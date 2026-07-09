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Ξενοδοχεία: Δεύτερη ευκαιρία για διεκδίκηση αποζημιώσεων από την Booking.com

Η προθεσμία συμμετοχής και για άλλα ξενοδοχεία παρατείνεται έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026

Τουρισμός 09.07.2026, 16:08
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Ξενοδοχεία: Δεύτερη ευκαιρία για διεκδίκηση αποζημιώσεων από την Booking.com
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Σημαντικές δικαστικές εξελίξεις στην Ολλανδία και στη Γερμανία ανοίγουν εκ νέου τον δρόμο για τη συμμετοχή περισσότερων ξενοδοχείων στην πανευρωπαϊκή συλλογική αγωγή κατά της Booking.com. Η προθεσμία συμμετοχής παρατείνεται έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία σε όσα ξενοδοχεία δεν είχαν μέχρι σήμερα ενταχθεί στη διεκδίκηση αποζημιώσεων.

Η αγωγή ασκείται αποκλειστικά στο όνομα του SHCA, γεγονός που σημαίνει ότι τα μεμονωμένα ξενοδοχεία δεν εμφανίζονται τα ίδια ως ενάγοντες και δεν εκτίθενται σε άμεση δικαστική αντιπαράθεση με την Booking.com.

Η υπόθεση, που εκδικάζεται ενώπιον του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ μέσω του «Stichting Hotel Claims Alliance – SHCA», αφορά στις οικονομικές ζημίες που φέρονται να υπέστησαν τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία από τις ρήτρες καλύτερης τιμής, γνωστές και ως ρήτρες ισοτιμίας, τις οποίες εφάρμοζε η Booking.com επί σειρά ετών.

Η νέα προθεσμία συνδέεται άμεσα με τη δικαστική εξέλιξη στην Ολλανδία. Σύμφωνα με την ενημέρωση του SHCA, η Booking.com φέρεται να διέκοψε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πρόσβαση των ξενοδοχείων σε ιστορικά τιμολoγίων μέσω του extranet. Τα τιμολόγια αυτά είναι κρίσιμα για την τεκμηρίωση των αξιώσεων των ξενοδοχείων.

Το SHCA προσέφυγε στο Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ, το οποίο έκανε δεκτό το αίτημά του και διέταξε τη λήψη μέτρων για τιμολόγια που είχαν εκδοθεί από την Booking.com προς χιλιάδες συνεργαζόμενα ξενοδοχεία σε όλη την Ευρώπη πριν από το 2018. Η απόφαση αυτή διασφαλίζει τη διατήρηση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων και ενισχύει ουσιαστικά τη θέση των ξενοδοχείων στη συλλογική διεκδίκηση. Επίσης στη Γερμανία το περιφερειακό δικαστήριο του Βερολίνου επιβεβαίωσε σύμφωνα με το SHCA την ευθύνη της Booking.com για ζημίες που προκλήθηκαν στα ξενοδοχεία λόγω της χρήσης των ρητρών εξίσωσης των τιμών.

15.000 ξενοδοχεία έχουν ενταχθεί στη διαδικασία

Σημειώνεται ότι περισσότερα από 15.000 ξενοδοχεία έχουν ενταχθεί στη διαδικασία, ενώ η υπόθεση υποστηρίζεται από τη HOTREC και περισσότερες από 25 εθνικοί φορείς εκπροσώπησης ξενοδόχων από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Στόχος της συλλογικής αγωγής είναι να αποζημιωθούν τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία για τις ζημίες που, όπως ισχυρίζονται προκλήθηκαν από πρακτικές που περιόρισαν τον ανταγωνισμό, επιβάρυναν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αυξημένες προμήθειες και περιόρισαν την εμπορική τους αυτονομία στα απευθείας κανάλια πώλησης.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στη διαδικασία γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τα ξενοδοχεία. Η αγωγή ασκείται αποκλειστικά στο όνομα του SHCA, γεγονός που σημαίνει ότι τα μεμονωμένα ξενοδοχεία δεν εμφανίζονται τα ίδια ως ενάγοντες και δεν εκτίθενται σε άμεση δικαστική αντιπαράθεση με την Booking.com.

Ο Πρόεδρος της HOTREC και Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Για να ανθίσει η ξενοδοχειακή επιχειρηματικότητα χρειάζεται ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού, με καθαρούς κανόνες, ισότιμη συνεργασία στη βάση του αμοιβαίου οφέλους και σεβασμό στη νομιμότητα. Τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία ύψωσαν τείχος προστασίας απέναντι σε καταχρηστικές πρακτικές του παρελθόντος, αποδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογική δράσης. Το ΞΕΕ παραμένει στην πρώτη γραμμή για να προστατεύει τα μέλη του και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου που διευκολύνει, αντί να επιβαρύνει, την άσκηση της ξενοδοχειακής δραστηριότητας».

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