νέα εποχή για τις άμεσες πληρωμές με μεταφορές χρημάτων μόνο με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου - Η ΔΙΑΣ εγκαινιάζει τη διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA

Τράπεζες 04.07.2026, 20:00
Σχολιάστε
IRIS Payments: Τι αλλάζει με τη διασύνδεση στο EuroPA
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε., Σταυρούλα Καμπουρίδου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια νέα εποχή για τις άμεσες ψηφιακές πληρωμές εγκαινιάστηκε στην Ελλάδα, καθώς η ΔΙΑΣ Α.Ε., μέσω της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA (European Payments Alliance), διασυνδέει το IRIS Payments με αντίστοιχες υπηρεσίες πληρωμών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν άμεσα χρήματα από χρήστες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρρα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη και χωρίς καταχώριση IBAN.

Η διασύνδεση υλοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., του εθνικού φορέα εκκαθάρισης διατραπεζικών πληρωμών στην Ελλάδα, ο οποίος εφαρμόζει το ευρωπαϊκό πρότυπο SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) για ασφαλή δρομολόγηση και εκκαθάριση των συναλλαγών μέσα σε δευτερόλεπτα. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη αρχικά μέσω των Eurobank, Τράπεζας Πειραιώς και Viva.com, ενώ η σταδιακή ένταξη και άλλων τραπεζών αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω την πρόσβαση των χρηστών στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Το EuroPA συνδέει εθνικές λύσεις άμεσων account-to-account πληρωμών, όπως το IRIS Payments στην Ελλάδα, το MB WAY στην Πορτογαλία, το Bizum στην Ισπανία και το BANCOMAT Pay στην Ιταλία, με στόχο τη δημιουργία ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος πληρωμών. Η πρώτη φάση αφορά συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, διασυνδέοντας ήδη 57,3 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες σε πέντε χώρες, ενώ έως το τέλος του έτους η συνολική εμβέλεια αναμένεται να ξεπεράσει τα 176 εκατομμύρια πολίτες σε 18 χώρες.

Το 2027 προβλέπεται η επέκταση της διαλειτουργικότητας και σε πληρωμές προς ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη χρηστικότητα του IRIS Payments και θα προσφέρει σε επιχειρήσεις και καταναλωτές μια πιο απλή και κοινή εμπειρία πληρωμής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε., Σταυρούλα Καμπουρίδου, χαρακτήρισε τη διασύνδεση με το EuroPA «σημαντικό ορόσημο» όχι μόνο για τη ΔΙΑΣ, αλλά και για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής εμπειρίας πληρωμών. Όπως ανέφερε, το επόμενο βήμα είναι η επέκταση της διαλειτουργικότητας σε πληρωμές προς επιχειρήσεις, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να πραγματοποιούν πληρωμές με την ίδια ευκολία που στέλνουν ένα μήνυμα από το κινητό τους τηλέφωνο.

Σημασία για την αγορά

Η νέα υπηρεσία ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη των άμεσων πληρωμών και αναβαθμίζει τον ρόλο του IRIS Payments από εθνική λύση σε μέρος ενός ευρύτερου διασυνοριακού δικτύου. Παράλληλα, η αξιοποίηση του EuroPA δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας, καλύτερης εμπειρίας χρήστη και ευρύτερης ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας.

Για τη ΔΙΑΣ, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη στρατηγική της να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις πληρωμών σε συνεργασία με τράπεζες και παρόχους πληρωμών, υποστηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών και την ψηφιακή οικονομία. Η εταιρεία, που λειτουργεί από το 1989, παραμένει ο εθνικός κόμβος διακανονισμού πληρωμών και συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως οι EACHA, EPC και EMPSA.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
IRIS Payments: Τι αλλάζει με τη διασύνδεση στο EuroPA
Τράπεζες

Άμεσες πληρωμές χωρίς IBAN από την Ελλάδα προς την Ευρώπη
Nexi Ελλάδος: Ο νέος ρόλος των acquirers και η αξία των δεδομένων στις πληρωμές
Business

