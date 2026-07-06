Υποκλοπές: Αλλάζει πίστα το σκάνδαλο μετά την κίνηση Σαμαρά – Νέα δεδομένα (και) στην δικαστική αντιμετώπιση των «ιδιωτών»

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Βόμβα στα θεμέλια της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών έριξε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με μια θεσμική κίνηση του στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Η κίνηση Σαμαρά,σύμφωνα με νομικούς, αλλάζει τα δεδομένα στην κομβική αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου και επί της ουσίας η υπόθεση «αλλάζει πίστα »,συμπλήρωναν με νόημα οι ίδιες πηγές .

Με ένα λιτό, αλλά άκρως αποκαλυπτικό δελτίο Τύπου μόλις 54 λέξεων ,ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του, για την οποία άλλωστε είχε προϊδεάσει όταν προ ημερών βρέθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να καταθέσει μάρτυρας στη δίκη του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη.

«Ο πρώην πρωθυπουργός κ.Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον κ.Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ.Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ ‘επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα» όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου.

Λίγο πριν από την έκδοση του δελτίου Τύπου είχε προηγηθεί η κατάθεση της σχετικής αίτησης από δικηγόρο του κ Σαμαρά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σηματοδοτώντας και εξελίξεις στην υπόθεση αυτή που παρά την αρχειοθέτησή της της εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο σε δικαστικό και πολιτικό επίπεδο.

Στην αίτηση του ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει ότι προχώρησε στην υποβολή της αναφοράς αυτής για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, υπόθεση που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «έχει ήδη λάβει ευρεία δημοσιότητα και προκαλεί εύλογη ανησυχία για την εθνική ασφάλεια και την προάσπισή της, για τη λειτουργία των θεσμών και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Αιτιολογώντας την προσφυγή του στη δικαιοσύνη μέσω της αίτησης που κατέθεσε επισημαίνει ότι όπως έχει καταστεί δημοσίως γνωστό υπήρξε και ο ίδιος προσωπικά στόχος του εν λόγω κατασκοπευτικού λογισμικού.

Και προσθέτει πως το γεγονός αυτό, δηλαδή της παράνομης παγίδευσής του το έχει επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών του.

Επικαλείται μάλιστα ίσαμε σαφήνεια θεσμικά έχει διατυπώσει από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στους σοβαρότατους κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια η λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού εντός της ελληνικής επικράτειας, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Και καταλήγει ο πρώην πρωθυπουργός στη διατύπωση της άποψης πως είναι αυταπόδεικτο, ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν καίριες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας.

Υπό αυτά τα δεδομένα επειδή ,όπως επισημαίνει έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει από την Κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσης μου χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα απευθύνεται στην αρμόδια θεσμική αρχή ,τη δικαιοσύνη και μάλιστα στον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό της ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Την αίτηση του κ.Σαμαρά θα μελετήσει μαζί με τη υπόλοιπες αιτήσεις που έχει ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακλέας,ο οποίος θα μελετήσει το περιεχόμενο της που ισοδυναμεί με ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος όπως ζητά ο πρώην πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με νομικούς η κίνηση αυτή του Αντώνη Σαμαρά δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο για την ουσία της υπόθεσης όσο και για τους βασικούς πρωταγωνιστές της, όπως είναι ο ιδρυτής της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν.

Κατά τις ίδιες πηγές η κίνηση αυτή δημιουργεί επίσης νέα δεδομένα και στο πεδίο της φημολογούμενης ρύθμισης για να τύχει ευνοϊκότερης αντιμετώπισης ο Ταλ Ντίλιαν, όπως έχει κάτι επανάληψη γραφτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα .

Σε κάθε περίπτωση το αίτημα του πρώην πρωθυπουργού να κριθεί η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων σε βάθος έχει ξεχωριστή βαρύτητα , όχι μόνο λόγω της ιδιότητας του ,αλλά λόγω της αναγκαιότητας να διερευνηθεί η υπόθεση αυτή ουσιωδώς και σε βάθος καθώς εξακολουθεί να αποτελεί θεσμικό τραύμα.

Πηγή: in.gr