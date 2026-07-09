Πιερρακάκης στο CNBC: Οι μεταρρυθμίσεις θα καθορίσουν τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο

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Την ανάγκη η Ευρώπη να απαντήσει στις γεωπολιτικές προκλήσεις με περισσότερες μεταρρυθμίσεις, ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις στην τεχνολογία ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε «ανθεκτικότητα» τη λέξη που περιγράφει καλύτερα σήμερα την οικονομία της Ευρωζώνης, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβάρυναν τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, χωρίς όμως να αλλάζουν τη στρατηγική της Ευρώπης.

«Δεν επιλέγουμε τις κρίσεις που θα βρεθούν μπροστά μας, δεν θα μας καθορίσουν αυτές. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε τις μεταρρυθμίσεις. Και είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα μας καθορίσουν τελικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το πολιτικό στίγμα των συζητήσεων στο Eurogroup.

Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην τεχνολογία ως ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του Eurogroup στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να αποκτήσει τεχνολογική αυτονομία απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα.

«Οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών τεχνολογικών πρωταθλητών δεν αποτελεί μόνο ζήτημα οικονομικής ανάπτυξης αλλά και στρατηγικής ασφάλειας.

Όπως εξήγησε, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη τόσο ως εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας όσο και να προετοιμαστεί απέναντι στους νέους κινδύνους που δημιουργούν τα προηγμένα γλωσσικά μοντέλα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυναμική να μοιάζει ταυτόχρονα με μια κούρσα για την κατάκτηση της Σελήνης και με μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών», σημείωσε, εξηγώντας ότι η τεχνολογία δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες αλλά και νέες ευπάθειες για τα χρηματοπιστωτικά και κρίσιμα συστήματα της Ευρώπης.

Ευρωπαϊκή στρατηγική και κοινή αγορά

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τάχθηκε υπέρ μιας ενιαίας ευρωπαϊκής προσέγγισης στην τεχνολογία, απορρίπτοντας κατακερματισμένες εθνικές πολιτικές.

«Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ορίζουμε την τεχνολογική μας κυριαρχία στην Ευρώπη πρέπει να είναι ευρωπαϊκός», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μόνο μέσα από την ενιαία αγορά μπορούν να δημιουργηθούν οι απαραίτητες οικονομίες κλίμακας και να αναδειχθούν ευρωπαϊκοί τεχνολογικοί πρωταθλητές.

Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε ότι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποτελεί βασικό εργαλείο χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών start-ups, ενώ πρότεινε και την κεντρική ευρωπαϊκή δημοπράτηση του φάσματος συχνοτήτων, ώστε η Ευρώπη να διατηρήσει το τεχνολογικό της πλεονέκτημα στα δίκτυα 5G και μελλοντικά στο 6G.

Δημοσιονομική πειθαρχία και ανθεκτικότητα

Αναφερόμενος στη δημοσιονομική πολιτική, ο πρόεδρος του Eurogroup υποστήριξε ότι τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να παραμένουν «προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα», παραδεχόμενος ότι μετά την ενεργειακή κρίση δεν ήταν όλες οι παρεμβάσεις όσο στοχευμένες θα έπρεπε. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Ευρώπη έχει αντλήσει σημαντικά διδάγματα από την κρίση του 2022 και συνεχίζει να ενισχύει τα δημοσιονομικά της θεμέλια.

Τέλος, ερωτηθείς για την άνοδο του κόστους δανεισμού των κρατών της Ευρωζώνης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι οι υπουργοί Οικονομικών παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα όπου χρειαστεί. «Η λέξη που περιγράφει καλύτερα τις δυνατότητες της Ευρωζώνης είναι η ανθεκτικότητα», κατέληξε.