Ο νέος ρόλος των acquirers και η αξία των δεδομένων στις πληρωμές
Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Επτά σχήματα περνούν στη Β’ Φάση για τις Ελληνικές Αλυκές
Business

Οι επτά «μνηστήρες» για τις Ελληνικές Αλυκές
TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications & Marketing Director
Business

Η Σταυρούλα Φίλη νέα Corporate Communications & Marketing Director της TÜV NORD Hellas
CR Index Awards: 17 διακρίσεις για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές
Business

Οι νικητές των CR Index Awards 2026
Δασμός 3 ευρώ: Γιατί φέρνει αναταράξεις στο εμπόριο
Business

Τα 3 ευρώ φέρνουν αναταράξεις στο εμπόριο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δασμός 3 ευρώ: Γιατί φέρνει αναταράξεις στο εμπόριο
Business

Τα 3 ευρώ φέρνουν αναταράξεις στο εμπόριο

Ποιος πληρώνει τελικά τον περίφημο δασμό των 3 ευρώ - Τι θα κάνουν Shein και Temu

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Υπερταμείο: Αερομαχίες… επενδυτών για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Μεταφορές

Αερομαχίες… επενδυτών για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Παράταση μέχρι τις 20 Αυγούστου από το Υπερταμείο στον διαγωνισμό παραχώρησης – Ποια ονόματα παίζουν

Χρήστος Κολώνας
Υπεράκτια αιολικά: Τα πρώτα βήματα μετά από μήνες στασιμότητας – Πώς στήνεται το παζλ των διαγωνισμών
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ξεμπλοκάρουν τα υπεράκτια αιολικά – Πώς στήνεται το παζλ των διαγωνισμών

Η κυβέρνηση συμπληρώνει σταδιακά τα κρίσιμα κομμάτια του θεσμικού και τεχνικού πλαισίου για την επόμενη φάση ανάπτυξης για τα υπεράκτια (offshore) αιολικά

Μάχη Τράτσα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πόσο φθηνές είναι οι μετοχές των τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πόσο φθηνές είναι οι τραπεζικές μετοχές;

Σε υψηλά 16ετίας το Euronext Athens, αλλά με «φθηνές» ακόμη τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρυσές λίρες: Μαζικές πωλήσεις με φόντο την έκρηξη της τιμής του χρυσού [πίνακες]
Economy

Ο πυρετός του χρυσού χτύπησε τους Έλληνες [πίνακες]

Πόσες χρυσές λίρες ρευστοποίησαν οι Έλληνες το πρώτο εξάμηνο του 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Ανδρομάχη Παύλου
Nike: Τι απορρόφησε τα κέρδη στην Ελλάδα και τον κόσμο
Business

Πού «χάθηκαν» τα κέρδη της Nike στην Ελλάδα

Ο ρόλος της L' Innominato Hellas, το flagship κατάστημα της Nike στη Σταδίου και η διεθνής εικόνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ένδυση: Ισχυρό το αποτύπωμα των ισπανικών brands στην εγχώρια αγορά
Business

Ισπανικές εταιρείες «εισβάλουν» στο ελληνικό retail

Σερί κερδών καταγράφουν ισπανικές εταιρείες στην ένδυση - Πώς διαμορφώνεται το τοπίο σήμερα στην ελληνική αγορά - Στα ύψη οι εισαγωγές ρούχων από Ισπανία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Σκάνδιο: Πρόβλημα εξήντα τόνων που θέτει σε κίνδυνο την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ
World

Η «κρυφή» απειλή για άμυνα και βιομηχανία

Το σκάνδιο καταδεικνύει ακριβώς πώς τα μικροσκοπικά σημεία συμφόρησης υλικών μπορούν να παραλύσουν τεράστια αμυντικά προγράμματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Τράπεζες
IRIS Payments: Τι αλλάζει με τη διασύνδεση στο EuroPA
Τράπεζες

