 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(10) "Local News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη δεύτερης ενδοκυκλαδικής άγονης γραμμής, η οποία αφορά κυρίως τις Ανατολικές και Νότιες Κυκλάδες

Ακτοπλοΐα 09.07.2026, 09:03
Σχολιάστε
Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συγκεκριμένη πρόταση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα στις ενδοκυκλαδικές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, κατέθεσαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας το Επιμελητήριο Κυκλάδων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη δεύτερης ενδοκυκλαδικής άγονης γραμμής, η οποία αφορά κυρίως τις Ανατολικές και Νότιες Κυκλάδες.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων περιγράφει μια «οριακή» κατάσταση, σημειώνοντας ότι ακόμη και μεγάλα νησιά, όπως η Σαντορίνη, παραμένουν ουσιαστικά αποκομμένα από το διοικητικό κέντρο του νομού και από γειτονικά νησιά, ιδιαίτερα τον χειμώνα.

Η εικόνα στις Κυκλάδες

Η σημερινή εικόνα, σύμφωνα με την επιστολή του Επιμελητηρίου, οδηγεί συχνά σε παράλογες λύσεις: μετακινήσεις από νησί σε νησί μέσω Πειραιά, με πολλαπλάσιο κόστος, χαμένο χρόνο και μεγάλη λειτουργική επιβάρυνση για επιχειρήσεις και πολίτες. Ακόμη και το καλοκαίρι, όταν τα ταχύπλοα δημιουργούν εικόνα αυξημένης συνδεσιμότητας και ενισχύουν το island hopping, το πρόβλημα της μεταφοράς φορτηγών, εμπορευμάτων και μικρών δεμάτων παραμένει άλυτο. Για τον λόγο αυτό, το κρίσιμο κριτήριο δεν μπορεί να είναι απλώς η επιβατική μετακίνηση, αλλά η δυνατότητα εκτέλεσης ολοκληρωμένου μεταφορικού έργου όλο τον χρόνο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξαίρεση της Καρύστου από τον σχεδιασμό, καθώς, όπως επισημαίνεται, οι λιμενικές υποδομές της δεν επιτρέπουν την προσέγγιση συμβατικού επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, παρά μόνο συγκεκριμένων ταχυπλόων. Το αποτέλεσμα είναι η γραμμή να παραμένει ανενεργή, παρά τις αυξημένες επιδοτήσεις και τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ανάθεσης.

Στην πράξη, η επιμονή να περιλαμβάνεται η Κάρυστος στο δρομολόγιο φαίνεται να λειτουργεί ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή συμβατικών πλοίων στον διαγωνισμό. Το Επιμελητήριο σημειώνει ότι η επιλογή αυτή «αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος λάθος», καθώς για τη δεύτερη γραμμή δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, ενώ πρόκειται —όπως υπογραμμίζει— για τη μόνη γραμμή δημοσίου συμφέροντος της χώρας που παραμένει ανενεργή.

Η παρέμβαση

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για «απαράδεκτη κατάσταση» που διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια, τονίζοντας ότι η μία από τις δύο άγονες γραμμές των Κυκλάδων δεν λειτουργεί, παρότι εξυπηρετεί βασικές ανάγκες των πολιτών. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αναφορά ότι τον χειμώνα οι νησιώτες δεν έχουν ουσιαστική δυνατότητα ενδοκυκλαδικής μετακίνησης, ενώ ακόμη και το καλοκαίρι η μετακίνηση γίνεται με πολλαπλάσιο κόστος σε σχέση με τις ελεύθερες γραμμές που λειτουργούν για λίγους μήνες.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου στηρίζει θεσμικά την πρόταση του Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας ότι τα δρομολόγια δεν σχεδιάστηκαν αυθαίρετα, αλλά ύστερα από διάλογο με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς των Κυκλάδων. Η επισήμανση αυτή έχει σημασία, καθώς μεταφέρει το κέντρο βάρους από έναν κεντρικό διοικητικό σχεδιασμό σε έναν σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη την καθημερινότητα των νησιών, τις πραγματικές ροές μετακίνησης και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά την άνοδο που σημείωσαν λόγω των επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν
Commodities

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά την αρχική εκτόξευση
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά, στο ΧΑ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
World

Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο
Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
Business

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί εξετάζεται παράταση μετά τα αιτήματα των λογιστών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εξετάζεται παράταση στις δηλώσεις - Πώς θα καταβληθεί ο φόρος

Τα αγκάθια που μπλοκάρουν τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσες έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα

Ανδρομάχη Παύλου
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ξεκαθαρίζουν πότε η Διοίκηση οφείλει να αποδεσμεύσει ακίνητα που παραμένουν παγωμένα για χρόνια

Μάχη Τράτσα
Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας
Experts

Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας

Λόγω της κοινωνικής ασφάλειας

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ξενοδοχεία: Υψηλότερες πληρότητες και τιμές τον Μάιο, με «σήμα» ανθεκτικής ζήτησης
Τουρισμός

«Σήμα» ανθεκτικής ζήτησης για τα ξενοδοχεία

Υψηλότερη πληρότητα και αυξημένες τιμές στα ξενοδοχεία τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Μουντιάλ: Όλοι θέλουν τα δικαιώματα στις ΗΠΑ
Business of Sport

Ποιος θα βάλει... γκολ στην οικονομία του Μουντιάλ;

Τα δικαιώματα του Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα είναι περιζήτητα, με μεγάλη τηλεθέαση και ευκαιρίες διαφήμισης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ιαπωνία: Ποντάρει στην πνευματική ιδιοκτησία χαρακτήρων για να ενισχύσει την παγκόσμια ανάπτυξη
Tέχνη και Ζωή

Αnime και manga γίνονται κύριο εξαγώγιμο προϊόν της Ιαπωνίας

Τα anime και οι χαρακτήρες τους είναι αρκετά δημοφιλή πολύ πέρα από την Ιαπωνία ήδη από τη δεκαετία του 1960

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία: «No Kids» – Απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»
World

«No Kids» - Στη Γαλλία απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»

Η γαλλική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διαπιστώνει μια «αυξανόμενη έλλειψη ανοχής στα παιδιά»

Αλέξανδρος Καψύλης
UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

Η UBS διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» για τον κλάδο στην Ευρώπη

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από Ακτοπλοΐα
Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή
Ακτοπλοΐα

Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη δεύτερης ενδοκυκλαδικής άγονης γραμμής, η οποία αφορά κυρίως τις Ανατολικές και Νότιες Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Ραφήνα: «Εκρηκτική» η κατάσταση στο λιμάνι – Απεργία ναυτεργατών στις 3 Ιουλίου
Ακτοπλοΐα

«Εκρηκτική» η κατάσταση στη Ραφήνα - Απεργία ναυτεργατών στις 3 Ιουλίου

Τα σωματεία προειδοποιούν ότι «η εξουθένωση και η εξάντληση των πληρωμάτων, οδηγεί και σε σοβαρούς κινδύνους για την ίδια την ασφάλεια τους, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα με απώλειες, τόσο υλικές όσο και ανθρώπινες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τέλος στην ταλαιπωρία για τους επιβάτες του «Κίσσαμος»
Ακτοπλοΐα

Τέλος στην ταλαιπωρία για τους επιβάτες του «Κίσσαμος»

Το πλοίο Κίσσαμος μετά από έλεγχο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

Μήλος: Προσάραξη του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κίσσαμος»
Ακτοπλοΐα

Προσάραξη του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κίσσαμος» στη Μήλο

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος

ΠΕΝΕΝ: Εξώδικο για Ραφήνα – «Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια από τον νυχτερινό αποκλεισμό πλοίων»
Ακτοπλοΐα

ΠΕΝΕΝ: Εξώδικο για Ραφήνα – «Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια από τον νυχτερινό αποκλεισμό πλοίων»

Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, η πρακτική του να μένουν τα πλοία κάθε βράδυ αγκυροβολημένα ανοιχτά της Ραφήνας οδηγεί σε πολύωρο εγκλωβισμό των πληρωμάτων και δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Ακτοπλοΐα: Νέα παρέμβαση της Fast Ferries
Ακτοπλοΐα

Νέα παρέμβαση της Fast Ferries

Μετά την Επιτροπή Ανταγωνισμού η Fast Ferries απέστειλε επιστολή στους δημάρχους των Κυκλάδων για τη συγκέντρωση της αγοράς

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 
Ακτοπλοΐα

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 

Η Fast Ferries, στην πρόσφατη επιστολή της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για θέματα ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα, αναφέρθηκε και στην Golden Star Ferries ως πιθανό στόχο εξαγοράς, είτε του συνόλου είτε μέρους του στόλου της

Latest News
Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά την άνοδο που σημείωσαν λόγω των επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν
Commodities

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά την αρχική εκτόξευση

Σε συνδυασμό με τις επιθέσεις η αναφορά Τραμπ ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με το Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο σε άνοδο νωρίτερα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά, στο ΧΑ

Με ήπια ανοδική αντίδραση επιχειρεί να ανακάμψει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις ισχυρές πιέσεις της χθεσινής συνεδρίασης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
World

Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου

Για τους ενεργειακούς τομείς, οι αυξήσεις στις τιμές συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της διαταραχής του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου

Aσθενοφόρα έχουν μεταφέρει ανθρώπους στα νοσοκομεία «Θριάσιο» και «Αττικόν»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι δαπάνες για φροντιστήρια γενικής εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 35% την περίοδο 2021-2023

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
Business

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal

Η διαδικασία, διάρκειας περίπου 45 ημερών, ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου 2026 και ολοκληρώθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Συντάξεις χηρείας: Οι τέσσερις σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Οι 4 σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
JD|Cosmos: Νέος Managing Director σε Ελλάδα και Κύπρο
Business

Νέος Managing Director της JD|Cosmos σε Ελλάδα και Κύπρο

Το πεδίο ευθύνης του εκτείνεται στο σύνολο των brands Cosmos Sport, JD Sports, Sneaker10, SlamDunk και Rundome

Νέοι αγρότες: Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις
AGRO

Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις για τους νέους αγρότες

Οι προθεσμίες για την καταβολή της δεύτερης δόσης στους νέους αγρότες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος για τις μετοχές -Υπό πίεση ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος για τις ευρωπαϊκές μετοχές - Υπό πίεση ο FTSE 100

Oι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι
Business

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 4 εκατ. ευρώ

ΕΚΤΕΡ: Αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ
Business

Νέα σύμβαση έργου από την ΕΚΤΕΡ

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 8,75 εκατ. ευρώ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν οι αγορές – Άλμα για τον Kospi
Ασία

Ανέκαμψαν οι ασιατικές αγορές - άλμα για τον Kospi

Ο Kospi ενισχύθηκε κατά 2,88%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 3,67%

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο
Κόσμος

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει συγκεκριμένες κινήσεις πριν αλλάξει η σύνθεση του Κογκρέσου, προκειμένου να προλάβει εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΕΟΣΟΕ: Αλλαγές στη χρηματοδότηση του τομεακού προγράμματος οίνου στη νέα ΚΑΠ
AGRO

Καμπανάκι ΚΕΟΣΟΕ για τα τομεακά προγράμματα οίνου

Παρέμβαση ΚΕΟΣΕΟ για τις αλλαγές που προωθούνται στα τομεακά προγράμματα οίνου - Θα είναι πλήγμα για αμπελουργούς και οινοποιούς, προειδοποιεί

Ακρίβεια: Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο
Economy

Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο

Η διαδικασία περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με τη σημερινή συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, με γνώμονα τη μείωση της ακρίβειας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies