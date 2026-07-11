Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης

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Το νέο πλαίσιο για την ελάχιστη διασπορά των μετοχών πέρασε από τη θεωρία στην πράξη. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, επτά εισηγμένες μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης, καθώς δεν ολοκλήρωσαν έως τις 30 Ιουνίου τις απαιτούμενες ενέργειες για να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις του Κανονισμού της Euronext Athens.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Attica Συμμετοχών, Καρέλια, Alpha Real Estate Services, Αττικές Εκδόσεις, Δάιος Πλαστικά, Ιατρικό Αθηνών και Ν. Βαρβέρης (Moda Bagno), σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική εφαρμογή των νέων κανόνων για την ελάχιστη διασπορά.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήδη πριν από τη μετάβασή του στην Euronext Athens είχε επανειλημμένα καλέσει τις εισηγμένες με χαμηλή διασπορά να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες κινήσεις

Οι προειδοποιήσεις του Euronext Athens έγιναν αποφάσεις

Όπως αναφέρουν παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς η εξέλιξη αυτή δεν αιφνιδιάζει την αγορά. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήδη πριν από τη μετάβασή του στην Euronext Athens, αλλά και η διοίκηση του ομίλου, είχαν επανειλημμένα καλέσει τις εισηγμένες με χαμηλή διασπορά να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες κινήσεις.

Αντίστοιχα, ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου είχε επισημάνει σε δημόσιες παρεμβάσεις του ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σύγχρονη και πιο ελκυστική κεφαλαιαγορά, δίνοντας στις εταιρείες επαρκή χρόνο να προσαρμοστούν.

Η μεταφορά μιας εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης δεν συνεπάγεται αναστολή διαπραγμάτευσης ούτε αποχώρηση από το Χρηματιστήριο

Ορισμένες εισηγμένες ανταποκρίθηκαν. Η Trastor, η Βογιατζόγλου και η Prodea προχώρησαν σε ενέργειες για τη βελτίωση της διασποράς τους και για τον λόγο αυτό έλαβαν παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μέχρι τότε θα πρέπει οι κινήσεις αυτές να αποτυπωθούν και στη μέση διασπορά κατά τον επόμενο τακτικό έλεγχο.

Αντίστοιχα, η MIG έλαβε την πρώτη εξάμηνη προθεσμία που προβλέπει ο κανονισμός, επίσης έως το τέλος του έτους, προκειμένου να επιτύχει το απαιτούμενο ποσοστό διασποράς.

Τι σημαίνει η Κατηγορία Επιτήρησης

Η μεταφορά μιας εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης δεν συνεπάγεται αναστολή διαπραγμάτευσης ούτε αποχώρηση από το Χρηματιστήριο. Οι μετοχές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται κανονικά και οι επενδυτές διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους.

Η διαφορά είναι ότι πλέον οι συγκεκριμένες εισηγμένες θα συνοδεύονται από την ειδική ένδειξη της Επιτήρησης, η οποία ενημερώνει την αγορά ότι δεν πληρούν συγκεκριμένη κανονιστική απαίτηση, στην προκειμένη περίπτωση την ελάχιστη διασπορά των μετοχών.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους, για τους επενδυτές, η αλλαγή δεν επηρεάζει τη δυνατότητα αγοράς ή πώλησης των μετοχών. Ωστόσο, η ένδειξη της Επιτήρησης λειτουργεί ως αρνητικό σήμα προς την αγορά

Η παραμονή στην κατηγορία αυτή δεν είναι μόνιμη. Οι εταιρείες μπορούν να εξέλθουν από την Επιτήρηση μόλις αποκαταστήσουν τη διασπορά τους και η Euronext Athens επιβεβαιώσει ότι πληρούν εκ νέου τις προβλέψεις του Κανονισμού.

Το μήνυμα προς την αγορά

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους, για τους επενδυτές, η αλλαγή δεν επηρεάζει τη δυνατότητα αγοράς ή πώλησης των μετοχών. Ωστόσο, η ένδειξη της Επιτήρησης λειτουργεί ως αρνητικό σήμα προς την αγορά, καθώς υποδηλώνει ότι μια εισηγμένη δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.

Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συναλλακτική δραστηριότητα ή το επενδυτικό ενδιαφέρον μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες κινήσεις.