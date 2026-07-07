Toyota: Επένδυση 3,6 δισ. δολ. για μεταφορά γραμμής παραγωγής από το Μεξικό στο Τέξας

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Επένδυση 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσε η Toyota Motor τη Δευτέρα για να μεταφέρει την παραγωγή του μεσαίου μεγέθους φορτηγού Tacoma από ένα εργοστάσιο στο Μεξικό στην εγκατάσταση παραγωγής της στο Σαν Αντόνιο του Τέξας.

Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 2.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ στις εγκαταστάσεις, να προσθέσει μια δεύτερη γραμμή συναρμολόγησης οχημάτων και να διπλασιάσει περίπου το μέγεθος του εργοστασίου έως το 2030, δήλωσε η αυτοκινητοβιομηχανία. Θα επεκτείνει την ετήσια δυναμικότητα του εργοστασίου από περίπου 200.000 σε 350.000 μονάδες, δήλωσε η Toyota.

Η ανακοίνωση αποτελεί μέρος των δηλωμένων σχεδίων της Toyota να επενδύσει έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως εγχώρια στις ΗΠΑ έως το 2030. Αυτό έρχεται λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε ότι δεν θα επεκτείνει την τριμερή εμπορική της συμφωνία με τον Καναδά και το Μεξικό, επιλέγοντας αντ’ αυτού να διεξάγει ετήσιες αξιολογήσεις, αναφέρει το CNBC.

Εκπρόσωπος της Toyota δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία «διατηρεί τις δραστηριότητές της στο Μεξικό» καθώς η παραγωγή Tacoma μεταφέρεται από την Τιχουάνα στο Τέξας τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλά αρνήθηκε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες. Η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει να παράγει pickup Tacoma σε ένα άλλο μεξικανικό εργοστάσιο στο Γκουαναχουάτο, είπε.

«Αυτή η επένδυση επεκτείνει την παραγωγική ικανότητα της Toyota και συμπληρώνει το ευρύτερο δίκτυο παραγωγής μας στη Βόρεια Αμερική», δήλωσε στο CNBC.

Αναστροφή πορείας

Η κίνηση αυτή έρχεται περισσότερο από έξι χρόνια αφότου η Toyota επιβεβαίωσε ότι θα μεταφέρει την παραγωγή Tacoma από το εργοστάσιο του Τέξας στο εργοστάσιο της Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato στο Μεξικό.

Το εργοστάσιο του Τέξας παράγει επί του παρόντος το pickup μεγάλου μεγέθους Toyota Tundra, συμπεριλαμβανομένης μιας υβριδικής έκδοσης, και το υβριδικό SUV Toyota Sequoia. Η Toyota είχε ήδη ανακοινώσει επένδυση ύψους 531 εκατ. δολαρίων για την κατασκευή μονάδας παραγωγής πίσω αξόνων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με την έναρξη της παραγωγής να προγραμματίζεται για το φθινόπωρο.

Πιθανά σχέδια για επέκταση του εργοστασίου στο Σαν Αντόνιο, με την κωδική ονομασία Project Orca, αναφέρθηκαν για πρώτη φορά τον Μάιο από το Automotive News.

«Οι συνεχείς επενδύσεις της Toyota στη Βόρεια Αμερική αποτελούν απόδειξη της εμπιστοσύνης μας στο εργατικό δυναμικό, την καινοτομία και το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της περιοχής», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Toyota Motor North America, Τεντ Ογκάβα. «Επεκτείνοντας το εργοστάσιό μας στο Σαν Αντόνιο, εμβαθύνουμε τη δέσμευσή μας στην αμερικανική παραγωγή, δημιουργώντας ουσιαστικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα προωθούμε την αποστολή μας να παρέχουμε οχήματα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών σήμερα και στο μέλλον».

Η Toyota, η οποία απασχολεί 48.000 άτομα στις ΗΠΑ, αναφέρει ότι έχει επενδύσει 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο εργοστάσιο του Σαν Αντόνιο από την έναρξη των εργασιών του το 2003.

Θα γίνει η Toyota Νο1 στις ΗΠΑ;

Η αυξημένη επένδυση και η παραγωγική ικανότητα θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Toyota – τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο – να γίνει η Νο. 1 αυτοκινητοβιομηχανία σε πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Η Toyota προβλέπεται να μειώσει το χάσμα σε πωλήσεις στις ΗΠΑ με τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Αμερικής, την General Motors, φέτος, καθώς τα υβριδικά γίνονται πιο δημοφιλή και τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα καταρρέουν, σύμφωνα με την Cox Automotive.

Οι πωλήσεις της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 0,5% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με το 2025, στα 1,24 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ, η GM ανέφερε μείωση 6,8% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στα 1,34 εκατομμύρια οχήματα που πωλήθηκαν.

Τα κέρδη της Toyota έρχονται καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία έχει κυκλοφορήσει νέα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ συνεχίζει να διπλασιάζει τα υβριδικά της οχήματα, όπου είναι ηγέτης εδώ και δεκαετίες.

Η GM, εν τω μεταξύ, επένδυσε σε μεγάλο βαθμό σε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αντί για υβριδικά, πολλές φορές αναφερόμενη σε αυτά ως μεταβατική τεχνολογία. Το μοναδικό υβριδικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του Ντιτρόιτ είναι μια Corvette, ενώ προσφέρει μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων για την πολυτελή μάρκα Cadillac, καθώς και πολλά μοντέλα για άλλες μάρκες.