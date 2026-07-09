Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή

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Συγκεκριμένη πρόταση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα στις ενδοκυκλαδικές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, κατέθεσαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας το Επιμελητήριο Κυκλάδων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη δεύτερης ενδοκυκλαδικής άγονης γραμμής, η οποία αφορά κυρίως τις Ανατολικές και Νότιες Κυκλάδες.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων περιγράφει μια «οριακή» κατάσταση, σημειώνοντας ότι ακόμη και μεγάλα νησιά, όπως η Σαντορίνη, παραμένουν ουσιαστικά αποκομμένα από το διοικητικό κέντρο του νομού και από γειτονικά νησιά, ιδιαίτερα τον χειμώνα.

Η εικόνα στις Κυκλάδες

Η σημερινή εικόνα, σύμφωνα με την επιστολή του Επιμελητηρίου, οδηγεί συχνά σε παράλογες λύσεις: μετακινήσεις από νησί σε νησί μέσω Πειραιά, με πολλαπλάσιο κόστος, χαμένο χρόνο και μεγάλη λειτουργική επιβάρυνση για επιχειρήσεις και πολίτες. Ακόμη και το καλοκαίρι, όταν τα ταχύπλοα δημιουργούν εικόνα αυξημένης συνδεσιμότητας και ενισχύουν το island hopping, το πρόβλημα της μεταφοράς φορτηγών, εμπορευμάτων και μικρών δεμάτων παραμένει άλυτο. Για τον λόγο αυτό, το κρίσιμο κριτήριο δεν μπορεί να είναι απλώς η επιβατική μετακίνηση, αλλά η δυνατότητα εκτέλεσης ολοκληρωμένου μεταφορικού έργου όλο τον χρόνο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξαίρεση της Καρύστου από τον σχεδιασμό, καθώς, όπως επισημαίνεται, οι λιμενικές υποδομές της δεν επιτρέπουν την προσέγγιση συμβατικού επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, παρά μόνο συγκεκριμένων ταχυπλόων. Το αποτέλεσμα είναι η γραμμή να παραμένει ανενεργή, παρά τις αυξημένες επιδοτήσεις και τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ανάθεσης.

Στην πράξη, η επιμονή να περιλαμβάνεται η Κάρυστος στο δρομολόγιο φαίνεται να λειτουργεί ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή συμβατικών πλοίων στον διαγωνισμό. Το Επιμελητήριο σημειώνει ότι η επιλογή αυτή «αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος λάθος», καθώς για τη δεύτερη γραμμή δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, ενώ πρόκειται —όπως υπογραμμίζει— για τη μόνη γραμμή δημοσίου συμφέροντος της χώρας που παραμένει ανενεργή.

Η παρέμβαση

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για «απαράδεκτη κατάσταση» που διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια, τονίζοντας ότι η μία από τις δύο άγονες γραμμές των Κυκλάδων δεν λειτουργεί, παρότι εξυπηρετεί βασικές ανάγκες των πολιτών. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αναφορά ότι τον χειμώνα οι νησιώτες δεν έχουν ουσιαστική δυνατότητα ενδοκυκλαδικής μετακίνησης, ενώ ακόμη και το καλοκαίρι η μετακίνηση γίνεται με πολλαπλάσιο κόστος σε σχέση με τις ελεύθερες γραμμές που λειτουργούν για λίγους μήνες.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου στηρίζει θεσμικά την πρόταση του Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας ότι τα δρομολόγια δεν σχεδιάστηκαν αυθαίρετα, αλλά ύστερα από διάλογο με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς των Κυκλάδων. Η επισήμανση αυτή έχει σημασία, καθώς μεταφέρει το κέντρο βάρους από έναν κεντρικό διοικητικό σχεδιασμό σε έναν σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη την καθημερινότητα των νησιών, τις πραγματικές ροές μετακίνησης και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.