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Shein: Έγκριση από το Πεκίνο για IPO στο Χονγκ Κονγκ

Η Shein σχεδιάζει να αντλήσει μερικά δισ. - Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από την αποτίμηση

Ασία 10.07.2026, 18:27
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Shein: Έγκριση από το Πεκίνο για IPO στο Χονγκ Κονγκ
Newsroom

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Εγκρίθηκε από την κινεζική ρυθμιστική αρχή η δημόσια εγγραφή της Shein Global Holdings Ltd. στο χρηματιστήριο στο Χονγκ Κονγκ, ολοκληρώνοντας την πολυετή προσπάθεια της εταιρείας να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Η Shein σχεδιάζει να πουλήσει έως και 341,6 εκατομμύρια μετοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ρυθμιστικής Αρχής Κεφαλαιαγοράς της Κίνας την Παρασκευή.

Η αποτίμηση της Shein

Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο άντλησης μερικών δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από την αποτίμηση. Ενώ οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και η εισαγωγή θα μπορούσε να καθυστερήσει περαιτέρω.

Η Shein είχε δεχθεί πιέσεις από τους μετόχους να μειώσει την αποτίμησή της σε περίπου 30 δισ. δολάρια, ενώ στο παρελθόν είχε αποτιμηθεί σε περισσότερο από τρεις φορές αυτό το ποσό, αναφέρουν οι πηγές.

Οι προηγούμενες προσπάθειες για εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Η Shein προσπάθησε ανεπιτυχώς να εισαχθεί στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και του Λονδίνου πριν στρέψει το βλέμμα της στο Χονγκ Κονγκ πέρυσι, ενώ η αποτίμησή της μειώθηκε.

Η χρηματιστηριακή αγορά του Χονγκ Κονγκ καταγράφει πτώση 6% από την αρχή της χρονιάς, αλλά η αγορά IPO της είναι σε άνθηση, με σχεδόν 35 δισ. δολάρια να έχουν αντληθεί μέσω δημόσιων εγγραφών.

Το αρχικό σχέδιο της Shein να εισαχθεί στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ εκτροχιάστηκε πριν από δύο χρόνια εν μέσω ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού και των εργασιακών πρακτικών της, και το Λονδίνο εγκαταλείφθηκε καθώς οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές αρνήθηκαν την έγκρισή τους.

Η εταιρεία μετέφερε την έδρα του στη Σιγκαπούρη το 2021, αλλά εξακολουθεί να υπόκειται στην εποπτεία της CSRC, επειδή η ρυθμιστική αρχή απαιτεί από όλες τις εταιρείες με ουσιαστικούς δεσμούς με την Κίνα, ακόμη και εκείνες που δεν έχουν συσταθεί στη χώρα, να περάσουν από την αξιολόγησή της πριν από την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο οπουδήποτε στον κόσμο.

Έχοντας περάσει χρόνια υποτιμώντας τις κινεζικές ρίζες της και προωθώντας τον εαυτό της ως παγκόσμια εταιρεία, η Shein άλλαξε πορεία μετά την υποβολή αίτησης για την δημόσια εγγραφή του Χονγκ Κονγκ πέρυσι. Ο ιδρυτής Xu Yangtian έχει δεσμευτεί να επενδύσει περισσότερους πόρους στο νότιο κινεζικό εμπορικό κέντρο της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, όπου βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο κατασκευαστών που παράγουν ρούχα εξαιρετικά χαμηλού κόστους.

Η αποτίμηση της Shein μειώνεται από τα 100 δισ. δολάρια που είχε κατακτήσει πριν από τέσσερα χρόνια. Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από την Temu, η οποία ανήκει στην PDD Holdings Inc., σε βασικές αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, ενώ οι αυξήσεις τιμών που προκαλούνται από τους δασμούς έχουν μειώσει τη ζήτηση των καταναλωτών και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ελέγξει εξονυχιστικά τις δραστηριότητές της.

Παρ’ όλα αυτά, η Shein αναμενόταν να σημειώσει καθαρά έσοδα-ρεκόρ ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, καθώς τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους που προέκυψαν από τις αυξήσεις των τιμών και τη μείωση του κόστους συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πτώσης της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο που προκλήθηκε από τους τιμωρητικούς δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

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