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Ηλεκτρικά οχήματα: Οι μπαταρίες των EV ξεπερνούν τις προσδοκίες ανθεκτικότητας

Οι ειδικοί του κλάδου πιστεύουν ότι η νέα γνώση σχετικά με την ανθεκτικότητα των μπαταριών αλλάζει τα δεδομένα για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ηλεκτρικά οχήματα

Ηλεκτροκίνηση 06.07.2026, 06:15
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Ηλεκτρικά οχήματα: Οι μπαταρίες των EV ξεπερνούν τις προσδοκίες ανθεκτικότητας
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Για χρόνια, ένας από τους μεγαλύτερους ενδοιασμούς των καταναλωτών απέναντι στα ηλεκτρικά οχήματα ήταν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους.

Ο φόβος ότι, μετά από λίγα χρόνια χρήσης, θα απαιτηθεί μια πανάκριβη αντικατάσταση λειτουργούσε αποτρεπτικά για πολλούς υποψήφιους αγοραστές. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι ανησυχίες αυτές ίσως είναι πλέον υπερβολικές, καθώς οι σύγχρονες μπαταρίες αποδεικνύονται πολύ πιο ανθεκτικές από ό,τι αναμενόταν, αναφέρει η Wall Street Journal.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ρίτσαρντ Σάιμονς, ιδιοκτήτη εταιρείας μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων στη Βρετανία. Το ηλικίας Tesla Model 3 που χρησιμοποιεί καθημερινά έχει διανύσει σχεδόν 400.000 χιλιόμετρα, χωρίς να έχει χάσει ουσιαστικά τη χρηστικότητά του. Πρόσφατα ολοκλήρωσε μια διαδρομή περίπου 420 χιλιομέτρων χωρίς να χρειαστεί ενδιάμεση φόρτιση, επίδοση που θα μπορούσε να πετύχει ακόμη και ένα καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σημειώνει η Journal.

Η εμπειρία του δεν αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Recurrent, ένα μέσο ηλεκτρικό όχημα διατηρεί έως και το 95% της αρχικής αυτονομίας του έπειτα από πέντε χρόνια χρήσης. Παράλληλα, οι αντικαταστάσεις μπαταριών στα σύγχρονα μοντέλα είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ενώ περίπου ένα στα δώδεκα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2011 και 2016 χρειάστηκε αλλαγή μπαταρίας, στα μοντέλα που κυκλοφόρησαν από το 2022 και μετά το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται μόλις στο 0,3%.

Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία, η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών παραμένει έντονη. Σύμφωνα με έρευνα της AutoPacific, ο μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο οι οδηγοί εξακολουθούν να αποφεύγουν τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ο φόβος του κόστους αντικατάστασης της μπαταρίας. Η Τζέσικα Κάλντγουελ, αναλύτρια της Edmunds, ανέφερε στην WSJ ότι η αγορά δεν έχει ακόμη πειστεί πως οι μπαταρίες μπορούν να αντέξουν όσο ένα συμβατικό αυτοκίνητο.

Η πραγματικότητα, όμως, έχει αλλάξει σημαντικά. Οι πρώτες γενιές ηλεκτρικών αυτοκινήτων αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, κυρίως επειδή δεν διέθεταν προηγμένα συστήματα ψύξης και διαχείρισης της θερμοκρασίας της μπαταρίας. Το πρώτο Nissan Leaf αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η γρήγορη υποβάθμιση της μπαταρίας του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην αγορά.

Εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας για ηλεκτρικά οχήματα και μπαταρίες

Έκτοτε, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί θεαματικά. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν πλέον βελτιωμένες χημικές συνθέσεις, πιο εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αποδοτικότερη θερμική προστασία, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Παράλληλα, το κόστος παραγωγής τους έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 90% από το 2010, σύμφωνα με στοιχεία του BloombergNEF.

Βελτιώσεις καταγράφονται και στο κόστος συντήρησης. Αν και η πλήρης αντικατάσταση μιας μπαταρίας εκτός εγγύησης μπορεί ακόμη να κοστίσει από 5.000 έως 16.000 δολάρια, ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές επιτρέπουν πλέον την επισκευή μεμονωμένων κυψελών ή επιμέρους εξαρτημάτων, μειώνοντας αισθητά τη συνολική δαπάνη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως ότι ο τρόπος χρήσης επηρεάζει τη μακροζωία της μπαταρίας. Η πολύ συχνή ταχεία φόρτιση, η διατήρηση της μπαταρίας συνεχώς στο 100% ή η παρατεταμένη αποφόρτισή της στο μηδέν επιταχύνουν τη φυσική φθορά της. Επίσης, οι πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να περιορίζουν προσωρινά την αυτονομία.

Παρότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβραδυνθεί φέτος, μετά την κατάργηση αρκετών κινήτρων αγοράς από την κυβέρνηση Τραμπ, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η τάση αυτή δεν θα είναι μόνιμη. Η AlixPartners προβλέπει ότι έως το 2030 τα ηλεκτρικά οχήματα θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 11% των νέων πωλήσεων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, ενώ παγκοσμίως το μερίδιό τους αναμένεται να προσεγγίσει το ένα τέταρτο της αγοράς.

Για τους υποστηρικτές της ηλεκτροκίνησης, τα νέα δεδομένα για την ανθεκτικότητα των μπαταριών αποτελούν ίσως το ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ της τεχνολογίας. Όσο περισσότερο αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι μπαταρίες μπορούν να αντέξουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, τόσο πιθανότερο είναι να περιοριστούν οι επιφυλάξεις των καταναλωτών και να επιταχυνθεί η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα.

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