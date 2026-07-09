 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(16) "Defense Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Πειραιώς: Μετέχει στην πρωτοβουλία ίδρυσης της Defence and Resilience Bank

Η τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική τράπεζα της ΝΑ Ευρώπης

Τράπεζες 09.07.2026, 09:17
Σχολιάστε
Πειραιώς: Μετέχει στην πρωτοβουλία ίδρυσης της Defence and Resilience Bank
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην πρωτοβουλία ίδρυσης της Defense and Resilience Bank (DSRB) που αναμένεται να αποτελέσει τον επιταχυντή ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανία συμμετέχει η τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη τράπεζα από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μαζί με χρηματοπιστωτικούς ομίλους όπως J.P. Morgan, η Commerzbank, η Deutsche Bank, η ING και η National Bank of Canada.

Η DSRB δημιουργείται από συμμαχικές χώρες με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην άμυνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, μέσω δανείων, εγγυήσεων και προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Θα αποτελέσει τον θεσμικό παράγοντα που θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας των συμμάχων καθώς, ενώ υπάρχει η ιδιωτική χρηματοδότηση, είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός αξιόπιστου εταίρου ικανού να μοιράζεται τον κίνδυνο, να παρέχει εγγυήσεις, να ενισχύει την πιστοληπτική ποιότητα και να δημιουργεί την απαραίτητη εμπιστοσύνη για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας.

Πρόκειται για ένα θεσμικό κομμάτι που έλειπε από τη Διεθνή Χρηματοπιστωτική Αρχιτεκτονική και με την ίδρυση της DSRB αναμένεται να απελευθερωθούν σημαντικά μεγαλύτεροι όγκοι δανεισμού προς αμυντικές εταιρείες σε όλα τα συμμαχικά κράτη, ιδιαίτερα προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αμυντικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Αυτό θα επιτρέψει στους κατασκευαστές να αυξήσουν την παραγωγή, να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, να επενδύσουν σε προηγμένες δυνατότητες και να αναπτύξουν την παραγωγική ικανότητα που διασφαλίζει τη συλλογική μας ασφάλεια.

Oπως αναφέρουν οι 12 διεθνείς τράπεζες που μετέχουν στην πρωτοβουλία, το Καταστατικό, οι κεφαλαιακές δεσμεύσεις και το πλαίσιο διακυβέρνησης που συμφωνήθηκαν από τα ιδρυτικά κράτη φέρουν τα χαρακτηριστικά ενός μελλοντικού πολυμερούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με αξιολόγηση ΑΑΑ. Επισημαίνουν δε, ότι είναι κάτι περισσότερο από έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Είναι μια μακροπρόθεσμη πλατφόρμα συλλογικής ασφάλειας, η οποία υποστηρίζει την καινοτομία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς άλλα εθνικά και πολυμερή χρηματοδοτικά μέσα που επιδιώκουν την ενίσχυση της αμυντικής παραγωγής.

Στην πρωτοβουλία, η οποία δημιουργεί τη θεσμική γέφυρα μεταξύ της κρατικού σχεδιασμού και του ιδιωτικού κεφαλαίου, μαζί με την Πειραιώς, μετέχουν οι BMO Financial Group, CIBC, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, LBBW, National Bank of Canada, RBC Capital Markets, Scotiabank και TD Bank Group.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο
Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
Business

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
JD|Cosmos: Νέος Managing Director σε Ελλάδα και Κύπρο
Business

Νέος Managing Director της JD|Cosmos σε Ελλάδα και Κύπρο
Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι
Business

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι
ΕΚΤΕΡ: Αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ
Business

Νέα σύμβαση έργου από την ΕΚΤΕΡ
Πειραιώς: Μετέχει στην πρωτοβουλία ίδρυσης της Defence and Resilience Bank
Τράπεζες

Στην ίδρυση της Defence and Resilience Bank (DSRB) η τράπεζα Πειραιώς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί εξετάζεται παράταση μετά τα αιτήματα των λογιστών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εξετάζεται παράταση στις δηλώσεις - Πώς θα καταβληθεί ο φόρος

Τα αγκάθια που μπλοκάρουν τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσες έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα

Ανδρομάχη Παύλου
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ξεκαθαρίζουν πότε η Διοίκηση οφείλει να αποδεσμεύσει ακίνητα που παραμένουν παγωμένα για χρόνια

Μάχη Τράτσα
Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας
Experts

Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας

Λόγω της κοινωνικής ασφάλειας

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ξενοδοχεία: Υψηλότερες πληρότητες και τιμές τον Μάιο, με «σήμα» ανθεκτικής ζήτησης
Τουρισμός

«Σήμα» ανθεκτικής ζήτησης για τα ξενοδοχεία

Υψηλότερη πληρότητα και αυξημένες τιμές στα ξενοδοχεία τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Μουντιάλ: Όλοι θέλουν τα δικαιώματα στις ΗΠΑ
Business of Sport

Ποιος θα βάλει... γκολ στην οικονομία του Μουντιάλ;

Τα δικαιώματα του Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα είναι περιζήτητα, με μεγάλη τηλεθέαση και ευκαιρίες διαφήμισης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ιαπωνία: Ποντάρει στην πνευματική ιδιοκτησία χαρακτήρων για να ενισχύσει την παγκόσμια ανάπτυξη
Tέχνη και Ζωή

