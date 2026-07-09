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Wall Street: Επάνοδος στα κέρδη με άνοδο για Nasdaq και S&P 500

Η Wall Street είχε μια θετική συνεδρίαση σήμερα καθώς οι κατασκευαστές τσιπ σημείωσαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά

Wall Street 09.07.2026, 23:13
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Wall Street: Επάνοδος στα κέρδη με άνοδο για Nasdaq και S&P 500
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Η Wall Street κινήθηκε ανοδικά την Πέμπτη, υποστηριζόμενη από άλμα των μετοχών εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών και πτώση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές προσπαθούσαν να ανακάμψουν παρά την ανανεωμένη ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Nasdaq Composite κέρδισε 1,30% κλείνοντας στις 26.206,89 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,81% κλείνοντας στις 7.543,64 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά  0,27% κλείνοντας στις 52.487,41 μονάδες.

Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) ανέβηκε κατά 2,5%, με επικεφαλής μια άνοδο 4,5% της Micron Technology, ενώ η Sandisk επίσης εκτοξεύτηκε κατά 7,6%.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές επίσης ανέκαμψαν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν το νέο κύμα έντασης στη Μέση Ανατολή, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κλείνει με άνοδο 0,8%.

Στην Ασία, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκλεισε 1,4% υψηλότερα, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας ανέβηκε κατά 0,62% σε ένα κλίμα αστάθειας. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,5% στην τελευταία ώρα συναλλαγών την Πέμπτη, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε 2,5% υψηλότερα.

Για δεύτερη μέρα συνεχόμενα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Ο τελευταίος γύρος επιθέσεων ακολούθησε τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε εμπορικά πλοία εντός και γύρω από τον Στενό του Ορμούζ, οι οποίες έχουν επιβραδύνει την ναυτιλιακή κίνηση μέσω της κρίσιμης υδάτινης οδού.

Ωστόσο, τα futures του αργού πετρελαίου ήταν χαμηλότερα μετά την δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν τηλεφώνησε για να κλείσει μια συμφωνία. Μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν εργάζονται επίσης για να φέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το MS NOW, το οποίο επικαλέστηκε αξιωματούχους από τις χώρες.

Αυτό έρχεται μετά από όσα είπε ο Τραμπ την Τετάρτη, ότι μπορεί να μην ενδιαφέρεται πλέον να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με το Ιράν. Πριν από αυτό, είχε πει ότι η ανακωχή μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης «έχει τελειώσει» μετά από ένα ακόμη κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.

«Είναι πολύ πληθωριστικό και πολύ αβέβαιο,» είπε η Μέγκαν Χόρνεμαν, επικεφαλής επενδύσεων στην Verdence. «Μπορεί να τελειώσει αύριο. Μπορεί να γίνει ένα μεγαλύτερο γεγονός. Δεν το ξέρουμε. Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση, απλά πρέπει να έχεις καλή παγκόσμια διαφοροποίηση στις μετοχές σου».

Η Χόρνεμαν πιστεύει ότι το περιβάλλον της αγοράς θα παραμείνει ασταθές στο μέλλον, δεδομένου ότι οι επενδυτές μπορεί να είναι «λίγο ανθεκτικοί» στη δυναμική «κάτι θετικό-κάτι αρνητικό» της σύγκρουσης. Επίσης, είπε ότι οι μετοχές στα τρέχοντα επίπεδα ίσως να μην λαμβάνουν υπόψη την πιθανότητα τουλάχιστον μιας αύξησης των επιτοκίων από την Federal Reserve στο δεύτερο μισό του 2026.

«Αυτό εκδηλώνεται σε ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα πληθωρισμού για το υπόλοιπο της χρονιάς», είπε, προσθέτοντας ότι δεν είναι «μόνο οι τιμές του πετρελαίου». Ενώ η συνεχιζόμενη επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδειχθεί αντιπληθωριστική μακροπρόθεσμα, είπε, «σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, όλη αυτή η επένδυση, η ισχυρή [οικονομική] ανάπτυξη, ένας καταναλωτής που συνεχίζει να ξοδεύει, όλα αυτά είναι πληθωριστικά».

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