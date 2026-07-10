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Χρηματιστήριο Αθηνών: Συντήρηση πέριξ των 2.500 μονάδων

Ήπια ανοδικά εξακολουθεί να κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν μπορεί να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση και να διαπεράσει με φόρα τις 2.500 μονάδες

Xρηματιστήριο Αθηνών 10.07.2026, 14:25
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Συντήρηση πέριξ των 2.500 μονάδων
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Ήπια ανοδικά εξακολουθεί να κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν μπορεί να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση και να διαπεράσει με φόρα τις 2.500 μονάδες, καθώς εξακολουθούν οι πωλητές να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,42% στις 2.502,66 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 100,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 15,6 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,47% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.360,66 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,78% στις 2.864,72 μονάδες.

Αναπροσαρμογές

Μια θετική διάθεση αναπροσαρμογών των θέσεων παρατηρείται τις τελευταίες δύο ημέρες στη Λ. Αθηνών, χωρίς όμως να υπάρχουν κινήσεις μεγάλου ρίσκου. Άλλωστε, το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει ρευστό, με την αγορά να επιλέγει την ανασύνταξη δυνάμεων με επιλεκτικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει ήπια, τόσο στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης όσο και σε επιλεγμένους τίτλους της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με τις κινήσεις να χαρακτηρίζονται περισσότερο από στοχευμένες τοποθετήσεις παρά από γενικευμένη ανάληψη ρίσκου. Μετά το ισχυρό ράλι των τελευταίων μηνών, η αγορά δείχνει να χρειάζεται χρόνο για να απορροφήσει τα κέρδη και να διαμορφώσει τον επόμενο επενδυτικό κύκλο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις σημαντικές εταιρικές κινήσεις που αναμένεται να καθορίσουν την ατζέντα των επόμενων εβδομάδων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, ύψους 250 εκατ. ευρώ, και της Aktor, ύψους 650 εκατ. ευρώ, καθώς και η προγραμματισμένη έκδοση ομολογιακού δανείου της τελευταίας, ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Cenergy και Helleniq Energy σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 2%, ενώ άνω του 1% είναι η άνοδος σε Εθνική, Allwyn, Alpha Bank, Motor Oil, OTE, Τιτάν, Λάμδα και Κύπρου.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Jumbo, ΕΛΧΑ, Πειραιώς, Eurobank, Aktor και Credia, ενώ χωρίς μεταβολή είναι οι ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο και Coca Cola. Στον αντίποδα, ήπια πτωτικά κινούνται οι ΔΑΑ, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Metlen και Optima, ενώ η ΔΕΗ είναι στο -1,10%.

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Αλεξάνδρα Τόμπρα

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