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Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά

Με ήπια ανοδική αντίδραση επιχειρεί να ανακάμψει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις ισχυρές πιέσεις της χθεσινής συνεδρίασης

Xρηματιστήριο Αθηνών 09.07.2026, 11:26
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο γεωπολιτικό σκηνικό επιχειρεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών να ανακάμψει από τη χθεσινή βουτιά, με τους αγοραστές να παραμένουν επιφυλακτικοί και επιλεκτικοί.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,47% στις 2.499,33 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 18,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,53% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.347,91 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,07% στις 2.828,28 μονάδες.

Επιφυλακτική αντίδραση

Με ήπια ανοδική αντίδραση επιχειρεί να ανακάμψει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις ισχυρές πιέσεις της χθεσινής συνεδρίασης, ωστόσο οι αγοραστές παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να διαμορφώνουν το επενδυτικό κλίμα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, για δεύτερη διαδοχική ημέρα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας, διατηρώντας την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Παρά το αρνητικό κλίμα, η χθεσινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο άφησε ένα ενθαρρυντικό τεχνικό μήνυμα. Ο Γενικός Δείκτης αντέδρασε από τα χαμηλά της ημέρας και κατάφερε να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση πάνω από την πρώτη κρίσιμη ζώνη στήριξης των 2.484-2.478 μονάδων, εξέλιξη που διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες για σταθεροποίηση της αγοράς.

Το πρώτο ζητούμενο για τους αγοραστές είναι πλέον η επαναφορά του Γενικού Δείκτη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων. Σε περίπτωση επιτυχούς υπέρβασης, η επόμενη σημαντική τεχνική αντίσταση εντοπίζεται στην περιοχή των 2.520 μονάδων, η οποία αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο τεστ για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΥΔΑΠ σημειώνει άλμα 4,30%, με τις Εθνική και Motor Oil να ακολουθούν με +2,23% και 2,15% αντίστοιχα. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Κύπρου, Λάμδα, ΟΤΕ και Cenergy, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Metlen, Allwyn, ΕΛΧΑ, CrediaBank, Jumbo, Πειραιώς, ΔΑΑ, Optima Bank, Aegean, Helleniq Energy, Eurobank, Alpha Bank και Βιοχάλκο.

Στον αντίποδα, απώλειες 1,08% σημειώνει η Τιτάν, με τις ΔΕΗ, Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Aktor να σημειώνουν ήπια πτώση.

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