Ιταλία: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογα σε δολάρια

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Στην πρώτη έκδοση ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ προχωρά η Ιταλία διευρύνοντας την ομάδα ξένων επενδυτών της, αφού η βελτίωση των οικονομικών της χώρας εξασφάλισε αναβαθμίσεις στην πιστοληπτική αξιολόγηση.

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης επιδιώκει να συγκεντρώσει 6 δισ. δολάρια από μια τριμερή συναλλαγή που περιλαμβάνει πενταετή, 10ετή και 30ετή ομόλογα αναφοράς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Η τιμή αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα την Τρίτη.

Η έκδοση προσέλκυσε σχεδόν 20 δισ. δολάρια από επενδυτές, με τις δύο μικρότερες σε διάρκεια εκδόσεις να λαμβάνουν τις περισσότερες προσφορές, σύμφωνα με πηγές. Αυτό επέτρεψε την αυστηροποίηση της τιμολόγησης έως και 10 μονάδες βάσης στις διαφορετικές διάρκειες.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ιταλία

Η Ιταλία, η οποία κάποτε θεωρούνταν ένας από τους πιο επικίνδυνους μεγάλους κρατικούς δανειολήπτες της Ευρώπης λόγω της χρόνιας δημοσιονομικής ολίσθησης και της πολιτικής αστάθειας, έχει σημειώσει απότομη βελτίωση στην εμπιστοσύνη των επενδυτών από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι το 2022.

Το spread μεταξύ των 10ετών ομολόγων αναφοράς της Ιταλίας και των γερμανικών ομολόγων έχει μειωθεί σε περίπου 77 μονάδες βάσης από περίπου 250 μονάδες βάσης όταν ανέλαβε την εξουσία η Μελόνι.

Ενώ η Ιταλία πούλησε χρέος σε ευρώ μέσω τραπεζών μόλις τον Ιούνιο, η κυβέρνηση επιλέγει την πώληση σε δολάρια προκειμένου να διευρύνει την ομάδα θεσμικών επενδυτών της, σύμφωνα με αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών. Το σχετικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους σε αμερικανικό νόμισμα έχει επίσης γίνει πιο προσιτό, ανέφεραν.

Η πώληση σηματοδοτεί την πρώτη έξοδο της Ιταλίας σε δολάρια από το 2021, μια περίοδο κατά την οποία οι κυβερνήσεις παγκοσμίως εκμεταλλεύονταν τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια για να χρηματοδοτήσουν προγράμματα έκτακτης ανάγκης τόνωσης για την αντιμετώπιση του οικονομικού πόνου της πανδημίας.

Οι Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. και Morgan Stanley διαχειρίζονται την πώληση ομολόγων σε δολάρια. Αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Baa2 από την Moody’s Ratings και BBB+ από την S&P Global Ratings και την Fitch Ratings.