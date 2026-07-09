Tesco: διερευνά την πώληση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την πώληση των δραστηριοτήτων της στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη διερευνά η Tesco, σε μια κίνηση που θα έβαζε τέλος σε μια τριακονταετή προσπάθεια του μεγαλύτερου σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου να χτίσει μια παγκόσμια αυτοκρατορία λιανικής.

Η Tesco συνεργάζεται με τραπεζίτες σχετικά με τις επιλογές της για τις δραστηριότητές της στην Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 22.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η πώληση της επιχείρησης θα έβαζε τέλος στις φιλοδοξίες της Tesco εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, οι οποίες περιλάμβαναν μια αποτυχημένη προσπάθεια να χτίσει μια νέα αλυσίδα σούπερ μάρκετ από την αρχή στις ΗΠΑ.

Η επιχείρηση στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, που ξεκίνησε στην Ουγγαρία το 1995, είναι η μόνη εναπομένουσα σημαντική επιχείρηση της Tesco εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, αφού πούλησε το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς αυτοκρατορίας της σε μια σειρά συμφωνιών από ένα λογιστικό σκάνδαλο του 2014.

Η πώληση περιλάμβανε την πώληση της νοτιοκορεατικής επιχείρησης Homeplus έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων λιρών το 2015, ακολουθούμενη από την πώληση της μονάδας της στην Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία έναντι 8 δισεκατομμυρίων λιρών το 2020. Η Tesco, της οποίας η διεθνής παρουσία κάποτε εκτεινόταν από την Κίνα έως την Τουρκία και την Πολωνία, είχε ήδη κλείσει την ζημιογόνο αμερικανική της επιχείρηση Fresh & Easy το 2013, κοστίζοντας στους μετόχους πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες.

Κυρίαρχη στη Βρετανία η Tesco

Τα έσοδα από την πώληση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων θα ενίσχυαν περαιτέρω την δυνατότητα της Tesco για μείωση των τιμών στην εγχώρια αγορά της, όπου ήδη επενδύει σε νέα καταστήματα, ώστε να διατηρήσει την κυριαρχία της.

Οι Asda και Morrisons εξακολουθούν να προσπαθούν να ανακτήσουν το μερίδιο αγοράς που έχασαν μετά τις εξαγορές από τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες ιδιωτικών κεφαλαίων τους, ενώ οι εταιρείες discount Aldi και Lidl ελέγχουν σχεδόν το 20% της αγοράς.

Η Tesco διαθέτει 561 καταστήματα σε όλη την Ουγγαρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεσή της. Το ευρωπαϊκό τμήμα της ανέφερε έσοδα ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων λιρών πέρυσι, αλλά δημιούργησε μόνο 115 εκατομμύρια λίρες από τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του ομίλου ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων λιρών. Η Tesco ανέφερε έσοδα ομίλου ύψους 66,6 δισεκατομμυρίων λιρών.

Ο λιανοπωλητής έχει αναδιαρθρώσει μεγάλα τμήματα των δραστηριοτήτων του στην περιοχή, ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη πίεση από εταιρείες έκπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των Aldi και Lidl, και σε μια αλλαγή στις αγοραστικές συνήθειες που έχει πλήξει τα μεγάλα καταστήματα εκτός πόλης.

Στην πρόσφατη ετήσια έκθεσή της, η Tesco ανέφερε ότι τα κέρδη στις ανατολικές δραστηριότητές της είχαν μειωθεί ως αποτέλεσμα του αυξημένου ανταγωνισμού στη Σλοβακία και της αυξανόμενης κανονιστικής πίεσης, καθώς μείωσε την αξία των καταστημάτων της κατά 75 εκατομμύρια λίρες.

Η πώληση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων θα αποτελούσε μια στρατηγική στροφή. Ο Κεν Μέρφι,, διευθύνων σύμβουλος της Tesco, δήλωσε το 2023 ότι η επιχείρηση ήταν «αναπόσπαστο μέρος του ομίλου και ένα επιτυχημένο μέρος του ομίλου, και δεν μας αποσπούν πολύ την προσοχή από την κύρια δραστηριότητα».

Η περιχαράκωση στη Βρετανία

Η Tesco είχε εξετάσει για λίγο το ενδεχόμενο πώλησης του τμήματος πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, όταν ο πρώην επικεφαλής Σερ Ντέιβ Λούις επέβλεψε μια σειρά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων για να σταθεροποιήσει τα οικονομικά του ομίλου μετά από ένα λογιστικό σκάνδαλο που προκάλεσε κατάρρευση των κερδών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ​​Tesco είχε γίνει μια εκτεταμένη παγκόσμια επιχείρηση με ποικίλα συμφέροντα που περιλάμβαναν τη δική της συσκευή tablet Hudl, την αλυσίδα εστιατορίων Giraffe και την επιχείρηση καφέ Harris & Hoole.

Ο Μέρφι, ο οποίος ανέλαβε το 2020, επέβλεψε τον διπλασιασμό της τιμής της μετοχής της Tesco, με την εταιρεία να αποτιμάται πλέον στα 29,6 δισεκατομμύρια λίρες και να διαπραγματεύεται περίπου στις 468 πένες ανά μετοχή – πάνω από την αξία της πριν από το λογιστικό σκάνδαλο, το οποίο οδήγησε σε διακανονισμό 129 εκατομμυρίων λιρών με την Υπηρεσία Σοβαρής Απάτης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το σούπερ μάρκετ έχει επίσης επιτύχει το υψηλότερο μερίδιο αγοράς του στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, καθώς έχει επικεντρωθεί στην οικοδόμηση πιστότητας πελατών μέσω προσφορών Clubcard και προγραμμάτων αντιστοίχισης τιμών. Η Tesco συλλέγει πλέον τεράστιες ποσότητες δεδομένων από καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της Clubcard.

Ο λιανοπωλητής έχει αναφέσει ότι σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερο στην τεχνολογία, ενώ παράλληλα θα αυξήσει τις επαναγορές μετοχών. Επέστρεψε 700 εκατομμύρια λίρες στους μετόχους μετά την πώληση των τραπεζικών του δραστηριοτήτων στην Barclays το 2024.