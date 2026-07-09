Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο

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Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού επεκτείνονται πλέον και στην αγορά της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με την Αρχή να πραγματοποιεί επιτόπια έφοδο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο των φροντιστηρίων. Η έρευνα διενεργείται αυτεπάγγελτα και αφορά ενδεχόμενες παραβάσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, με επίκεντρο πιθανές κάθετες συμπράξεις. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος της φροντιστηριακής εκπαίδευσης έχει αυξηθεί σημαντικά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στις 30 Απριλίου 2025 και αφορά τη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων του νόμου 3959/2011 και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο πιθανές κάθετες συμπράξεις στην αγορά παροχής υπηρεσιών φροντιστηριακής εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι αποτελούν βασικό εργαλείο συλλογής στοιχείων και δεν συνεπάγονται ότι οι επιχειρήσεις που ελέγχονται έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η διενέργεια του ελέγχου δεν προδικάζει ούτε την ύπαρξη παράβασης ούτε την τελική έκβαση της έρευνας.

Οι δαπάνες για φροντιστήρια

Η παρέμβαση της Αρχής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι υπηρεσίες φροντιστηριακής εκπαίδευσης αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η Επιτροπή, οι δαπάνες για φροντιστήρια γενικής εκπαίδευσης αντιστοιχούσαν το 2023 στο 16,2% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες εκπαίδευσης και στο 0,7% της συνολικής καταναλωτικής τους δαπάνης. Μάλιστα, εκτιμάται ότι την περίοδο 2021-2023 το σχετικό κόστος αυξήθηκε κατά περίπου 35%.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύουν συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, καθώς και μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη ή προαναγγελία μελλοντικών τιμολογιακών πολιτικών προς ανταγωνιστές. Παράλληλα, απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Η Αρχή διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει κατά προτεραιότητα σε υποθέσεις που ενδέχεται να πλήττουν τον ανταγωνισμό, αξιοποιώντας τόσο καταγγελίες όσο και πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω του συστήματος ανώνυμων αναφορών (whistleblowing). Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, προειδοποιεί ότι θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες αυστηρές διοικητικές κυρώσεις.