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Θεσσαλία: Σε συνεργασία Περιφέρεια και τυροκόμοι

Ενημερωτική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλία για την προστασία του περιβάλλοντος

AGRO 08.07.2026, 09:27
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Θεσσαλία: Σε συνεργασία Περιφέρεια και τυροκόμοι
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Η διαχείριση των υποπροϊόντων των τυροκομείων και η λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, η προώθηση των θεσσαλικών προϊόντων γάλακτος στη εγχώρια και διεθνή αγορά, όπως και η ανάγκη αύξησης των παραγόμενων ποσοτήτων γάλακτος, απασχόλησε την ενημερωτική σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με εκπροσώπους τυροκομείων από τη Θεσσαλία, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα.

Εξετάστηκε ακόμη η συνεργασία των τυροκομικών μονάδων με μονάδες παραγωγής βιοαερίου και με τους κτηνοτρόφους για το γάλα

Στη σύσκεψη εκφράστηκε ικανοποίηση για τη διαχείριση των υποπροϊόντων των τυροκομείων (τυρόγαλα, απόγαλο) για τα οποία ακολουθείτε η διαδικασία της κυκλικής οικονομίας (σε βιοαέριο, κομπόστ κλπ).

Εξετάστηκε ακόμη η συνεργασία των τυροκομικών μονάδων με μονάδες παραγωγής βιοαερίου και με τους κτηνοτρόφους για το γάλα.

Η συζήτηση συνεχίστηκε και σε θέματα αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκαλεί η ευλογιά, με τη μείωση των ποσοτήτων γάλακτος, που έχει συνέπειες και στην παραγωγή της φέτας.

Συζήτηση για την ΚΑΠ στη Θεσσαλία

Ο Περιφερειάρχης Δημ. Κουρέτας κλείνοντας στη συζήτηση προσκάλεσε τους τυροκόμους αλλά και όλους τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια με θέμα την νέα ΚΑΠ στη Λάρισα στις 21 Ιουλίου.

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχες ενημερωτικές συσκέψεις που έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα και με άλλους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων.

Όπως αναφέρεται η συζήτηση έγινε μέσα σε πολύ καλό κλίμα, με τους τυροκόμους να ευχαριστούν τον Περιφερειάρχη και να χαρακτηρίζουν «ισχυρό σύμμαχο την Περιφέρεια στις προσπάθειες και στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με το Υπουργείο για τη στήριξη του κλάδου».

Τον Περιφερειάρχη πλαισίωναν οι Αντιπεριφερειάρχες Μ. Γαλλιού, Φ. Λαμπρινίδης, Δημ. Τσέτσιλας, ο σύμβουλος του σε θέματα περιβάλλοντος Ζήσης Αργυρόπουλος και υπηρεσιακοί παράγοντες.

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