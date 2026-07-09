Flora Food: Υποχώρηση τζίρου και κερδών το 2025 – Η νέα εποχή μετά την πώληση της Άλτις

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Υποχώρηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Flora Food Manufacturing Greece για τη χρήση του 2025, ο οποίος διαμορφώθηκε στο ποσό των 43,7 εκατ. ευρώ έναντι 46,60 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης – μια αλλαγή που σύμφωνα με τη διοίκηση αποδίδεται στη μείωση του όγκου παραγωγής συγκριτικά με το 2024.

Μικρή πτώση καταγράφηκε και στην κερδοφορία της εταιρείας, αφού τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 2,793 εκατ. ευρώ έναντι 2,930 εκατ. ευρώ στη προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στο ποσό των 2,104 εκατ. ευρώ. έναντι 2,222. εκατ. ευρώ το 2024.

Με τη σειρά τους, τα καθαρά κέρδη της Flora Food μεώθηκαν στο ποσό των 1,494 εκατ. ευρώ, έναντι 1,838 χιλ. ευρώ κερδών το 2024. Η διοίκηση αποδίδει την πτώση αυτή σε υποχώρηση στην παραγωγή αλλά και στις πωλήσεις.

Η εικόνα του τζίρου και των κερδών ξεκαθαρίζει, αν εξετάσει κανείς τα στοιχεία των πωλήσεων. Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν μεν στα 39,5 εκατ. ευρώ έναντι 38,4 ευρώ το 2024, ωστόσο οι εξαγωγές κατέγραψαν σημαντική πτώση, αφού από τα 8,19 εκα.τ ευρώ το 2024 υποχώρησαν στα 4,19 εκατ. ευρώ το 2025.

Η Flora Food μετά την Άλτις

Το 2025 ο όμιλος Flora Food προχώρησε σε συμφωνία πώλησης των εμπορικών σημάτων ελαιολάδου “Άλτις” και “Ελάνθη”, καλαμποκελαίου “Φλώρα” και ηλιελαίου “Sol” στην εταιρεία Μινέρβα – μια κίνηση που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την εταιρεία.

Όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα, η πώληση των brands αποτέλεσε μέρος μιας στρατηγικής απόφασης να επικεντρωθεί η εταιρεία στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των βασικών της προϊόντων επάλειψης καθώς, στις κατηγορίες μη γαλακτοκομικών προϊόντων (κρέμες και τυριά) καθώς και υγρών μαργαρινών για μαγειρική χρήση, με τη διοίκηση να τονίζει ότι η εν λόγω συναλλαγή δεν επέφερε σημαντικές επιπτώσεις στην εταιρεία.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της Flora Food παρέμειναν εμβληματικά brands όπως Vitam, Becel, ProActiv, Φυτίνη και Super Fresco, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην παραγωγή, διανομή και πώληση προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι προοπτικές

Η διοίκηση της Flora Food σε συνδυασμό και με την υποστήριξη της μητρικής της εταιρείας εκτιμά ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της.

Έπειτα,, η πρόσβαση σε διοικητικά, οργανωτικά, και παραγωγικά πρότυπα, εμπορικές πρακτικές και χρηματοοικονομικά εργαλεία της επιτρέπουν να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θεωρεί η η διοίκηση την πρόσβαση της Flora Food σε ερευνητικά προγράμματα, επενδύοντας έτσι τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, την οποία ενσωματώνει στα προϊόντα της.