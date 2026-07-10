Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου

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Οι διεθνείς αγορές βρίσκονται εκ νέου αντιμέτωπες με μία περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, καθώς η επανεκκίνηση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ανατρέπει το κλίμα σχετικής αισιοδοξίας που είχε διαμορφωθεί μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση του προηγούμενου διαστήματος.

Η κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας επαναφέρει στο επίκεντρο τον γεωπολιτικό κίνδυνο, με τις αγορές να αναπροσαρμόζουν τις προσδοκίες τους για την πορεία της οικονομίας, του πληθωρισμού και της νομισματικής πολιτικής.

Η πρώτη αντίδραση ήταν άμεση και αναμενόμενη. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν στην ενσωμάτωση ενός αυξημένου γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου.

Οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, επαναφέρουν τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Ακόμη και χωρίς πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας, η αύξηση του κόστους ασφάλισης, οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και η μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών αρκούν για να επηρεάσουν τις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι μεταβάλλει εκ νέου το επενδυτικό αφήγημα των τελευταίων εβδομάδων.

Μέχρι πρόσφατα, οι αγορές είχαν αρχίσει να προεξοφλούν μια σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, κυρίως λόγω της υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου και της επιβράδυνσης ορισμένων μακροοικονομικών δεικτών.

Όμως, η νέα ένταση δημιουργεί τον κίνδυνο μιας αναζωπύρωσης του ενεργειακού πληθωρισμού, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια των κεντρικών τραπεζών για ταχύτερη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, η επενδυτική ψυχολογία αλλάζει αισθητά. Ως γνωστόν, σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, οι επενδυτές τείνουν να περιορίζουν την έκθεσή τους σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και να κατευθύνονται προς ασφαλή καταφύγια. Επομένως, ο χρυσός, τα κρατικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και, σε αρκετές περιπτώσεις, το δολάριο αναμένεται να συνεχίσουν να συγκεντρώνουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον όσο η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη. Αντίθετα, οι κυκλικοί κλάδοι, οι αναδυόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή εξάρτηση είναι πιθανό να δεχθούν μεγαλύτερες πιέσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στον τεχνολογικό κλάδο. Με την προθύστερη παρατήρηση ότι τα τελευταία δύο χρόνια, οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό ανόδου των διεθνών χρηματιστηρίων, οι υψηλές αποτιμήσεις αφήνουν περιορισμένα περιθώρια ανοχής απέναντι σε εξωγενείς κινδύνους. Κι έτσι, η αύξηση της μεταβλητότητας, η πιθανή άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και η μεταφορά κεφαλαίων προς αμυντικές τοποθετήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμες διορθώσεις, ακόμη και χωρίς ουσιαστική μεταβολή των θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών.

Αντίθετα, ο ενεργειακός κλάδος αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά στους βασικούς ωφελημένους.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι επιχειρήσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου και γενικότερα οι παραγωγοί ενέργειας ενισχύονται κάθε φορά που αυξάνεται το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου.

Παράλληλα, οι αμυντικές βιομηχανίες συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι περισσότερες κυβερνήσεις διατηρούν υψηλά τα εξοπλιστικά τους προγράμματα και αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες.

Για την Ευρώπη, οι εξελίξεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της ενεργειακής της εξάρτησης. Παρότι η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου έχει προχωρήσει σημαντικά μετά το 2022, μία παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο ενεργειακό κόστος και σε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένες πιέσεις στο κόστος παραγωγής, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρειαστεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό.

Τέλος, το ελληνικό χρηματιστήριο εμφανίζει μια περισσότερο σύνθετη εικόνα. Από τη μία πλευρά, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να στηρίζονται από την ισχυρή κερδοφορία, την πιστωτική επέκταση και τις αυξημένες διανομές προς τους μετόχους. Από την άλλη πλευρά, μια γενικευμένη αποστροφή κινδύνου διεθνώς δύσκολα θα αφήσει ανεπηρέαστη την ελληνική αγορά, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου αρκετές μετοχές διαπραγματεύονται κοντά στα υψηλά πολλών ετών. Εξάλλου, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, στις υποδομές και στη ναυτιλία ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι κατά πόσο πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη γεωπολιτική αναταραχή ή για την αρχή μιας νέας περιόδου διαρκούς αστάθειας. Μέχρι στιγμής, οι αγορές αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις ως έναν σημαντικό, αλλά ακόμη διαχειρίσιμο, κίνδυνο. Εάν, όμως, υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση με ουσιαστικές επιπτώσεις στις ενεργειακές ροές ή στη διεθνή ναυσιπλοΐα, οι επιδράσεις θα μπορούσαν να γίνουν αισθητά εντονότερες τόσο στις αγορές εμπορευμάτων όσο και στα χρηματιστήρια.

Εν κατακλείδι, η νέα πραγματικότητα απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδυτικές επιλογές. Η περίοδος κατά την οποία η ρευστότητα και η αισιοδοξία στήριζαν σχεδόν το σύνολο των αγορών φαίνεται να δίνει τη θέση της σε ένα περιβάλλον όπου η ποιότητα των εταιρειών, η ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών, οι ανθεκτικοί ισολογισμοί και η δυνατότητα μετακύλισης του αυξημένου κόστους αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Εξάλλου, η διατήρηση επαρκούς διαφοροποίησης, η σταδιακή τοποθέτηση σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας και η προσεκτική διαχείριση του κινδύνου αναμένεται να αποτελέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής όσο η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