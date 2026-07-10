 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου

Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες για τις αγορές, τις κεντρικές τράπεζες και την πορεία των βασικών επενδυτικών μέσων.

Opinion 10.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου
Συμεών Μαυρουδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι διεθνείς αγορές βρίσκονται εκ νέου αντιμέτωπες με μία περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, καθώς η επανεκκίνηση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ανατρέπει το κλίμα σχετικής αισιοδοξίας που είχε διαμορφωθεί μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση του προηγούμενου διαστήματος.

Η κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας επαναφέρει στο επίκεντρο τον γεωπολιτικό κίνδυνο, με τις αγορές να αναπροσαρμόζουν τις προσδοκίες τους για την πορεία της οικονομίας, του πληθωρισμού και της νομισματικής πολιτικής.

Η πρώτη αντίδραση ήταν άμεση και αναμενόμενη. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν στην ενσωμάτωση ενός αυξημένου γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου.

Οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, επαναφέρουν τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Ακόμη και χωρίς πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας, η αύξηση του κόστους ασφάλισης, οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και η μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών αρκούν για να επηρεάσουν τις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι μεταβάλλει εκ νέου το επενδυτικό αφήγημα των τελευταίων εβδομάδων.

Μέχρι πρόσφατα, οι αγορές είχαν αρχίσει να προεξοφλούν μια σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, κυρίως λόγω της υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου και της επιβράδυνσης ορισμένων μακροοικονομικών δεικτών.

Όμως, η νέα ένταση δημιουργεί τον κίνδυνο μιας αναζωπύρωσης του ενεργειακού πληθωρισμού, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια των κεντρικών τραπεζών για ταχύτερη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, η επενδυτική ψυχολογία αλλάζει αισθητά. Ως γνωστόν, σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, οι επενδυτές τείνουν να περιορίζουν την έκθεσή τους σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και να κατευθύνονται προς ασφαλή καταφύγια. Επομένως, ο χρυσός, τα κρατικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και, σε αρκετές περιπτώσεις, το δολάριο αναμένεται να συνεχίσουν να συγκεντρώνουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον όσο η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη. Αντίθετα, οι κυκλικοί κλάδοι, οι αναδυόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή εξάρτηση είναι πιθανό να δεχθούν μεγαλύτερες πιέσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στον τεχνολογικό κλάδο. Με την προθύστερη παρατήρηση ότι τα τελευταία δύο χρόνια, οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό ανόδου των διεθνών χρηματιστηρίων, οι υψηλές αποτιμήσεις αφήνουν περιορισμένα περιθώρια ανοχής απέναντι σε εξωγενείς κινδύνους. Κι έτσι, η αύξηση της μεταβλητότητας, η πιθανή άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και η μεταφορά κεφαλαίων προς αμυντικές τοποθετήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμες διορθώσεις, ακόμη και χωρίς ουσιαστική μεταβολή των θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών.

Αντίθετα, ο ενεργειακός κλάδος αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά στους βασικούς ωφελημένους.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι επιχειρήσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου και γενικότερα οι παραγωγοί ενέργειας ενισχύονται κάθε φορά που αυξάνεται το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου.

Παράλληλα, οι αμυντικές βιομηχανίες συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι περισσότερες κυβερνήσεις διατηρούν υψηλά τα εξοπλιστικά τους προγράμματα και αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες.

Για την Ευρώπη, οι εξελίξεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της ενεργειακής της εξάρτησης. Παρότι η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου έχει προχωρήσει σημαντικά μετά το 2022, μία παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο ενεργειακό κόστος και σε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένες πιέσεις στο κόστος παραγωγής, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρειαστεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό.

Τέλος, το ελληνικό χρηματιστήριο εμφανίζει μια περισσότερο σύνθετη εικόνα. Από τη μία πλευρά, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να στηρίζονται από την ισχυρή κερδοφορία, την πιστωτική επέκταση και τις αυξημένες διανομές προς τους μετόχους. Από την άλλη πλευρά, μια γενικευμένη αποστροφή κινδύνου διεθνώς δύσκολα θα αφήσει ανεπηρέαστη την ελληνική αγορά, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου αρκετές μετοχές διαπραγματεύονται κοντά στα υψηλά πολλών ετών. Εξάλλου, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, στις υποδομές και στη ναυτιλία ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι κατά πόσο πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη γεωπολιτική αναταραχή ή για την αρχή μιας νέας περιόδου διαρκούς αστάθειας. Μέχρι στιγμής, οι αγορές αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις ως έναν σημαντικό, αλλά ακόμη διαχειρίσιμο, κίνδυνο. Εάν, όμως, υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση με ουσιαστικές επιπτώσεις στις ενεργειακές ροές ή στη διεθνή ναυσιπλοΐα, οι επιδράσεις θα μπορούσαν να γίνουν αισθητά εντονότερες τόσο στις αγορές εμπορευμάτων όσο και στα χρηματιστήρια.

