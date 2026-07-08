ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Νέες προσκλήσεις για την πιστοποίηση γεωργικών συμβούλων

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Δύο νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και την εγγραφή στο Μητρώο φυσικών προσώπων ως γεωργικών συμβούλων και νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων ως Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) δημοσιοποίησε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι γεωργικοί σύμβουλοι και οι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών εντάσσονται στις Γεωργικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (ΓΣΥ), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027 και βασικό εργαλείο υποστήριξης των αγροτών στη βιώσιμη διαχείριση της γης και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καλύπτοντας τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις της γεωργικής δραστηριότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως 21 Αυγούσου 2026

«Η πρόσβαση των αγροτών σε ανεξάρτητες, αξιόπιστες και εξατομικευμένες συμβουλές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του ελληνικού αγροτικού τομέα, τον προσανατολισμό στην αγορά, την επιχειρηματικότητα, τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη διαχείριση κινδύνων», σημειώνει ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, τονίζοντας ότι μέσω της ενίσχυσης του δικτύου των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων και των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας στην πράξη, η υποστήριξη των γεωργών στην προσαρμογή τους στις σύγχρονες προκλήσεις και η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στη διεύθυνση https://agroadvisors.elgo.gr έως την Παρασκευή 21.08.2026 και ώρα 23:59 για τα φυσικά πρόσωπα, ενώ για τα νομικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις η υποβολή αιτήσεων παραμένει ανοικτή χωρίς καταληκτική ημερομηνία.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Ειδικότερα, καλούνται να υποβάλουν αίτηση:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)

2. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.)

3. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γ.Σ. που επιθυμούν και δύνανται, βάσει του βασικού τίτλου σπουδών τους, να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά πεδία

4. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γ.Σ., οι οποίοι είναι σε αναστολή πιστοποίησης στο 9ο θεματικό πεδίο «Συμβουλές για τον σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Πρότυπα σειράς AGRO 2», και

5. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γ.Σ. που έχουν πιστοποιηθεί στο 6Ο θεματικό πεδίο «Εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων – Βελτίωση βιωσιμότητας – ανταγωνιστικότητας», εφόσον επιθυμούν να διατηρήσουν την πιστοποίησή τους στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο.

Οι προϋποθέσεις

Για την πιστοποίηση ως Γεωργικός Σύμβουλος απαιτείται τίτλος σπουδών: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, καθώς και λοιπών συναφών ειδικοτήτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.

Για τις ειδικότητες του Περιβαλλοντολόγου, του Μηχανικού Περιβάλλοντος και του Οικονομολόγου απαιτείται αποκλειστικά τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

Δυνατότητα πιστοποίησης έχουν επίσης οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους φορείς της, ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) καθώς και τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Να σημειωθεί ότι οι πιστοποιημένοι Γ.Σ. μπορούν να παρέχουν γεωργικές συμβουλές είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε μέσω των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ).

Οι προσκλήσεις και τα Εγχειρίδια Οδηγιών για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος και την υποβολή των αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ενότητα «Ανακοινώσεις» του πληροφοριακού συστήματος καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.