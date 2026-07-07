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ΟΛΘ: Γιατί ο Προβλήτας 6 αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης

Πώς το κρίσιμο έργο στον ΟΛΘ αναβαθμίζει την εξαγωγική ανταγωνιστικότητα και τονώνει την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στη Β.Ελλάδα

Λιμάνια 07.07.2026, 19:21
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ΟΛΘ: Γιατί ο Προβλήτας 6 αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης
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Μια νέα εποχή για τις μεταφορές, το εμπόριο και την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας, σηματοδοτεί η υλοποίηση της επέκτασης του Προβλήτα 6 στον ΟΛΘ, καθώς θεωρείται η σημαντικότερη αναβάθμιση στην ιστορία του λιμένα Θεσσαλονίκης, αποτελώντας ταυτόχρονα μία στρατηγική επένδυση εθνικής και περιφερειακής σημασίας. Και τούτο γιατί θα αναδείξει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε πρωταγωνιστή στις μεταφορές και στο εμπόριο στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τι αλλάζει με την επέκταση του Προβλήτα 6 του ΟΛΘ

Ειδικότερα, πέρα από την τεχνική αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής, αναδεικνύεται σε έναν στρατηγικό πυλώνα που αλλάζει την κλίμακα του λιμανιού και θα το μετατρέψει σε έναν σύγχρονο, διεθνή εμπορικό κόμβο.

Κατ’ αρχάς, η ριζική αλλαγή κλίμακας αποτυπώνεται στα νέα τεχνικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του λιμένα, αφού όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, το λειτουργικό βάθος του Προβλήτα 6 αυξάνεται από τα 12,6 μέτρα στα 16,8 μέτρα (από κατωτάτη ρηχία), επιτρέποντας τον απρόσκοπτο ελλιμενισμό πλοίων εμπορευματοκιβωτίων πολύ μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Την ίδια ώρα, το συνολικό μήκος του προβλήτα σχεδόν διπλασιάζεται, καθώς από τα 568 μέτρα επεκτείνεται στα 1.081 μέτρα, χάρη στην προσθήκη 513 μέτρων νέου κρηπιδώματος. Κατασκευή, που εξασφαλίζει την προσθήκη επιπλέον χερσαίας επιφάνειας για τη διαχείριση φορτίων.

Με τις παρεμβάσεις αυτές υπερδιπλασιάζεται η ετήσια δυναμικότητα του σταθμού: αυτή θα εκτοξευθεί από τα 650.000 TEU στα 1.500.000 TEU, γεγονός που σημαίνει απρόσκοπτη σύνδεση με διεθνείς αγορές, περισσότερες εμπορευματικές ροές και ισχυρότερη θέση της Θεσσαλονίκης στον χάρτη των μεταφορών.

Ώθηση στην επιχειρηματικότητα και τις εξαγωγές

Κατά συνέπεια η αναβάθμιση της Προβλήτας 6 του ΟΛΘ θα λειτουργήσει ως ισχυρή κινητήρια δύναμη για την επιχειρηματικότητα, αφού οι νέες υποδομές ενισχύουν καθοριστικά το οικοσύστημα logistics και την εξαγωγική ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, μειώνουν το μεταφορικό κόστος και περιορίζουν δραστικά τους χρόνους αναμονής, ανοίγοντας νέες διόδους για τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

Ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα

Ωστόσο, δεν είναι μόνον οι εμπορικές ροές αφού το έργο αφήνει ισχυρό και κοινωνικό αποτύπωμα. Σε πρώτη φάση, κατά την περίοδο της κατασκευής του, σύμφωνα με υπολογισμούς παράγει προστιθέμενη αξία 530 εκατ. ευρώ για το ΑΕΠ, υποστηρίζοντας έμμεσα και άμεσα τη δημιουργία αλλά και διατήρηση πλέον των 20.000 θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία θα ξεπεράσει σε βάθος δεκαετίας τα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ θα στηριχθούν περισσότερες από 52.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

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