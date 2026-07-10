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Καββαδάς: Επί πλέον 4,9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση καλλιεργητών μηδικής

H χρηματοδότηση θα προέλθει από τα αδιάθετα κονδύλια του αρχικού προγράμματος, είπε ο Αθαν. Καββαδάς

AGRO 10.07.2026, 19:05
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Καββαδάς: Επί πλέον 4,9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση καλλιεργητών μηδικής
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Την απόφαση του ΥπΑΑΤ Μαργαρίτη Σχοινά να διατεθούν επί πλέον 4,9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση καλλιεργητών μηδικής σε Περιφερειακές Ενότητες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καββαδάς, απαντώντας στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή Δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη σχετικά με τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στους παραγωγούς μηδικής.

Καββαδάς: Με σαφή κριτήρια ο καθορισμός των δικαιούχων

Ο υφυπουργός είπε ότι από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετώπισαν με υπευθυνότητα τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, στηρίζοντας τόσο την κτηνοτροφία όσο και τους παραγωγούς ζωοτροφών που επηρεάστηκαν άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση των παραγωγών μηδικής, ο κ. Καββαδάς εξήγησε ότι οι δικαιούχοι καθορίστηκαν με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση. Υπενθύμισε ότι στα τέλη Ιουνίου καταβλήθηκαν σχεδόν 30 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς 16 Περιφερειακών Ενοτήτων (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και Χαλκιδικής), ενώ με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση διασφαλίστηκε ότι οι συγκεκριμένες ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες.

Όπως επισήμανε, βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης ήταν οι καλλιέργειες να βρίσκονται σε ζώνες προστασίας ή επιτήρησης, όπου είχαν επιβληθεί περιορισμοί στη διακίνηση ζωοτροφών εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων κατά το κρίσιμο διάστημα της συγκομιδής της μηδικής, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Γιατί δεν εντάχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

Ο υφυπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ εξήγησε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας δεν εντάχθηκε στο συγκεκριμένο μέτρο, καθώς το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς καταγράφηκε στις 22 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής της μηδικής, ενώ κατά το διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου δεν είχαν επιβληθεί περιορισμοί στη διακίνηση ζωοτροφών.

Οπότε, η Π.Ε Δράμας, στο επίμαχο διάστημα Μαΐου- Σεπτεμβρίου, δεν είχε κανέναν περιορισμό στη διακίνηση των ζωοτροφών της και δεν εντασσόταν σε καμία ζώνη προστασίας ή επιτήρησης που να μπορεί να την καταστήσει επιλέξιμη περιοχή για να δικαιούται ενίσχυσης.

«Η εξαίρεση της Π.Ε. Δράμας δεν αποτελεί πολιτική επιλογή, ούτε διαφοροποίηση εις βάρος των παραγωγών της περιοχής, αλλά εφαρμογή αντικειμενικών προϋποθέσεων που ίσχυσαν ομοιόμορφα για το σύνολο της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καββαδάς.

Ανακοινώνοντας τη νέα παρέμβαση, γνωστοποίησε ότι το Υπουργείο θα διαθέσει 4,9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των παραγωγών μηδικής στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Φθιώτιδας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Φλώρινας και Πέλλας, οι οποίες πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Όπως εξήγησε, η χρηματοδότηση θα προέλθει από τα αδιάθετα κονδύλια του αρχικού προγράμματος, καθώς από τα 34 εκατ. ευρώ που είχαν δεσμευθεί καταβλήθηκαν περίπου 29 εκατ. ευρώ.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός επανέλαβε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεσμεύεται να επανεξετάσει όλες τις διαθέσιμες παραμέτρους, ώστε κανένας παραγωγός μηδικής, εφόσον φυσικά το δικαιούται, να μην μείνει εκτός.

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