Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν οι αγορές – Άλμα για τον Kospi

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Ανοδικά κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές σήμερα, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να καταγράφει ισχυρή ανάκαμψη, μία ημέρα αφότου εισήλθε σε bear market.

Ο Kospi ενισχύθηκε κατά 2,88%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 3,67%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έκλεισε υψηλότερα κατά 1,88%, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,36%. Αντίθετα, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Αυστραλίας S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,69%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κατέγραψε οριακή άνοδο 0,16%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 παρέμεινε αμετάβλητος.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Central Command) το απόγευμα της Τετάρτης (8/7) ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι ενδέχεται να μην ενδιαφέρεται πλέον για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας με το Ιράν. Είχε προηγηθεί δήλωσή του ότι η εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης «έχει λήξει», έπειτα από νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε και η μετοχή της Kioxia, η οποία ενισχύθηκε έως και 11%, μετά την είδηση ότι η Bain Capital πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της στην ιαπωνική εταιρεία κατασκευής μνημών flash. Αργότερα, η μετοχή διατηρούσε κέρδη περίπου 7%.

Ο David Gross, managing partner της Bain Capital, επιβεβαίωσε την πλήρη αποεπένδυση σε συνέντευξή του, επικαλούμενος αποδόσεις-ρεκόρ, σύμφωνα με το Bloomberg, καθώς η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε τη μετοχή της Kioxia σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στην Κίνα, ο πληθωρισμός καταναλωτή επιβραδύνθηκε περισσότερο από ό,τι ανέμενε η αγορά τον Ιούνιο, ενώ ο πληθωρισμός στις τιμές παραγωγού επιταχύνθηκε, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να περιορίζει την εγχώρια ζήτηση.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, χαμηλότερα από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για άνοδο 1,1% σε δημοσκόπηση του Reuters, ενώ επιβραδύνθηκε από το 1,2% που είχε καταγραφεί τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας.

Αντίθετα, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 4,1% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών και επιταχύνοντας από το 3,9% του Μαΐου. Πρόκειται για τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης από τον Ιούλιο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, ο δείκτης τιμών παραγωγού υποχώρησε κατά 0,3%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.