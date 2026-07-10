Ιρλανδία: Τα data centers καταναλώνουν το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας

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Η Ιρλανδία είναι η χώρα που εκμεταλλεύθηκε οικονομικά όσο καμία άλλη τις ψηφιακές τεχνολογίες – τουλάχιστον στην Ευρώπη. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της αγγλικής γλώσσας που μιλά ο πληθυσμός, του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του εργατικού της δυναμικού, αλλά και του εταιρικού της φόρου που παρέμεινε στο 12,5% σε πείσμα ακόμα και της τρόικας τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, η χώρα έχει προσελκύσει εδώ και δεκαετίες τις αμερικανικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας έχοντας μετατραπεί σε προγεφύρωμά τους για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,4% πέρυσι, με τους μεγάλους χρήστες ενέργειας – συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δεδομένων – να χρησιμοποιούν 9% περισσότερη ενέργεια το 2025 από όση το 2024.

Η προσέλκυση των κολοσσών της Silicon Valley έχει δώσει τεράστια αναπτυξιακή ώθηση τον 21ο αιώνα στη χώρα των μόλις 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Έχει όμως και το τίμημά της. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας (CSO), το ρεύμα που καταναλώνουν τα κέντρα δεδομένων που έχουν εγκαταστήσει στην Ιρλανδία οι αμερικανικές εταιρείες κατανάλωσαν πέρυσι σχεδόν το ένα τέταρτο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε συνολικά στην Ιρλανδία.

Μόλις δέκα χρόνια πριν, το έτος 2015, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5%. Τα στοιχεία της CSO αναζωπύρωσαν, όπως είναι φυσικό, τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την πίεση που ασκεί ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας στις ιρλανδικές ενεργειακές υποδομές.

10% αύξηση σε ένα χρόνο

Συνολικά 7.663 γιγαβατώρες (GWh) ηλεκτρικής ενέργειας από την αυξανόμενη χωρητικότητα του δικτύου της Ιρλανδίας χρησιμοποιήθηκαν από τα κέντρα δεδομένων το 2025, αυξημένες κατά 10% από τις 6.973 GWh που χρησιμοποιήθηκαν το 2024. Η κατανάλωση από όλους τους άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, αυξήθηκε μόλις κατά 2% κατά την ίδια περίοδο, ανέφερε η Στατιστική Υπηρεσία.

Συνολικά, τα κέντρα δεδομένων από μόνα τους αντιπροσώπευαν το 23% της καταμετρημένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πέρυσι, ενώ το 2024 αντιπροσώπευαν από λίγο περισσότερο από το 20%. Στο τέλος της δεκαετίας το ποσοστό υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 30%. Οι υπερ-υπολογιστές των data centers θα καταναλώνουν δηλαδή το ένα τρίτο της ενέργειας σε ολόκληρη την Ιρλανδία.

«Στρατηγική ευκαιρία»

Το ζήτημα για κάποιους που ανησυχούν για τη γιγάντωση της κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα από τους υπολογιστές είναι ότι η κυβέρνηση του Δουβλίνου ευνόησε πολύ τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη των κέντρων που τους φιλοξενούν. Ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Μπερκ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η επέκταση του δικτύου κέντρων δεδομένων της Δημοκρατίας ήταν μια «στρατηγική ευκαιρία».

«Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Κράτος προχώρησε στην άρση ενός αποτελεσματικού μορατόριουμ για τις νέες συνδέσεις κέντρων δεδομένων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο ίσχυε από το 2021», γράφει στους «Irish Times» ο Ίαν Καράν.

Η Επιτροπή Ρύθμισης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (CRU) της Ιρλανδίας έχει ορίσει ότι τα νέα κέντρα δεδομένων μπορούν να κατασκευαστούν εάν καλύπτουν τουλάχιστον το 80% της ενέργειας που καταναλώνουν ετησίως μέσω ανανεώσιμων πηγών. Πέρα όμως από την περιβαλλοντική αμφισβήτηση της γιγάντωσης του κλάδου, φαίνεται πως υπάρχει και οικονομικό κόστος από τη λειτουργία των επίμαχων κέντρων. Κόστος που επιβαρύνει τα ιρλανδικά νοικοκυριά.

Έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Φίλοι της Γης» σημειώνει ότι η μεγάλη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από κέντρα δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων και του δημοσίου για την κάλυψη των αναγκών και στο τέλος προστίθενται 90 ευρώ ετησίως κατά μέσον όρο στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών.

