Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα προσπάθεια στην αγορά για την ανάκτηση των 2.500 μονάδων

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Ήπια ανοδικά κινείται και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, συνεχίζοντας την προσπάθεια να ανακτήσει τη ζώνη των 2.500 μονάδων, την ώρα που το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο και οι αποτιμήσεις απαιτητικές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,50% στις 2.504,67 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 10,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,6 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,53% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.364,23 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,56% στις 2.858,63 μονάδες.

Στόχος η ανάκτηση των 2.500 μονάδων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με ήπια ανοδικές τάσεις, επιχειρώντας να σταθεροποιηθεί μετά την έντονη διόρθωση της Τετάρτης και να ανακτήσει το επίπεδο των 2.500 μονάδων, το οποίο απώλεσε κατά τη διάρκεια της πτωτικής κίνησης.

Ωστόσο, οι πωλητές εξακολουθούν να διατηρούν ενεργό ρόλο στην αγορά, περιορίζοντας την ανοδική δυναμική, ενώ το γεωπολιτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο. Την ίδια ώρα, οι υψηλές αποτιμήσεις που έχουν διαμορφωθεί σε αρκετές μετοχές οδηγούν μέρος των επενδυτών σε επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Στην παρούσα φάση, η αγορά φαίνεται να βρίσκεται σε μια φυσιολογική διαδικασία απορρόφησης των σημαντικών κερδών που έχει καταγράψει το τελευταίο διάστημα, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των χαρτοφυλακίων. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικού κλεισίματος θέσεων ή ουσιαστικής αλλαγής της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της αγοράς σε υψηλότερα επίπεδα, εφόσον βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy σημειώνει κέρδη 2,28%, με τις Cenergy, Εθνική, Allwyn και Jumbo να ακολουθούν με άνοδο που ξεπερνά το 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΟΤΕ, Alpha Bank, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Λάμδα, ΔΕΗ, Βιοχάλκο, Credia Bank, Πειραιώς, Κύπρου, Τιτάν, Optima, Coca Cola, Motor Oil, ΕΥΔΑΠ και ΕΛΧΑ.

Στον αντίποδα, ήπια πτωτικά κινούνται οι Eurobank, Metlen και ΔΑΑ, χωρίς όμως καμία να χάνει πάνω από 0,4%. Ο Aktor δεν έχει μεταβολή.