Άμεσες πληρωμές χωρίς IBAN από την Ελλάδα προς την Ευρώπη

Νέα εποχή για τις άμεσες πληρωμές με μεταφορές χρημάτων μόνο με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου - Η ΔΙΑΣ εγκαινιάζει τη διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Επτά σχήματα περνούν στη Β’ Φάση για τις Ελληνικές Αλυκές
Business

Οι επτά «μνηστήρες» για τις Ελληνικές Αλυκές

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο προχώρησε στην προεπιλογή επτά επενδυτικών σχημάτων για τη Β’ Φάση του διαγωνισμού αξιοποίησης της «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.»

TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications & Marketing Director
Business

Η Σταυρούλα Φίλη νέα Corporate Communications & Marketing Director της TÜV NORD Hellas

Η TÜV NORD Hellas ανακοινώνει την ένταξη της κυρίας Σταυρούλας Φίλη στο δυναμικό της, που αναλαμβάνει τη θέση της Corporate Communications & Marketing Director

CR Index Awards: 17 διακρίσεις για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές
Business

Οι νικητές των CR Index Awards 2026

Συνολικά 17 επιχειρήσεις και οργανισμοί διακρίθηκαν στα CR Index Awards για την επίδοσή τους στα αυστηρά κριτήρια ESG

Δασμός 3 ευρώ: Γιατί φέρνει αναταράξεις στο εμπόριο
Business

Τα 3 ευρώ φέρνουν αναταράξεις στο εμπόριο

Ποιος πληρώνει τελικά τον περίφημο δασμό των 3 ευρώ - Τι θα κάνουν Shein και Temu

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ένδυση: Ισχυρό το αποτύπωμα των ισπανικών brands στην εγχώρια αγορά
Business

Ισπανικές εταιρείες «εισβάλουν» στο ελληνικό retail

Σερί κερδών καταγράφουν ισπανικές εταιρείες στην ένδυση - Πώς διαμορφώνεται το τοπίο σήμερα στην ελληνική αγορά - Στα ύψη οι εισαγωγές ρούχων από Ισπανία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Nike: Τι απορρόφησε τα κέρδη στην Ελλάδα και τον κόσμο
Business

Πού «χάθηκαν» τα κέρδη της Nike στην Ελλάδα

Ο ρόλος της L' Innominato Hellas, το flagship κατάστημα της Nike στη Σταδίου και η διεθνής εικόνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Huawei: Υποτροφίες σε δύο αριστούχους φοιτητές του ΟΠΑ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δύο υποτροφίες από τη Huawei σε φοιτητές κυβερνοασφάλειας του ΟΠΑ

Η Huawei συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά επιστημόνων και στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων - Η βράβευση αφορά το ΠΜΣ «Ασφάλεια & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων»

Sparkle: Το Metamorfosis II αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στις ψηφιακές υποδομές
Τεχνολογία

Πιστοποίηση Tier III για το Data Center Metamorfosis II της Sparkle

Η Sparkle επενδύει σε ένα ανθεκτικό data center υψηλών προδιαγραφών για cloud και AI εφαρμογές

Πετρέλαιο: Μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές
Commodities

Μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές για το πετρέλαιο

Η αγορά πετρελαίου έχει μεταβεί σε κατάσταση contagno

IRIS Payments: Τι αλλάζει με τη διασύνδεση στο EuroPA
Τράπεζες

Άμεσες πληρωμές χωρίς IBAN από την Ελλάδα προς την Ευρώπη

Νέα εποχή για τις άμεσες πληρωμές με μεταφορές χρημάτων μόνο με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου - Η ΔΙΑΣ εγκαινιάζει τη διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA

Nexi Ελλάδος: Ο νέος ρόλος των acquirers και η αξία των δεδομένων στις πληρωμές
Business

