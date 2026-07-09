 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(13) "Food Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Flora Food: Υποχώρηση τζίρου και κερδών το 2025 – Η νέα εποχή μετά την πώληση της Άλτις

Μειωμένο τζίρο, πτώση στα κέρδη και μια σημαντική στρατηγική απόφαση πώλησης ιστορικών σχημάτων καταγράφει η Flora Food - Οι προοπτικές για το 2026

Business 09.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Flora Food: Υποχώρηση τζίρου και κερδών το 2025 – Η νέα εποχή μετά την πώληση της Άλτις
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υποχώρηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Flora Food Manufacturing Greece για τη χρήση του 2025, ο οποίος διαμορφώθηκε στο ποσό των 43,7 εκατ. ευρώ έναντι 46,60 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης – μια αλλαγή που σύμφωνα με τη διοίκηση αποδίδεται στη μείωση του όγκου παραγωγής συγκριτικά με το 2024.

Μικρή πτώση καταγράφηκε και στην κερδοφορία της εταιρείας, αφού τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 2,793 εκατ. ευρώ έναντι 2,930 εκατ. ευρώ στη προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στο ποσό των 2,104 εκατ. ευρώ. έναντι 2,222. εκατ. ευρώ το 2024.

Με τη σειρά τους, τα καθαρά κέρδη της Flora Food μεώθηκαν στο ποσό των 1,494 εκατ. ευρώ, έναντι 1,838 χιλ. ευρώ κερδών το 2024. Η διοίκηση αποδίδει την πτώση αυτή σε υποχώρηση στην παραγωγή αλλά και στις πωλήσεις.

Η εικόνα του τζίρου και των κερδών ξεκαθαρίζει, αν εξετάσει κανείς τα στοιχεία των πωλήσεων. Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν μεν στα 39,5 εκατ. ευρώ έναντι 38,4 ευρώ το 2024, ωστόσο οι εξαγωγές κατέγραψαν σημαντική πτώση, αφού από τα 8,19 εκα.τ ευρώ το 2024 υποχώρησαν στα 4,19 εκατ. ευρώ το 2025.

Η Flora Food μετά την Άλτις

Το 2025 ο όμιλος Flora Food προχώρησε σε συμφωνία πώλησης των εμπορικών σημάτων ελαιολάδου “Άλτις” και “Ελάνθη”, καλαμποκελαίου “Φλώρα” και ηλιελαίου “Sol” στην εταιρεία Μινέρβα – μια κίνηση που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την εταιρεία.

Όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα, η πώληση των brands αποτέλεσε μέρος μιας στρατηγικής απόφασης να επικεντρωθεί η εταιρεία στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των βασικών της προϊόντων επάλειψης καθώς, στις κατηγορίες μη γαλακτοκομικών προϊόντων (κρέμες και τυριά) καθώς και υγρών μαργαρινών για μαγειρική χρήση, με τη διοίκηση να τονίζει ότι η εν λόγω συναλλαγή δεν επέφερε σημαντικές επιπτώσεις στην εταιρεία.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της Flora Food παρέμειναν εμβληματικά brands όπως Vitam, Becel, ProActiv, Φυτίνη και Super Fresco, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην παραγωγή, διανομή και πώληση προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι προοπτικές

Η διοίκηση της Flora Food σε συνδυασμό και με την υποστήριξη της μητρικής της εταιρείας εκτιμά ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της.

Έπειτα,, η πρόσβαση σε διοικητικά, οργανωτικά, και παραγωγικά πρότυπα, εμπορικές πρακτικές και χρηματοοικονομικά εργαλεία της επιτρέπουν να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θεωρεί η η διοίκηση την πρόσβαση της Flora Food σε ερευνητικά προγράμματα, επενδύοντας έτσι τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, την οποία ενσωματώνει στα προϊόντα της.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Flora Food: Υποχώρηση τζίρου και κερδών το 2025 – Η νέα εποχή μετά την πώληση της Άλτις
Business

Νέα εποχή για την Flora Food, χωρίς την Άλτις
Seanergy Maritime: Επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς του ομολογιακού
Business

Υπερκάλυψη 2,03 φορές για το ομολογιακό της Seanergy Maritime
Ελληνική βιομηχανία: Ευελιξία, μεταποίηση και ρίσκο το νέο τρίπτυχο της ανάπτυξης – Η ευκαιρία του brain gain
Business

Η «συνταγή» για την τόνωση της ελληνικής βιομηχανίας
ElvalHalcor: Ισχυρή συμβολή σε οικονομία, εξαγωγές και απασχόληση σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ
Business

ElvalHalcor: Παραγωγική αξία ύψους 2,3 δισ. ευρώ κατέγραψε το 2025
Εθνική Τράπεζα: Αγόρασε 950.000 ίδιες μετοχές έναντι 14,8 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Αγόρασε 950.000 ίδιες μετοχές έναντι 14,8 εκατ. ευρώ
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στο μικροσκόπιο οι πρακτικές της Booking.com
Business

