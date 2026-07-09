Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου

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Έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, η οποία ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης σήμερα, Πέμπτη, περίπου στις 08:00 το πρωί. Τρεις εξ αυτών είναι διασωληνωμένοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς προηγήθηκε έκρηξη.

Από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας, πολυτραυματίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πριν από την άφιξη των Πυροσβεστικών Δυνάμεων, ακόμα ένας 42χρονος άνδρας διεκομίσθη με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, διασωληνωμένος, με σοβαρά εγκαύματα.

Συνολικά στο «Θριάσιο» μεταφέρθηκαν έξι άνθρωποι, εκ των οποίων δύο έχουν διασωληνωθεί, τρεις νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένας πήρε εξιτήριο.

Ο 42χρονος που είναι διασωληνωμένος στο «Αττικό» εξετάζεται να διακομισθεί σε κέντρο εγκαυμάτων στο ΚΑΤ

Στο «Αττικό» Νοσοκομείο εκτός από τον διασωληνωμένο άνδρα – που μεταφέρεται σε κέντρο εγκαυμάτων στο ΚΑΤ – άλλοι τέσσερις άνθρωποι προσήλθαν μόνοι τους, με αναπνευστικά προβλήματα.

Επίσης, όσον αφορά την επιχείρηση που τυλίχτηκε στις φλόγες, υπάρχουν αναφορές για φορτηγό με δεξαμενή προπανίου εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το βυτιοφόρο βρισκόταν στο συνεργείο για συντήρηση. Στη φωτιά επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 24 οχήματα και από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Εξαιτίας της καύσης των εύφλεκτων υλικών, οι φλόγες πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα ένας πυκνός, μαύρος καπνός να είναι ορατός από χιλιόμετρα μακριά σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν αρχικώς 32 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν ενώ σηκώθηκε και ελικόπτερο.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγια στον Ασπρόπυργο Αττικής και επιχειρούν 75 #πυροσβέστες 20 οχηματα, 4 ειδικα οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Πλέον επιχειρούν επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και τέσσερα ειδικά οχήματα εκ των οποίων δύο βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών. Από αέρος επιχειρεί το ελικόπτερο.

Ήχησε το 112

Η Πολιτική Προστασία έστειλε επείγουσα ειδοποίηση μέσω του 112 στις 8:34 με οδηγίες αυτοπροστασίας ενημερώνοντας για τη φωτιά στην περιοχή ασπροπύργου της Περιφέρειας Αττικής.

Στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου». Ακολούθως, γίνεται σύσταση στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Όπως αναφέρει το thriassio.gr, η φύση των εύφλεκτων υλικών προκαλεί έντονη ανησυχία για τοξικό νέφος, κάνοντας την επέμβαση της Πυροσβεστικής εξαιρετικά δύσκολη.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο τοπικό μέσο ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επέκτασης, καθώς ακριβώς δίπλα στην επιχείρηση όπου μαίνεται η φωτιά βρίσκεται μια μεγάλη αποθήκη ξυλείας.

Να σημειωθεί ότι στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς στον Ασπρόπυργο έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού της Δυτικής Αττικής.

Διακοπές κυκλοφορίας στην περιοχή

Λόγω της φωτιάς στον Ασπρόπυργο διενεργούνται από την Τροχαία διακοπές κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, διακοπές τίθενται σε ισχύ στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου έως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ.

Επίσης, στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.