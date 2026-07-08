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Eurobank: Συνεργασία με Inbank για embedded finance στην Ελλάδα

Η Eurobank και η Inbank ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη λύσεων embedded finance στην Ελλάδα

Τράπεζες 08.07.2026, 10:02
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Eurobank: Συνεργασία με Inbank για embedded finance στην Ελλάδα
Φωκίων Καραβίας, CEO, Eurobank και Priit Poldoja, CEO, Inbank
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Συμφωνία για την ίδρυση κοινού εταιρικού σχήματος 50/50, η οποία θα δημιουργήσει μια κορυφαία πλατφόρμα embedded finance στην Ελλάδα, μέσω προϊόντων Buy Now Pay Later (BNPL), χρηματοδότησης πωλήσεων και καταναλωτικής πίστης υπέγραψαν η Eurobank και η Inbank.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης του ψηφιακού εμπορίου και των εξελισσόμενων προτιμήσεων των καταναλωτών σε θέματα πληρωμών, η Eurobank και η Inbank ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη λύσεων embedded finance στην Ελλάδα. Το κοινό εταιρικό σχήμα θα συνδυάσει την τοπική παρουσία της Eurobank στην αγορά, την προσβασιμότητα σε πελάτες και τις δυνατότητες χρηματοδότησης, με την τεχνολογική πλατφόρμα της Inbank και την εμπειρία της σε embedded finance σε πολλαπλές ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Το embedded finance αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε πίστωση — πιο κοντά στο σημείο λήψης της αγοραστικής απόφασης, ταχύτερα και πλήρως ψηφιακά. Η συνεργασία μας με την Inbank συνδυάζει τις βαθιές ρίζες της Eurobank στην ελληνική αγορά με μια δοκιμασμένη πλατφόρμα και λειτουργικό μοντέλο embedded finance. Μαζί, βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση για να ηγηθούμε σε αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα.».

Ο Priit Põldoja, Διευθύνων Σύμβουλος της Inbank, δήλωσε: «Η ανάπτυξη λύσεων embedded χρηματοδότησης γύρω από οικοσυστήματα εμπόρων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της Inbank από την πρώτη ημέρα. Η Ελλάδα είναι μια ελκυστική αγορά και η Eurobank είναι ο κατάλληλος συνεργάτης — με την τοπική αξιοπιστία, τη στρατηγική φιλοδοξία και την εμπιστοσύνη των πελατών. Σε συνδυασμό με την τεχνολογική πλατφόρμα της Inbank, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι σημαντικό.».

(Από αριστερά προς δεξιά) Κώστας Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking, Eurobank, Priit Poldoja CEO Inbank, Piret Paulus Head of Growth and Business Development Inbank και Ιάκωβος Γιαννακλής, Deputy CEO Επικεφαλής Retail & Digital Banking, Eurobank

Τα δύο μέρη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αδειοδότησης με την Τράπεζα της Ελλάδος για την ίδρυση Εταιρείας Πίστωσης βάσει του άρθρου 153 του Ν. 4261/2014. Η εμπορική έναρξη λειτουργίας αναμένεται το α’ τρίμηνο του 2027, με την λήψη των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η δικηγορική εταιρεία Potamitis Vekris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Eurobank. Η Alantra ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Inbank, ενώ η δικηγορική εταιρεία Karatzas & Partners ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Inbank.

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