Ferrari: Ανακάμπτει η τιμή της μετοχής – Αναιμική η πορεία της σε σχέση με το 2025 – Οι προοπτικές το 2027

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Παρότι οι μετοχή της Ferrari έπεσαν απότομα μετά την παρουσίαση του Luce τον Μάιο, έκτοτε έχει ανακάμψει και σήμερα βρίσκεται 14% υψηλότερα από ό,τι πριν την κυκλοφορία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Σε σημείωμα που δημοσίευσε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, η Bank of America (BofA) επανέλαβε τη σύσταση «αγορά» για την εταιρεία και αύξησε τον τιμή-στόχο στα 458 δολάρια από 403 δολάρια, υποδηλώνοντας ανοδική δυναμική σχεδόν 22% σε σχέση με το κλείσιμο στις αρχές του μήνα, αναφέρει το CNBC.

Μια μέρα αργότερα, η Wolfe Research ξεκίνησε την παρακολούθηση της Ferrari και έδωσε σύσταση για «αγορά» και υποδηλώνοντας τιμή-στόχο στα 436 δολάρια (σημειώνεται ότι η Wolfe έδωσε στόχο τιμής για τη μετοχή στην Ιταλία, όχι για τις μετοχές στις ΗΠΑ).

Σύμφωνα με την LSEG, 14 από τους 15 αναλυτές που καλύπτουν τη Ferrari της απονέμουν σύσταση για «αγορά» ή «ισχυρή αγορά».

Όμως, παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, η Ferrari παραμένει σε ύφεση, έχοντας σημειώσει πτώση 24% τον τελευταίο χρόνο.

Η μετοχή υποχώρησε κατά 17% μόνο τον Οκτώβριο του 2025, αφότου η διοίκηση δημοσίευσε αρνητικές οικονομικές προβλέψεις για το μέλλον.

Πιο αισιόδοξες εμφανίζονται η BofA και η Wolfe, αφότου η Ferrari προχώρησε σε ενέργειες για να κατευνάσει τις ανησυχίες σχετικά με την ηλεκτροκίνηση.

Η «ανάσα» του Manuale

Η έκθεση της Bank of America την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκε αμέσως μετά την παρουσίαση από τη Ferrari του μοντέλου «12 Cilindri Manuale», με τιμή 675.000 δολάρια.

Ο αναλυτής της BofA Horst Schneider πιστεύει ότι το μοντέλο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων θα αντισταθμίσει τη μείωση των πωλήσεων του Luce, αναφέρει το CNBC.

«Μειώσαμε την πρόβλεψή μας για το Luce από 1.000 μονάδες σε 500 μονάδες για το εκτιμώμενο 2027, αλλά προσθέτουμε 500 μονάδες για το ’12 Cilindri Manuale’ για την εκτιμώμενη περίοδο 2027-2029. Η αντιστάθμιση των εσόδων είναι σχεδόν τέλεια, καθώς και τα δύο αυτοκίνητα έχουν τιμές σε γενικές γραμμές παρόμοιες», έγραψε ο Schneider.

«Για τους αισιόδοξους, το Manuale αποτελεί σημαντική ανακούφιση μετά τις ανησυχίες σχετικά με το σχεδιασμό του Luce. Για τους απαισιόδοξους, μειώνει τον κίνδυνο η αβεβαιότητα γύρω από το Luce να εξελιχθεί σε πρόβλημα κερδοφορίας για την περίοδο 2027-29».

Τι διδάγματα πήρε η Ferrari

Από την πλευρά της, η Wolfe Research δήλωσε ότι ο κίνδυνος που συνδέεται με την ηλεκτροκίνηση είναι υπερβολικός.

Ο αναλυτής Emmanuel Rosner έγραψε ότι η Ferrari έχει ήδη λάβει μέτρα για να μειώσει την προτεραιότητα που δίνει στα ηλεκτρικά οχήματα, ενώ ταυτόχρονα «έχει αποκτήσει κρίσιμη τεχνογνωσία που θα δώσει στην εταιρεία προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού, εάν η αγορά απαιτήσει περισσότερα ηλεκτροκίνητα οχήματα».

«Η εταιρεία άντλησε σημαντικά διδάγματα από την πρώτη της επαφή με τους εναλλακτικούς κινητήρες», έγραψε ο Rosner. «Αυτό μας δίνει την πεποίθηση ότι η εταιρεία θα υιοθετήσει μια μετριοπαθή προσέγγιση στη στρατηγική της για τους κινητήρες στο μέλλον και θα προσανατολίσει την προσφορά της προς τα σημεία όπου υπάρχει ζήτηση», σημείωσε ο αναλυτής.

Θετικές προβλέψεις για το 2027

Κοιτώντας μπροστά, αναμένεται ταχεία ανάπτυξη το 2027, όταν τα νέα μοντέλα θα ενισχύσουν τον όγκο των πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους, σύμφωνα με τον Rosner.

Η ιστορία επιβεβαιώνει τις συντηρητικές προβλέψεις της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. «Διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία τείνει να υπόσχεται λιγότερα και να υπερβαίνει τις προσδοκίες», πρόσθεσε ο Rosner.

Με εξαίρεση την πανδημία του Covid, «η RACE έχει επιτύχει σταθερά αποτελέσματα που υπερβαίνουν τις αρχικές προβλέψεις».

Επισημαίνεται ότι η επόμενη τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων της Ferrari αναμένεται να δημοσιευθεί στα τέλη Ιουλίου.