Αnime και manga γίνονται κύριο εξαγώγιμο προϊόν της Ιαπωνίας

Τα anime και οι χαρακτήρες τους είναι αρκετά δημοφιλή πολύ πέρα από την Ιαπωνία ήδη από τη δεκαετία του 1960

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία: «No Kids» – Απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»
World

«No Kids» - Στη Γαλλία απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»

Η γαλλική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διαπιστώνει μια «αυξανόμενη έλλειψη ανοχής στα παιδιά»

Αλέξανδρος Καψύλης
UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

Η UBS διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» για τον κλάδο στην Ευρώπη

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από Τράπεζες
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι δαπάνες για φροντιστήρια γενικής εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 35% την περίοδο 2021-2023

JD|Cosmos: Νέος Managing Director σε Ελλάδα και Κύπρο
Business

Νέος Managing Director της JD|Cosmos σε Ελλάδα και Κύπρο

Το πεδίο ευθύνης του εκτείνεται στο σύνολο των brands Cosmos Sport, JD Sports, Sneaker10, SlamDunk και Rundome

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι
Business

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 4 εκατ. ευρώ

ΕΚΤΕΡ: Αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ
Business

Νέα σύμβαση έργου από την ΕΚΤΕΡ

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 8,75 εκατ. ευρώ

Πειραιώς: Μετέχει στην πρωτοβουλία ίδρυσης της Defence and Resilience Bank
Τράπεζες

Στην ίδρυση της Defence and Resilience Bank (DSRB) η τράπεζα Πειραιώς

Η τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική τράπεζα της ΝΑ Ευρώπης

Ελληνικό: Πότε ανοίγουν Riviera Galleria και Ellinikon Mall – Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι
Business

Ελληνικό: Τα 1,7 δισ., οι πρώτοι κάτοικοι και το στοίχημα των malls

Η διοίκηση της Lamda Development μιλώντας σε αναλυτές αναφέρθηκε στην πορεία των έργων στο Ελληνικό - Τα έσοδα από τις κατοικίες, το CAPEX και ο ΦΠΑ

Γιώργος Μανέττας
Flora Food: Υποχώρηση τζίρου και κερδών το 2025 – Η νέα εποχή μετά την πώληση της Άλτις
Business

Νέα εποχή για την Flora Food, χωρίς την Άλτις

Μειωμένο τζίρο, πτώση στα κέρδη και μια σημαντική στρατηγική απόφαση πώλησης ιστορικών σχημάτων καταγράφει η Flora Food - Οι προοπτικές για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά την άνοδο που σημείωσαν λόγω των επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν
Commodities

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά την αρχική εκτόξευση

Σε συνδυασμό με τις επιθέσεις η αναφορά Τραμπ ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με το Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο σε άνοδο νωρίτερα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά, στο ΧΑ

Με ήπια ανοδική αντίδραση επιχειρεί να ανακάμψει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις ισχυρές πιέσεις της χθεσινής συνεδρίασης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
World

Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου

Για τους ενεργειακούς τομείς, οι αυξήσεις στις τιμές συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της διαταραχής του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου

Aσθενοφόρα έχουν μεταφέρει ανθρώπους στα νοσοκομεία «Θριάσιο» και «Αττικόν»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι δαπάνες για φροντιστήρια γενικής εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 35% την περίοδο 2021-2023

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
Business

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal

Η διαδικασία, διάρκειας περίπου 45 ημερών, ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου 2026 και ολοκληρώθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Συντάξεις χηρείας: Οι τέσσερις σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Οι 4 σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
JD|Cosmos: Νέος Managing Director σε Ελλάδα και Κύπρο
Business

Νέος Managing Director της JD|Cosmos σε Ελλάδα και Κύπρο

Το πεδίο ευθύνης του εκτείνεται στο σύνολο των brands Cosmos Sport, JD Sports, Sneaker10, SlamDunk και Rundome

Νέοι αγρότες: Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις
AGRO

Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις για τους νέους αγρότες

Οι προθεσμίες για την καταβολή της δεύτερης δόσης στους νέους αγρότες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος για τις μετοχές -Υπό πίεση ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος για τις ευρωπαϊκές μετοχές - Υπό πίεση ο FTSE 100

Oι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι
Business

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 4 εκατ. ευρώ

ΕΚΤΕΡ: Αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ
Business

Νέα σύμβαση έργου από την ΕΚΤΕΡ

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 8,75 εκατ. ευρώ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν οι αγορές – Άλμα για τον Kospi
Ασία

Ανέκαμψαν οι ασιατικές αγορές - άλμα για τον Kospi

Ο Kospi ενισχύθηκε κατά 2,88%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 3,67%

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο
Κόσμος

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει συγκεκριμένες κινήσεις πριν αλλάξει η σύνθεση του Κογκρέσου, προκειμένου να προλάβει εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΕΟΣΟΕ: Αλλαγές στη χρηματοδότηση του τομεακού προγράμματος οίνου στη νέα ΚΑΠ
AGRO

Καμπανάκι ΚΕΟΣΟΕ για τα τομεακά προγράμματα οίνου

Παρέμβαση ΚΕΟΣΕΟ για τις αλλαγές που προωθούνται στα τομεακά προγράμματα οίνου - Θα είναι πλήγμα για αμπελουργούς και οινοποιούς, προειδοποιεί

Ακρίβεια: Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο
Economy

Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο

Η διαδικασία περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με τη σημερινή συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, με γνώμονα τη μείωση της ακρίβειας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies