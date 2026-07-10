Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος με «οδηγό» τις τεχνολογικές μετοχές  

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Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι αγορές της Ασίας, με τις μετοχές της Νότιας Κορέας να πρωταγωνιστούν, καθώς επανήλθε η αισιοδοξία στον κλάδο της τεχνολογίας και των ημιαγωγών.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άνοδο 2,5%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 5,5%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε κέρδη 1,2% και ο Topix κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,4%.
Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,5%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε με άνοδο 1,04%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 κατέγραψε κέρδη 0,4%.
Τίτλοι
Η άνοδος ακολούθησε το ισχυρό ράλι των αμερικανικών εταιρειών ημιαγωγών, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι η ισχυρή αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική των χρηματιστηρίων πέρα από τον στενό πυρήνα των τεχνολογικών κολοσσών.
Στην Ιαπωνία, η SoftBank Group εκτινάχθηκε περισσότερο από 11%, ενώ οι εταιρείες εξοπλισμού παραγωγής μικροτσίπ Advantest, Renesas Electronics και Tokyo Electron κατέγραψαν άνοδο 3,9%, 3% και 4% αντίστοιχα.
Αντίστοιχα, στη Νότια Κορέα, η Samsung Electronics ενισχύθηκε κατά 4,3%, η Samsung SDI σημείωσε άλμα 8,3%, η LG Display κέρδισε 4,4% και η Seoul Semiconductor κινήθηκε υψηλότερα κατά 5,9%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η SK Hynix, κορυφαία εταιρεία κατασκευής μνημών, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,3% ενόψει της εισαγωγής των αμερικανικών αποθετηρίων τίτλων (ADRs) της στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Η μετοχή άνοιξε με άνοδο περίπου 5%, πριν περιορίσει τα κέρδη της, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για το ντεμπούτο της στο Nasdaq.
Στο μεταξύ, τα τελευταία στοιχεία από την Ιαπωνία έδειξαν ότι ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 0,4% τον Ιούνιο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ιαπωνίας, έναντι αύξησης 1,1% τον Μάιο.
Σε ετήσια βάση, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 7,1%. Παράλληλα, οι τιμές εξαγωγών αυξήθηκαν κατά 11,1% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ενώ υποχώρησαν κατά 0,4% σε μηνιαία βάση. Οι τιμές εισαγωγών ενισχύθηκαν κατά 17,8% σε ετήσια βάση και κατά 0,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.