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι πρακτικές της Booking.com

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας
Experts

Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας

Λόγω της κοινωνικής ασφάλειας

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ιδιωτικά τζετ: Οι εταιρείες μίσθωσης σε υψηλό επίπεδο συναγερμού για ελλείψεις καυσίμων αυτό το καλοκαίρι
World

Οι εταιρείες ιδιωτικών τζετ φοβούνται ελλείψεις καυσίμων

Οι εταιρείες ναύλωσης ανησυχούν ότι οι προμηθευτές θα δώσουν προτεραιότητα στις αεροπορικές εταιρείες και όχι στα ιδιωτικά τζετ εάν εξαντληθούν τα αποθέματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τα funds ενόψει της κλιματικής αλλαγής – Επαναξιολογούν τα περιουσιακά τους στοιχεία
World

Γιατί η κλιματική αλλαγή «πονοκεφαλιάζει» τα funds

Νέα πηγή οικονομικού κινδύνου τα ακραία καιρικά φαινόμενα για τα funds - Στα 13 δισ. θα φτάσει η βιομηχανία πρόβλεψης κλιματικού κινδύνου ως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μουντιάλ: Όλοι θέλουν τα δικαιώματα στις ΗΠΑ
Business of Sport

Ποιος θα βάλει... γκολ στην οικονομία του Μουντιάλ;

Τα δικαιώματα του Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα είναι περιζήτητα, με μεγάλη τηλεθέαση και ευκαιρίες διαφήμισης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γαλλία: «No Kids» – Απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»
World

«No Kids» - Στη Γαλλία απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»

Η γαλλική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διαπιστώνει μια «αυξανόμενη έλλειψη ανοχής στα παιδιά»

Αλέξανδρος Καψύλης
UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

Η UBS διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» για τον κλάδο στην Ευρώπη

Τάσος Μαντικίδης
Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος
UniCredit: Αναφέρει ότι ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της Commerzbank
World

UniCredit: Ολο και πιο κοντά στην πλήρη εξαγορά της Commerzbank

Με 47,59% στη γερμανική τράπεζα, η UniCredit αποκτά de facto έλεγχο του δεύτερου μεγαλύτερου δανειστή της Γερμανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Business
Flora Food: Υποχώρηση τζίρου και κερδών το 2025 – Η νέα εποχή μετά την πώληση της Άλτις
Business

Νέα εποχή για την Flora Food, χωρίς την Άλτις

Μειωμένο τζίρο, πτώση στα κέρδη και μια σημαντική στρατηγική απόφαση πώλησης ιστορικών σχημάτων καταγράφει η Flora Food - Οι προοπτικές για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική βιομηχανία: Ευελιξία, μεταποίηση και ρίσκο το νέο τρίπτυχο της ανάπτυξης – Η ευκαιρία του brain gain
Business

Η «συνταγή» για την τόνωση της ελληνικής βιομηχανίας

Την αναγκαιότητα μιας νέας πολιτικής για την ελληνική βιομηχανία υπογράμμισαν οι Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και Μιχαήλ Στασινόπουλος - Το στοίχημα του brain gain

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ElvalHalcor: Ισχυρή συμβολή σε οικονομία, εξαγωγές και απασχόληση σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ
Business

ElvalHalcor: Παραγωγική αξία ύψους 2,3 δισ. ευρώ κατέγραψε το 2025

Οι εξαγωγές αλουμινίου του ElvalHalcor έφτασαν τα 1,75 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 63,4% των εθνικών εξαγωγών αλουμινίου

Εθνική Τράπεζα: Αγόρασε 950.000 ίδιες μετοχές έναντι 14,8 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Αγόρασε 950.000 ίδιες μετοχές έναντι 14,8 εκατ. ευρώ

Τι αναφέρει η Εθνική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στο μικροσκόπιο οι πρακτικές της Booking.com
Business

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι πρακτικές της Booking.com

H Eπιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει σοβαρές ενδείξεις για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - Θέτει σε διαβούλευση τις αλλαγές που δεσμεύεται να κάνει η εταιρεία

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται γεμιστό ρολό κοτόπουλο
Τρόφιμα – ποτά

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται γεμιστό ρολό κοτόπουλο

Τι αναφέρει ο ΕΦΕΤ σε ανακοίνωσή του

Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη
Business

Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη

Με νέο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos

Latest News
Το Ιράν επιτίθεται σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ και Ιορδανία
Κόσμος

Το Ιράν επιτίθεται σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ και Ιορδανία

Λίγη ώρα αφού οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα ανταποδώσουν τα πλήγματα των ΗΠΑ, ισχυρές εκρήξεις και σειρήνες ακούγονται στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και την Ιορδανία.

Copernicus: Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος μήνας
Κλιματική αλλαγή

Copernicus: Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος μήνας

Ο φετινός, ήταν ο δεύτερος πιο θερμός Ιούνιος στα χρονικά, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ευρώπη στο σύνολό της

Φοιτητική στέγη: Πού είναι τα ακριβότερα ενοίκια γύρω από τα πανεπιστήμια
Ακίνητα

Ο νέος χάρτης με τα φοιτητικά ενοίκια [γραφήματα]

Τι δείχνει νέα έρευνα της ReDataset για τη φοιτητική στέγη και τα ενοίκια που ζητούνται σε 8 περιοχές με μεγάλα πανεπιστήμια – Πού υπάρχει αύξηση και που παρατηρείται στασιμότητα

Ανδρομάχη Παύλου
Ελληνικό: Πότε ανοίγουν Riviera Galleria και Ellinikon Mall – Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι
Beyond

Ελληνικό: Τα 1,7 δισ., οι πρώτοι κάτοικοι και το στοίχημα των malls

Η διοίκηση της Lamda Development μιλώντας σε αναλυτές αναφέρθηκε στην πορεία των έργων στο Ελληνικό - Τα έσοδα από τις κατοικίες, το CAPEX και ο ΦΠΑ

Γιώργος Μανέττας
Ξενοδοχεία: Υψηλότερες πληρότητες και τιμές τον Μάιο, με «σήμα» ανθεκτικής ζήτησης
Τουρισμός

«Σήμα» ανθεκτικής ζήτησης για τα ξενοδοχεία

Υψηλότερη πληρότητα και αυξημένες τιμές στα ξενοδοχεία τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Στα 4 δισ. η «ζημιά», το σήμα της Motor Oil, η ευκαιρία της Metlen, αντοχές από AKTOR, ανεβάζει τον πήχη ο Σαράντης
Inside Stories

Στα 4 δισ. η «ζημιά», το σήμα της Motor Oil, η ευκαιρία της Metlen, αντοχές από AKTOR, ανεβάζει τον πήχη ο Σαράντης

Πάλι τα ίδια…

Flora Food: Υποχώρηση τζίρου και κερδών το 2025 – Η νέα εποχή μετά την πώληση της Άλτις
Business

Νέα εποχή για την Flora Food, χωρίς την Άλτις

Μειωμένο τζίρο, πτώση στα κέρδη και μια σημαντική στρατηγική απόφαση πώλησης ιστορικών σχημάτων καταγράφει η Flora Food - Οι προοπτικές για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ξεκαθαρίζουν πότε η Διοίκηση οφείλει να αποδεσμεύσει ακίνητα που παραμένουν παγωμένα για χρόνια

Μάχη Τράτσα
Η…πίσω αυλή της ελληνικής οικονομίας
Opinion

Η...πίσω αυλή της οικονομίας

Τα μεγαλύτερα εμπόδια για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική αναπτυξιακή πορεία

Γιάννης Αγουρίδης
Μουντιάλ: Όλοι θέλουν τα δικαιώματα στις ΗΠΑ
Business of Sport

Ποιος θα βάλει... γκολ στην οικονομία του Μουντιάλ;

Τα δικαιώματα του Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα είναι περιζήτητα, με μεγάλη τηλεθέαση και ευκαιρίες διαφήμισης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας
Experts

Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας

Λόγω της κοινωνικής ασφάλειας

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί εξετάζεται παράταση μετά τα αιτήματα των λογιστών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εξετάζεται παράταση στις δηλώσεις - Πώς θα καταβληθεί ο φόρος

Τα αγκάθια που μπλοκάρουν τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσες έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα

Ανδρομάχη Παύλου
Euronext Athens: Γιατί η μεταβλητότητα δεν αλλάζει το επενδυτικό story
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μεταβλητότητα δεν αλλάζει το story στο Euronext Athens

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, τα ξένα funds συνεχίζουν να βλέπουν αξία στο Euronext Athens – Το μεγάλο στοίχημα του Σεπτεμβρίου με το rebalancing των δεικτών FTSE Russell και STOXX

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Economy

Ποντάραμε... 1,8 δισ. στα παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στην παράνομη αγορά με τυχερά παιχνίδια έπαιξαν 894.000 Έλληνες - Στα 2.000 ευρώ η μέση ετήσια δαπάνη - Στο μικροσκόπιο της ΕΕΕΠ influencers και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες

Χρήστος Κολώνας
Η παρακμή της αποτροπής και πού οδηγεί
Opinion

Η παρακμή της αποτροπής

Μέσα από την απειλή της άρνησης ή της τιμωρίας, η αποτροπή βοήθησε να διατηρηθεί η ειρήνη των μεγάλων δυνάμεων για πάνω από επτά δεκαετίες. Ποια η συνέχεια;

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Ιδιωτικά τζετ: Οι εταιρείες μίσθωσης σε υψηλό επίπεδο συναγερμού για ελλείψεις καυσίμων αυτό το καλοκαίρι
World

Οι εταιρείες ιδιωτικών τζετ φοβούνται ελλείψεις καυσίμων

Οι εταιρείες ναύλωσης ανησυχούν ότι οι προμηθευτές θα δώσουν προτεραιότητα στις αεροπορικές εταιρείες και όχι στα ιδιωτικά τζετ εάν εξαντληθούν τα αποθέματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies