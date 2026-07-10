Euronext Athens: Στην επιτήρηση επτά εισηγμένες – Προθεσμίες για MIG, Trastor, Βογιατζόγλου και Prodea

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Σημαντικές αποφάσεις για την επάρκεια της διασποράς των εισηγμένων εταιρειών και την επαναδιαπραγμάτευση μετοχών που τελούσαν σε αναστολή έλαβε η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου ελέγχου διαρκούς επάρκειας διασποράς για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Euronext Athens διαπίστωσε ότι η MIG Συμμετοχών θα λάβει πρώτη εξάμηνη προθεσμία, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου να αποκαταστήσει την απαιτούμενη διασπορά των μετοχών της.

Παράλληλα, παράταση έως το τέλος του έτους χορηγήθηκε στις Trastor ΑΕΕΑΠ, Βογιατζόγλου και Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, καθώς έχουν ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για την ενίσχυση της διασποράς τους και θα αξιολογηθούν εκ νέου στον επόμενο τακτικό έλεγχο.

Αντίθετα, στην κατηγορία Επιτήρησης μεταφέρονται επτά εισηγμένες εταιρείες, καθώς δεν ολοκλήρωσαν έως τις 30 Ιουνίου 2026 τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της διασποράς τους. Πρόκειται για τις Attica Συμμετοχών, Καπνοβιομηχανία Καρέλια, Alpha Real Estate Services, Αττικές Εκδόσεις, Δάιος Πλαστικά, Ιατρικό Αθηνών και Ν. Βαρβέρης – Moda Bagno. Η μεταφορά τους στην Επιτήρηση θα τεθεί σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2026 και θα παραμείνει έως ότου συμμορφωθούν πλήρως με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

Επιστρέφει στο ταμπλό ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Αποφασίστηκε η επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε. στην Κύρια Αγορά, καθώς πληρούνται πλέον οι σχετικές προϋποθέσεις. Η επιστροφή της μετοχής στο ταμπλό έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

Επιπλέον, παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 δόθηκε στις εταιρείες Yalco – Κωνσταντίνου, Δούρος, Μπήτρος Συμμετοχική και Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα Βιοτέρ, ώστε να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την υποβολή αιτήματος επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών τους.

Αλλαγές στους χρηματιστηριακούς δείκτες

Η μεταφορά των Δάιος Πλαστικά και Αττικές Εκδόσεις στην κατηγορία Επιτήρησης επιφέρει και αλλαγές στη σύνθεση των χρηματιστηριακών δεικτών από τη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2026.

Ειδικότερα, οι μετοχές της Αττικές Εκδόσεις αφαιρούνται από τον δείκτη FTSE/ATHEX Καταναλωτικά Προϊόντα, χωρίς να υπάρξει άμεση αντικατάσταση, ενώ οι μετοχές της Δάιος Πλαστικά διαγράφονται τόσο από τον δείκτη FTSE/ATHEX Βιομηχανίες, επίσης χωρίς αντικατάσταση, όσο και από τον Δείκτη Τιμών Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΧΑ.

Στον τελευταίο δείκτη, τη θέση της Δάιος Πλαστικά θα καταλάβει η Alpha Trust – Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ., με συντελεστή ελεύθερης διασποράς (free float) 70% και συντελεστή στάθμισης (capping) 1,0.