Εν κατακλείδι, η νέα πραγματικότητα απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδυτικές επιλογές. Η περίοδος κατά την οποία η ρευστότητα και η αισιοδοξία στήριζαν σχεδόν το σύνολο των αγορών φαίνεται να δίνει τη θέση της σε ένα περιβάλλον όπου η ποιότητα των εταιρειών, η ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών, οι ανθεκτικοί ισολογισμοί και η δυνατότητα μετακύλισης του αυξημένου κόστους αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Εξάλλου, η διατήρηση επαρκούς διαφοροποίησης, η σταδιακή τοποθέτηση σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας και η προσεκτική διαχείριση του κινδύνου αναμένεται να αποτελέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής όσο η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη
AGRO

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη
ΕΤΕπ: Ελλάδα και Κύπρος στο μεγάλο ευρωπαϊκό στοίχημα των 80 δισ. ευρώ για την τεχνολογία
Τεχνολογία

Η ευκαιρία των 80 δισ. ευρώ για Ελλάδα και Κύπρο
Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές
Κόσμος

Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές
ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων
AGRO

Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων
Γιεν: Ανεβαίνει καθώς η Ιαπωνία προσελκύει συνταξιοδοτικά ταμεία σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία
Συνάλλαγμα

Ανοδικές στηρίξεις στο γιεν από εγχώριες επενδύσεις συνταξιοδοτικών
Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα της οικονομικής επίδρασης της AI
Reuters Breakingviews

Τελικά κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας από την AI;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα της οικονομικής επίδρασης της AI
Reuters Breakingviews

Τελικά κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας από την AI;

Ακόμα κι αν η AI δεν μας πάρει τις δουλειές, ωστόσο, εγκυμονεί άλλες, πιο ύπουλες μακροοικονομικές απειλές

Felix Martin
NATO: Διατηρώντας τον Τραμπ ευτυχισμένο είναι ο νέος πήχης επιτυχίας
World

Από αμυντική συμμαχία σε αυλή Τραμπ το NATO

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο NATO ανακουφίζονται που απέφυγαν μια σύγκρουση στη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας στην Τουρκία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση – Τι δείχνουν τα πρακτικά
World

Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το στόχο και το 2027

Τζούλη Καλημέρη
Κλιματική αλλαγή: Οι κορυφαίες μάρκες μόδας δίνουν μάχη στην εφοδιαστική αλυσίδα ενάντια στην ακραία ζέστη
Κλιματική αλλαγή

Πώς οι καύσωνες αλλάζουν τη μόδα

Οι γραμμές παραγωγής για τη βιομηχανία ένδυσης είναι εδώ και καιρό ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Fitch: Ανάπτυξη, δάνεια και προμήθειες στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Fitch: Δάνεια και προμήθειες στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες

H Fitch επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Economy

Ποντάραμε... 1,8 δισ. στα παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στην παράνομη αγορά με τυχερά παιχνίδια έπαιξαν 894.000 Έλληνες - Στα 2.000 ευρώ η μέση ετήσια δαπάνη - Στο μικροσκόπιο της ΕΕΕΠ influencers και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες

Χρήστος Κολώνας
Optima: Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει για το β’ 6μηνο του 2025
Markets

Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει η Optima για το β' 6μηνο του 2025

Από την ορμή στην επιλεκτικότητα το Χρηματιστήριο Αθηνών στο β΄ εξάμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Συντάξεις χηρείας: Οι τέσσερις σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Οι 4 σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Opinion
Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου
Opinion

Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου

Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες για τις αγορές, τις κεντρικές τράπεζες και την πορεία των βασικών επενδυτικών μέσων.

Συμεών Μαυρουδής
Η…πίσω αυλή της ελληνικής οικονομίας
Opinion

Η...πίσω αυλή της οικονομίας

Τα μεγαλύτερα εμπόδια για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική αναπτυξιακή πορεία

Γιάννης Αγουρίδης
Η παρακμή της αποτροπής και πού οδηγεί
Opinion

Η παρακμή της αποτροπής

Μέσα από την απειλή της άρνησης ή της τιμωρίας, η αποτροπή βοήθησε να διατηρηθεί η ειρήνη των μεγάλων δυνάμεων για πάνω από επτά δεκαετίες. Ποια η συνέχεια;

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Το τέλος του «αφηγήματος» και η απώλεια της ψυχραιμίας για τη Νέα Δημοκρατία
Opinion

Το τέλος του «αφηγήματος» και η απώλεια της ψυχραιμίας για τη Νέα Δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι χάνει τον έλεγχο της πολιτικής ατζέντας και αντιδρά ήδη από τώρα σπασμωδικά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το ποδόσφαιρο ως στρατηγικό επιχειρηματικό εργαλείο
Opinion

Τι διδάσκει η... μπάλα

Η στρατηγική ανάλυση του ποδοσφαίρου, επιβάλλεται πλέον στις επιχειρήσεις που θέλουν να διεθνοποιούν όλο και περισσότερο τις δραστηριότητες τους

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Αγορά κατοικίας: Το εμβαδόν…. μετράει
Opinion

Το εμβαδόν…. μετράει

Το μεγάλο σπίτι, δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο «συμμαζεμένες» επιλογές

Ντίνος Σιωμόπουλος
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αφήνουν οριστικά πίσω την κρίση
Opinion

Τέλος η κρίση για τις τράπεζες

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει περάσει σε νέα εποχή.

