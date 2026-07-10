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Newra AI Hub: Η Πειραιώς και η Accenture επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη

Το νέο σχήμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μόνιμος μηχανισμός καινοτομίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Anthropic και τη διεθνή τεχνογνωσία της Accenture

Τράπεζες 10.07.2026, 10:55
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Newra AI Hub: Η Πειραιώς και η Accenture επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη
Newsroom

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Σε μια νέα κίνηση που επιβεβαιώνει τη στροφή του τραπεζικού κλάδου προς την τεχνητή νοημοσύνη, η Πειραιώς και η Accenture ανακοίνωσαν τη δημιουργία του Newra AI Hub στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας το πέρασμα από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση ενός νέου λειτουργικού μοντέλου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Το νέο σχήμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μόνιμος μηχανισμός καινοτομίας και εφαρμογής λύσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, σε συνδυασμό με το στρατηγικό όραμα της Πειραιώς και τη διεθνή τεχνογνωσία της Accenture. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι η ανάπτυξη και επιτάχυνση προηγμένων AI λύσεων που θα στηρίξουν τον συνολικό μετασχηματισμό της τράπεζας.

Η ονομασία Newra, που προέρχεται από τις λέξεις New Era, αποτυπώνει, όπως αναφέρεται, την κοινή φιλοδοξία των δύο οργανισμών να διαμορφώσουν μια νέα εποχή για τον τραπεζικό κλάδο, όπου η τεχνολογία θα λειτουργεί ως καταλύτης δημιουργίας αξίας. Παράλληλα, το εγχείρημα βασίζεται στην αντίληψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποδίδει ουσιαστικά όταν συνδυάζεται με την ανθρώπινη ευρηματικότητα, την κρίση και την εμπειρία.

Το μοντέλο λειτουργίας

Στον πυρήνα του Newra βρίσκεται η δέσμευση για υπεύθυνη καινοτομία, τεχνολογική αριστεία και ισχυρή διακυβέρνηση, με έμφαση σε λύσεις που εξισορροπούν την τεχνολογική πρόοδο με την εμπιστοσύνη. Όπως σημειώνεται, η πρωτοβουλία στοχεύει στην αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στη δημιουργία μετρήσιμης και διατηρήσιμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το AI Hub ξεκινά με αρχική ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε στοχευμένες προσλήψεις, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού οικοσυστήματος ταλέντου τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, το εγχείρημα δεν περιορίζεται σε ένα εταιρικό project, αλλά συνδέεται και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανθρώπινου δυναμικού στην εγχώρια αγορά.

Οι δηλώσεις των επικεφαλής

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο οι τράπεζες δημιουργούν αξία. Όπως ανέφερε, η τράπεζα επενδύει διαρκώς σε δυνατότητες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, επιταχύνουν τον μετασχηματισμό και βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών, ενώ μέσω του Newra επιδιώκεται η κλιμάκωση της καινοτομίας με ουσιαστικό αντίκτυπο στο μέλλον της τραπεζικής στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Accenture στην Ελλάδα, Κυριάκος Σαμπατακάκης, σημείωσε ότι το Newra αποδεικνύει στην πράξη πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μια νέα τεχνολογία, αλλά δύναμη οργανωσιακής επανεφεύρεσης. Πρόσθεσε ότι η συνεργασία με την Πειραιώς δημιουργεί ένα πρότυπο για το πώς η AI μπορεί να ενσωματωθεί στον πυρήνα ενός οργανισμού, ενισχύοντας τις ανθρώπινες δυνατότητες και δημιουργώντας νέες πηγές αξίας και ανάπτυξης.

Η σημασία για την αγορά

Η πρωτοβουλία της Πειραιώς και της Accenture έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αναζητούν τρόπους να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο για την αυτοματοποίηση διαδικασιών, αλλά και για την αναβάθμιση της σχέσης τους με τον πελάτη και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η δημιουργία ενός μόνιμου AI Hub στην Ελλάδα ενισχύει επίσης το αφήγημα της χώρας ως κόμβου ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και καινοτομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Newra AI Hub παρουσιάζεται ως μια πλατφόρμα που συνδέει την τεχνολογία με τη στρατηγική, την επιχειρησιακή εφαρμογή και την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου. Η εξέλιξη του εγχειρήματος θα δείξει κατά πόσο η συνεργασία των τριών πλευρών —Πειραιώς, Accenture και Anthropic— μπορεί να παράγει απτά αποτελέσματα σε κλίμακα για τον τραπεζικό κλάδο.

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