Αναπτυξιακό ανιστάθμισμα

Οι «Irish Times» παραθέτουν και την άποψη που υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα σημαντικό αναπτυξιακό αντιστάθμισμα στην υπερκατανάλωση ενέργειας από τα data centers. Το Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (ESRI) της Ιρλανδίας απεφάνθη πρόσφατα ότι οι πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα έχουν επενδύσει σημαντικά σε εξοπλισμό που σχετίζεται με τα κέντρα δεδομένων κατά το τελευταίο έτος, λόγω της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ιρλανδικό think tank προβλέπει ισχυρότερη από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη εφέτος, υποστηριζόμενη από αυτό το φαινόμενο. «Η αύξηση των επενδύσεων έχει συνδεθεί με την εισαγωγή εξοπλισμού που προορίζεται για κέντρα δεδομένων, ιδίως για εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της ΑΙ», σημειώνει το ESRI.

Ο Κόνορ Ο’Τουλ, ερευνητής καθηγητής του Ινστιτούτου, διευκρίνισε ότι όταν μιλάμε για εξοπλισμό εννοούμε ημιαγωγούς, επεξεργαστές και κομμάτια υλικού που χρησιμοποιούνται στα κέντρα δεδομένων.

Χώρα-εργοστάσιο

Τα στοιχεία του CSO που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη αποκαλύπτουν ότι η Ιρλανδία από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης έχει μετατραπεί σε μια τεράστια βιομηχανική μονάδα. Οι εμπορικοί και βιομηχανικοί χρήστες είναι οι «κύριοι παράγοντες» της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ιρλανδία, με τη ζήτηση μεγάλου όγκου να κορυφώνεται συνήθως το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,4% πέρυσι, με τους μεγάλους χρήστες ενέργειας – συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δεδομένων – να χρησιμοποιούν 9% περισσότερη ενέργεια το 2025 από όση το 2024. Οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές συνολικά αντιπροσώπευαν το 72% της συνολικής ζήτησης πέρυσι, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά αυξήθηκε μόλις κατά 1% και αντιπροσώπευε το 28% του συνόλου.

Ειδικότερα, οι οικιακοί χρήστες σε αστικές περιοχές αντιπροσώπευαν το 18% του συνόλου ηλεκτρικής κατανάλωσης στη χώρα, ενώ τα αγροτικά νοικοκυριά αντιπροσώπευαν το 9%. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα data centers κατανάλωσαν πέρυσι το 23% του συνόλου, αντιλαμβάνεται ότι υπήρξαν περισσότερο ενεργοβόρα από τα νοικοκυριά σε όλες τις πόλεις της Ιρλανδίας.

Η Ιρλανδία είναι η χώρα που εκμεταλλεύθηκε οικονομικά όσο καμία άλλη τις ψηφιακές τεχνολογίες – τουλάχιστον στην Ευρώπη. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της αγγλικής γλώσσας που μιλά ο πληθυσμός, του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του εργατικού της δυναμικού, αλλά και του εταιρικού της φόρου που παρέμεινε στο 12,5% σε πείσμα ακόμα και της τρόικας τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, έχει προσελκύσει εδώ και δεκαετίες τις αμερικανικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας έχοντας μετατραπεί σε προγεφύρωμά τους για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η προσέλκυση των κολοσσών της Silicon Valley έχει δώσει τεράστια αναπτυξιακή ώθηση τον 21ο αιώνα στη χώρα των μόλις 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Έχει όμως και το τίμημά της. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας (CSO), το ρεύμα που καταναλώνουν τα κέντρα δεδομένων που έχουν εγκαταστήσει στην Ιρλανδία οι αμερικανικές εταιρείες κατανάλωσαν πέρυσι σχεδόν το ένα τέταρτο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε συνολικά στην Ιρλανδία.

Μόλις δέκα χρόνια πριν, το έτος 2015, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5%. Τα στοιχεία της CSO αναζωπύρωσαν, όπως είναι φυσικό, τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την πίεση που ασκεί ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας στις ιρλανδικές ενεργειακές υποδομές.

10% αύξηση σε ένα χρόνο

Συνολικά 7.663 γιγαβατώρες (GWh) ηλεκτρικής ενέργειας από την αυξανόμενη χωρητικότητα του δικτύου της Ιρλανδίας χρησιμοποιήθηκαν από τα κέντρα δεδομένων το 2025, αυξημένες κατά 10% από τις 6.973 GWh που χρησιμοποιήθηκαν το 2024. Η κατανάλωση από όλους τους άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, αυξήθηκε μόλις κατά 2% κατά την ίδια περίοδο, ανέφερε η Στατιστική Υπηρεσία.