Ο νέος ρόλος των acquirers και η αξία των δεδομένων στις πληρωμές

Η Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, ανέδειξε στο Payments 360 Conference τη μετάβαση από τη διαχείριση συναλλαγών στη στρατηγική συνεργασία με τις επιχειρήσεις

Παγκόσμια οικονομία: Η εβδομάδα που πέρασε
World

Παγκόσμια οικονομία: Η εβδομάδα που πέρασε

Το ετήσιο συμπόσιο της ΕΚΤ, η απασχόληση στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τα κυριότερα γεγονότα της παγκόσμιας οικονομίας

Τζούλη Καλημέρη
Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Economy

Μια ανάσα από τις θερινές εκπτώσεις - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές για προσφορές και εκπτώσεις - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Αγορές: Τι άλλαξε στο παραδοσιακό εγχειρίδιο για τα ασφαλή καταφύγια
Markets

Τι άλλαξε στο εγχειρίδιο για τα ασφαλή καταφύγια

Χρυσός, αμερικανικά ομόλογα και γιεν δεν λειτούργησαν ως ασφαλή καταφύγια - Τι έχει αλλάξει

Τζούλη Καλημέρη
Ρωσία: Τα πλήγματα της Ουκρανίας δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση
Κόσμος

Ρωσία: Τα πλήγματα της Ουκρανίας δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας τόνισε ότι κατέρριψε κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης 494 ουκρανικά drones και πυραύλους

Pleiades και Δήμος Χάλκης ξεκινούν δεκαετές masterplan βιώσιμης ανάπτυξης
Green

Pleiades και Δήμος Χάλκης ξεκινούν δεκαετές masterplan βιώσιμης ανάπτυξης

Pleiades και Δήμος Χάλκης δρομολογούν ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για το νησί - Το σχέδιο εντάσσεται στο GR-eco Islands και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027

Αργεντινή: Επεκτείνει την λήξη repos ύψους 6 δισ. δολαρίων για μετά τις εκλογες
World

Αργεντινή: Επεκτείνει την λήξη repos ύψους 6 δισ. δολαρίων για μετά τις εκλογες

Η Αργεντινή συνένωσε τις τρεις συμφωνίες repos που διαπραγματεύτηκε με διεθνείς τράπεζες από το 2025 σε μία συνολικής αξίας 6 δισ. δολαρίων και λήξης τον Σεπτέμβριο του 2028

Check Point Research: Νέα τεχνική browser-only ransomware αξιοποιεί την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Συναγερμός από την Check Point Research για νέα απειλή μέσω browser

Η έρευνα της Check Point Research δείχνει πώς ένα απλό αίτημα πρόσβασης σε αρχεία μπορεί να οδηγήσει σε κρυπτογράφηση δεδομένων χωρίς εγκατάσταση malware

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Επτά σχήματα περνούν στη Β’ Φάση για τις Ελληνικές Αλυκές
Business

Οι επτά «μνηστήρες» για τις Ελληνικές Αλυκές

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο προχώρησε στην προεπιλογή επτά επενδυτικών σχημάτων για τη Β’ Φάση του διαγωνισμού αξιοποίησης της «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.»

TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications & Marketing Director
Business

Η Σταυρούλα Φίλη νέα Corporate Communications & Marketing Director της TÜV NORD Hellas

Η TÜV NORD Hellas ανακοινώνει την ένταξη της κυρίας Σταυρούλας Φίλη στο δυναμικό της, που αναλαμβάνει τη θέση της Corporate Communications & Marketing Director

CR Index Awards: 17 διακρίσεις για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές
Business

Οι νικητές των CR Index Awards 2026

Συνολικά 17 επιχειρήσεις και οργανισμοί διακρίθηκαν στα CR Index Awards για την επίδοσή τους στα αυστηρά κριτήρια ESG

Credit Agricole: Αυξάνει το μερίδιο της στην BPM
World

Credit Agricole: Αυξάνει το μερίδιο της στην BPM

Η Crédit Agricole SA ενισχύει τη θέση της στον ιταλικό τραπεζικό τομέα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies