Αλβανία: Ύποπτος και για πλαστογράφηση τίτλων ο επιχειρηματίας που πούλησε γη για το θέρετρο του Κούσνερ

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Η υπηρεσία καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος στην Αλβανία δήλωσε ότι, επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι, είναι ύποπτος για πλαστογράφηση των τίτλων ιδιοκτησίας της γης όπου ο γαμπρός του Τραμπ θέλει να κατασκευάσει θέρετρο. Ο επιχειρηματίας Αρτούρ Σέχου καταζητείται στην Αλβανία με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Αρτούρ Σέχου πούλησε μια λωρίδα παρθένας αλβανικής ακτογραμμής για το σχεδιαζόμενο θέρετρο στην Albania Land Development.

Ο Αρτούρ Σέχου αρνείται όλες τις κατηγορίες εναντίον του, δήλωσε ο δικηγόρος του, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι εισαγγελείς στην Αλβανία εξέδωσαν ένταλμα σύλληψής του. Το ένταλμα αφορά τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος για συμμορίες ναρκωτικών.

Οι φάκελοι της υπόθεσης, σύμφωνα με το Reuters, αναφέρουν ότι ο Σέχου και οι συνεργάτες του διακινούσαν κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Αλλά και για ξέπλυμα χρήματος, το οποίο χρησιμοποίησαν για να ιδρύσουν μια αυτοκρατορία ακινήτων, αλλά μέσω πλαστογραφημένων εγγράφων ιδιοκτησίας γης. Τμήμα της γης που αγόρασε ο Κούσνερ στην Αλβανία για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου / REUTERS/Florion Goga/File Photo

Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι «τίποτα από όσα έχουν ισχυριστεί σχετικά με τον χαρακτήρα του κ. Αρτούρ Σέχου, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι ούτε έμπορος ναρκωτικών ούτε πλαστογράφος εγγράφων ιδιοκτησίας».

Και πρόσθεσε ότι ο πελάτης του «γνωρίζει τους ισχυρισμούς που διατύπωσε η εισαγγελία στην Αλβανία. Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν τον αφορούν, επειδή υποστηρίζει ότι η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική από αυτά που ισχυρίζεται η εισαγγελία».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν είχε λάβει αίτημα από την Αλβανία για τον εντοπισμό ή την κράτηση του Αρτούρ Σέχου στο Μαϊάμι.

Πώληση γης στον Τζάρεντ Κούσνερ

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Αρτούρ Σέχου πούλησε μια λωρίδα παρθένας αλβανικής ακτογραμμής για το σχεδιαζόμενο θέρετρο στην Albania Land Development. Η εταιρεία ανήκει στους κατασκευαστές του έργου που υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, την εταιρεία Sazan Real Estate Development, και άλλους επενδυτές.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν στον δικαστικό φάκελο: «Δημιουργούνται εύλογες υποψίες, βάσει αποδεικτικών στοιχείων, ότι τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν μέσω της χρήσης πλαστών εγγράφων».

Οι φάκελοι δεν περιέχουν καμία κατηγορία για αδικοπραγία εναντίον του Κούσνερ ή των επενδυτικών εταιρειών του θερέτρου. Επίσης, το Reuters αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιοι επενδυτές είχαν γνώση ότι για τις υποψίες εις βάρος του Αρτούρ Σέχου.

Έργο υπό αμφισβήτηση

Η κατηγορία ότι τα συμβόλαια μπορεί να έχουν πλαστογραφηθεί είναι ένα ακόμη εμπόδιο για ένα έργο υψηλού προφίλ που ήδη αντιμετωπίζει μαζικές διαμαρτυρίες στην Αλβανία. Οι πολίτες και οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι απειλεί την άγρια ​​ζωή στην περιοχή.

Επίσης, οι κάτοικοι του χωριού Ζβέρνεκ, που είναι κοντά στο έργο, αμφισβητούν την αξίωση του Σέχου στη γη. Έχουν προσφύγει εναντίον του στη δικαιοσύνη πολλές φορές την τελευταία δεκαετία.

Τον περασμένο μήνα, δώδεκα από αυτούς έδειξαν στο Reuters τίτλους ιδιοκτησίας και φορολογικά αρχεία που, όπως είπαν, αποδεικνύουν ότι ήταν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της γης.

Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο»

Το θέρετρο που υποστηρίζεται από τον Κούσνερ, σχεδιάζεται κατά μήκος μιας έκτασης παρθένων παραλιών, δάσους και ενός υγροτόπου. Εκεί φιλοξενούνται θαλάσσιες χελώνες και φλαμίνγκο. Τα πουλιά έχουν γίνει σύμβολα για τους αντιπάλους του έργου, οι οποίοι αποκαλούν τις διαμαρτυρίες τους «Επανάσταση των Φλαμίνγκο».

Η κυβέρνηση της Αλβανίας έχει υποστηρίξει σθεναρά τα σχέδια και λέει ότι οι διαμαρτυρίες διοργανώνονται από τους πολιτικούς της αντιπάλους. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι ήταν ένα «όμορφο» έργο και θα προχωρήσει ανεξάρτητα από αυτό.

Το έργο έχει απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυξέλλες έχουν καλέσει την Αλβανία, ως υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, να συμμορφωθεί με τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ σε σχέση με το έργο.

Πηγή in.gr