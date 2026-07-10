Χατζηθεοδοσίου: Οι εκπτώσεις αποτελούν ευκαιρία και για επιχειρήσεις και για καταναλωτές

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«Στηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα καταστήματα της γειτονιάς, ένα μαγαζί που το διατηρεί μία οικογένεια, ουσιαστικά οι πολίτες στηρίζουν την ίδια την κοινωνία» υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου με αφορμή ότι την Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις.

Χατζηθεοδοσίου: Ευκαιρία για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Όπως αναφέρει ο κ. Χατζηθεοδοσίου «πρόκειται για μία περίοδο που τα νοικοκυριά περιμένουν για να καλύψουν κάποιες από τις ανάγκες τους ενώ την αναμένουν με ανυπομονησία και οι επιχειρήσεις, ελπίζοντας να αυξήσουν τον τζίρο τους».

«Σε μία χρονική συγκυρία», προσθέτει, «που το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών συρρικνώνεται διαρκώς εξαιτίας των συνεχών ανατιμήσεων και που οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πιέζονται ασφυκτικά λόγω της αύξησης του λειτουργικού τους κόστους και της μείωσης της κατανάλωσης, η έναρξη των εκπτώσεων είναι επόμενο να προκαλεί κάποια αισιοδοξία. Και θα έλεγα ότι είναι ευκαιρία τόσο για επιχειρήσεις όσα και για τους καταναλωτές».

Στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, καλεί λοιπόν το καταναλωτικό κοινό να επισκεφθεί τα καταστήματα, να κάνει την απαιτούμενη έρευνα αγοράς και να προμηθευτεί είδη που σε άλλες χρονικές στιγμές δεν μπορεί να πλησιάσει γιατί δεν του περισσεύουν τα χρήματα.

«Στηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα καταστήματα της γειτονιάς, ένα μαγαζί που το διατηρεί μία οικογένεια, ουσιαστικά οι πολίτες στηρίζουν την ίδια την κοινωνία. Χρειάζονται αυτά τα επιπλέον έσοδα οι επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους καθώς αυτές είναι που στηρίζουν την απασχόληση, που ενισχύουν τα δημόσια ταμεία, που ουσιαστικά κινούν την οικονομία. Είναι θέμα εθνικής προτεραιότητας η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και περιμένουμε να δούμε και από την κυβέρνηση τις ανάλογες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και ανάπτυξη των ΜμΕ», καταλήγει στη δήλωσή του.