Συμεών Μαυρουδής
Latest News
Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη
AGRO

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη

Ποια μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρούνται για την προστασία από την ευλογιά προβάτων

ΕΤΕπ: Ελλάδα και Κύπρος στο μεγάλο ευρωπαϊκό στοίχημα των 80 δισ. ευρώ για την τεχνολογία
Τεχνολογία

Η ευκαιρία των 80 δισ. ευρώ για Ελλάδα και Κύπρο

Μέσω του ETCI 2.0, η Ευρώπη θα υποστηρίξει περισσότερες από 1.500 εταιρείες τεχνολογίας υψηλής ανάπτυξης, αναφέρει η ΕΤΕπ - 21 χώρες που στηρίζουν τη νέα αυτή επενδυτική συμμαχία

Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές
Κόσμος

Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές

Η επιτροπή Εκλογικής Βοήθειας των ΗΠΑ μένει χωρίς κανέναν εν ενεργεία επίτροπο - Οι κινήσεις Τραμπ

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων
AGRO

Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ - Οι προθεσμίες

Γιεν: Ανεβαίνει καθώς η Ιαπωνία προσελκύει συνταξιοδοτικά ταμεία σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία
Συνάλλαγμα

Ανοδικές στηρίξεις στο γιεν από εγχώριες επενδύσεις συνταξιοδοτικών

Το γιεν ανέβηκε, την ίδια στιγμή που το δολάριο ΗΠΑ υποχωρεί και το δολάριο Νέας Ζηλανδίας δέχεται ώθηση στα επιτόκια

Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα της οικονομικής επίδρασης της AI
Reuters Breakingviews

Τελικά κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας από την AI;

Ακόμα κι αν η AI δεν μας πάρει τις δουλειές, ωστόσο, εγκυμονεί άλλες, πιο ύπουλες μακροοικονομικές απειλές

Felix Martin
OpenAI: Παραιτείται το Νο2 στέλεχος προκαλώντας αναδιάρθρωση ηγεσίας
World

Παραιτήθηκε το Νο2 στέλεχος της OpenAI πριν την IPO

Ο Φιτζι Σίμο δεν θα επιστρέψει από ιατρική άδεια, αφήνοντας μια σημαντική θέση να καλύψει καθώς η OpenAI ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;
World

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;

Το μερίδιο τηλεθέασης Netflix στις ΗΠΑ υποχώρησε στο πρωτοφανές για τα χρονικά της πλατφόρμας χαμηλό του 7,8% τον Απρίλιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 365 υποτροφίες σε νέες και νέους – Μία για κάθε ημέρα του χρόνου
Ναυτιλία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Μία υποτροφία για κάθε ημέρα του χρόνου

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Λάμπρος Καραγεώργος
Αεροδρόμια: Τι φταίει για τις καθυστερήσεις
Τουρισμός

Τι φταίει για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια

Από τον Μάιο του 2026 είχε υπάρξει ειδική συμφωνία για την καλύτερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Τεχνητή νοημοσύνη: OpenAI και Google πωλούν υπηρεσίες σε κινεζικές εταιρείες της black list του Πενταγώνου
Tεχνητή νοημοσύνη

OpenAI και Google «σπάνε» τη μαύρη λίστα του Πενταγώνου

Οι αμερικανικές εταιρείες επιβεβαίωσαν στους FT ότι παρέχουν υπηρεσίες στην τεχνητή νοημοσύνη σε θυγατρικές με έδρα τη Σιγκαπούρη των εταιρειών Alibaba, Baidu και Tencent

Χρυσός: Με απώλειες κλείνει η εβδομάδα
Commodities

Με απώλειες στο τέλος της εβδομάδας ο χρυσός

Ο χρυσός είναι από τα «θύματα» των τελευταίων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Προς εδομαδιαία άνοδο 6% το Brent
Commodities

Προς εβδομαδιαία άνοδο 6% το πετρέλαιο

Οι φόβοι για νέα προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο οδηγούν και πάλι ανοδικά τις τιμές

Τουρισμός: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στις διεθνείς αφίξεις
Τουρισμός

Η Ελλάδα οδηγεί την κούρσα του τουρισμού [γράφημα]

Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη με άνοδο 38,3% στις διεθνείς αυξήσεις και ισχυρή αύξηση δαπανών

Λάμπρος Καραγεώργος
Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου
Opinion

Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου

Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες για τις αγορές, τις κεντρικές τράπεζες και την πορεία των βασικών επενδυτικών μέσων.

Συμεών Μαυρουδής
Τεχνολογία: Πρόσκαιρη επιβράδυνση ή αλλαγή παραδείγματος;
Experts

Τεχνολογία: Αλλάζει το παιχνίδι;

Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών δεν συνιστά ένδειξη κατάρρευσης, αλλά μετάβαση σε μια πιο ώριμη φάση

Γιώργος Λαγαρίας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies