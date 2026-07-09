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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος για τις μετοχές -Υπό πίεση ο FTSE 100

Oι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 09.07.2026, 10:45
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος για τις μετοχές -Υπό πίεση ο FTSE 100
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Ανοδικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, εμφανίζοντας όμως έντονες διακυμάνσεις εξαιτίας και των πιέσεων στον βρετανικό FTSE 100, καθώς η ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών έχει βελτιώσει το κλίμα, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ιράν επιθυμεί «να καταλήξει σε συμφωνία».

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,45% στις 638 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,39% στις 10.448 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,47% στις 25.015 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,49% στις 8.292 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της AstraZeneca υποχωρεί κατά 8%, καθώς το φάρμακο Wainua για νευρολογικές παθήσεις, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αμερικανική Ionis Pharmaceuticals, δεν πέτυχε τον βασικό στόχο της κλινικής δοκιμής τελευταίου σταδίου, που αφορούσε τη μείωση των καρδιαγγειακών θανάτων και των υποτροπιαζόντων καρδιακών επεισοδίων.

Ο κλάδος της τεχνολογίας ανακάμπτει σήμερα, καταγράφοντας άνοδο 1,6%. Σημαντικά κέρδη σημειώνουν οι μετοχές εταιρειών του κλάδου των ημιαγωγών. Η Siltronic ενισχύεται κατά 7,4%, η Soitec κερδίζει κατά 5,5%, ενώ η ASML καταγράφει άνοδο 2,5%.

Ο τεχνολογικός κλάδος προέρχεται από μια έντονη διόρθωση, μετά το ισχυρότερο τριμηνιαίο ράλι που είχε καταγράψει από το 2001. Ωστόσο, η σημερινή άνοδος υποδηλώνει ότι οι ανησυχίες των επενδυτών για τις υψηλές αποτιμήσεις περνούν, τουλάχιστον προσωρινά, σε δεύτερη μοίρα. Παρά τη σημερινή αντίδραση, ο κλάδος παραμένει ο χειρότερος σε απόδοση στον δείκτη αναφοράς από τις αρχές του μήνα.

Το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε επίσης από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Κίνα ενδέχεται να επιτρέψει σε εγχώριες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης περιορισμένη πρόσβαση στους επεξεργαστές H200 της Nvidia, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του αργού πετρελαίου, ενός κρίσιμου ενεργειακού πόρου για την ενεργειακά ελλειμματική Ευρώπη, υποχωρούν οριακά, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, αφότου ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη «έχει τελειώσει». Οι ανησυχίες για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης οδήγησαν τον δείκτη STOXX 600 στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Μάρτιο κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

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