Συνολικά, τα κέντρα δεδομένων από μόνα τους αντιπροσώπευαν το 23% της καταμετρημένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πέρυσι, ενώ το 2024 αντιπροσώπευαν από λίγο περισσότερο από το 20%. Στο τέλος της δεκαετίας το ποσοστό υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 30%. Οι υπερ-υπολογιστές των data centers θα καταναλώνουν δηλαδή το ένα τρίτο της ενέργειας σε ολόκληρη την Ιρλανδία.

«Στρατηγική ευκαιρία»

Το ζήτημα για κάποιους που ανησυχούν για τη γιγάντωση της κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα από τους υπολογιστές είναι ότι η κυβέρνηση του Δουβλίνου ευνόησε πολύ τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη των κέντρων που τους φιλοξενούν. Ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Μπερκ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η επέκταση του δικτύου κέντρων δεδομένων της Δημοκρατίας ήταν μια «στρατηγική ευκαιρία».

«Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Κράτος προχώρησε στην άρση ενός αποτελεσματικού μορατόριουμ για τις νέες συνδέσεις κέντρων δεδομένων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο ίσχυε από το 2021», γράφει στους «Irish Times» ο Ίαν Καράν.

Η Επιτροπή Ρύθμισης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (CRU) της Ιρλανδίας έχει ορίσει ότι τα νέα κέντρα δεδομένων μπορούν να κατασκευαστούν εάν καλύπτουν τουλάχιστον το 80% της ενέργειας που καταναλώνουν ετησίως μέσω ανανεώσιμων πηγών. Πέρα όμως από την περιβαλλοντική αμφισβήτηση της γιγάντωσης του κλάδου, φαίνεται πως υπάρχει και οικονομικό κόστος από τη λειτουργία των επίμαχων κέντρων. Κόστος που επιβαρύνει τα ιρλανδικά νοικοκυριά.

Έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Φίλοι της Γης» σημειώνει ότι η μεγάλη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από κέντρα δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων και του δημοσίου για την κάλυψη των αναγκών και στο τέλος προστίθενται 90 ευρώ ετησίως κατά μέσον όρο στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών.

Αναπτυξιακό ανιστάθμισμα

Οι «Irish Times» παραθέτουν και την άποψη που υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα σημαντικό αναπτυξιακό αντιστάθμισμα στην υπερκατανάλωση ενέργειας από τα data centers. Το Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (ESRI) της Ιρλανδίας απεφάνθη πρόσφατα ότι οι πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα έχουν επενδύσει σημαντικά σε εξοπλισμό που σχετίζεται με τα κέντρα δεδομένων κατά το τελευταίο έτος, λόγω της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ιρλανδικό think tank προβλέπει ισχυρότερη από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη εφέτος, υποστηριζόμενη από αυτό το φαινόμενο. «Η αύξηση των επενδύσεων έχει συνδεθεί με την εισαγωγή εξοπλισμού που προορίζεται για κέντρα δεδομένων, ιδίως για εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της ΑΙ», σημειώνει το ESRI.

Ο Κόνορ Ο’Τουλ, ερευνητής καθηγητής του Ινστιτούτου, διευκρίνισε ότι όταν μιλάμε για εξοπλισμό εννοούμε ημιαγωγούς, επεξεργαστές και κομμάτια υλικού που χρησιμοποιούνται στα κέντρα δεδομένων.

Χώρα-εργοστάσιο

Τα στοιχεία του CSO που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη αποκαλύπτουν ότι η Ιρλανδία από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης έχει μετατραπεί σε μια τεράστια βιομηχανική μονάδα. Οι εμπορικοί και βιομηχανικοί χρήστες είναι οι «κύριοι παράγοντες» της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ιρλανδία, με τη ζήτηση μεγάλου όγκου να κορυφώνεται συνήθως το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,4% πέρυσι, με τους μεγάλους χρήστες ενέργειας – συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δεδομένων – να χρησιμοποιούν 9% περισσότερη ενέργεια το 2025 από όση το 2024. Οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές συνολικά αντιπροσώπευαν το 72% της συνολικής ζήτησης πέρυσι, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά αυξήθηκε μόλις κατά 1% και αντιπροσώπευε το 28% του συνόλου.

Ειδικότερα, οι οικιακοί χρήστες σε αστικές περιοχές αντιπροσώπευαν το 18% του συνόλου ηλεκτρικής κατανάλωσης στη χώρα, ενώ τα αγροτικά νοικοκυριά αντιπροσώπευαν το 9%. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα data centers κατανάλωσαν πέρυσι το 23% του συνόλου, αντιλαμβάνεται ότι υπήρξαν περισσότερο ενεργοβόρα από τα νοικοκυριά σε όλες τις πόλεις της Ιρλανδίας.