 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Financial Regulation"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης

Τι σημαίνει πρακτικά για τους επενδυτές η ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης – Η ενεργοποίηση του κανονισμού από το Euronext Athens

Xρηματιστήριο Αθηνών 11.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης
Γιώργος Μανέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το νέο πλαίσιο για την ελάχιστη διασπορά των μετοχών πέρασε από τη θεωρία στην πράξη. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, επτά εισηγμένες μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης, καθώς δεν ολοκλήρωσαν έως τις 30 Ιουνίου τις απαιτούμενες ενέργειες για να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις του Κανονισμού της Euronext Athens.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Attica Συμμετοχών, Καρέλια, Alpha Real Estate Services, Αττικές Εκδόσεις, Δάιος Πλαστικά, Ιατρικό Αθηνών και Ν. Βαρβέρης (Moda Bagno), σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική εφαρμογή των νέων κανόνων για την ελάχιστη διασπορά.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήδη πριν από τη μετάβασή του στην Euronext Athens είχε επανειλημμένα καλέσει τις εισηγμένες με χαμηλή διασπορά να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες κινήσεις

Euronext Athens

Η Trastor, η Βογιατζόγλου και η Prodea προχώρησαν σε ενέργειες για τη βελτίωση της διασποράς τους και για τον λόγο αυτό έλαβαν παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Οι προειδοποιήσεις του Euronext Athens έγιναν αποφάσεις

Όπως αναφέρουν παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς η εξέλιξη αυτή δεν αιφνιδιάζει την αγορά. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήδη πριν από τη μετάβασή του στην Euronext Athens, αλλά και η διοίκηση του ομίλου, είχαν επανειλημμένα καλέσει τις εισηγμένες με χαμηλή διασπορά να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες κινήσεις.

Αντίστοιχα, ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου είχε επισημάνει σε δημόσιες παρεμβάσεις του ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σύγχρονη και πιο ελκυστική κεφαλαιαγορά, δίνοντας στις εταιρείες επαρκή χρόνο να προσαρμοστούν.

Η μεταφορά μιας εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης δεν συνεπάγεται αναστολή διαπραγμάτευσης ούτε αποχώρηση από το Χρηματιστήριο

Ορισμένες εισηγμένες ανταποκρίθηκαν. Η Trastor, η Βογιατζόγλου και η Prodea προχώρησαν σε ενέργειες για τη βελτίωση της διασποράς τους και για τον λόγο αυτό έλαβαν παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μέχρι τότε θα πρέπει οι κινήσεις αυτές να αποτυπωθούν και στη μέση διασπορά κατά τον επόμενο τακτικό έλεγχο.

Αντίστοιχα, η MIG έλαβε την πρώτη εξάμηνη προθεσμία που προβλέπει ο κανονισμός, επίσης έως το τέλος του έτους, προκειμένου να επιτύχει το απαιτούμενο ποσοστό διασποράς.

Euronext Athens

Η μεταφορά μιας εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης δεν συνεπάγεται αναστολή διαπραγμάτευσης ούτε αποχώρηση από το Χρηματιστήριο

Τι σημαίνει η Κατηγορία Επιτήρησης

Η μεταφορά μιας εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης δεν συνεπάγεται αναστολή διαπραγμάτευσης ούτε αποχώρηση από το Χρηματιστήριο. Οι μετοχές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται κανονικά και οι επενδυτές διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους.

Η διαφορά είναι ότι πλέον οι συγκεκριμένες εισηγμένες θα συνοδεύονται από την ειδική ένδειξη της Επιτήρησης, η οποία ενημερώνει την αγορά ότι δεν πληρούν συγκεκριμένη κανονιστική απαίτηση, στην προκειμένη περίπτωση την ελάχιστη διασπορά των μετοχών.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους, για τους επενδυτές, η αλλαγή δεν επηρεάζει τη δυνατότητα αγοράς ή πώλησης των μετοχών. Ωστόσο, η ένδειξη της Επιτήρησης λειτουργεί ως αρνητικό σήμα προς την αγορά

Η παραμονή στην κατηγορία αυτή δεν είναι μόνιμη. Οι εταιρείες μπορούν να εξέλθουν από την Επιτήρηση μόλις αποκαταστήσουν τη διασπορά τους και η Euronext Athens επιβεβαιώσει ότι πληρούν εκ νέου τις προβλέψεις του Κανονισμού.

Το μήνυμα προς την αγορά

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους, για τους επενδυτές, η αλλαγή δεν επηρεάζει τη δυνατότητα αγοράς ή πώλησης των μετοχών. Ωστόσο, η ένδειξη της Επιτήρησης λειτουργεί ως αρνητικό σήμα προς την αγορά, καθώς υποδηλώνει ότι μια εισηγμένη δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.

Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συναλλακτική δραστηριότητα ή το επενδυτικό ενδιαφέρον μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες κινήσεις.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ΥΠΕΝ: Ανοίγει πόρτα για ιδιωτική πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς στα νησιά
Ακίνητα

Σχέδιο έκπληξη για ξεχασμένους οικισμούς στα νησιά
Θεοχάρης: Η αξιοπιστία το νέο επενδυτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας
Πολιτική

Θεοχάρης: Η αξιοπιστία το νέο επενδυτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 17 Ιουλίου
Economy

Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 17 Ιουλίου - Ποιοι πάνε ταμείο
Φοροδιαφυγή: Η Κομισιόν «ψηφίζει» myDATA και Ελλάδα
Economy

Η Κομισιόν «ψηφίζει» myDATA - Stop σε φοροδιαφυγή βάζει η Ελλάδα
Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους
Economy

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Αυγούστου
Δημόσιο χρέος: Τα δύο ορόσημα στην αποκλιμάκωση του
Economy

Αυτά είναι τα δύο ορόσημα για αποκλιμάκωση του χρέους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Η απειλή της ΑΙ για τη χρηματοπιστωτική ευστάθεια – Τα μέτρα
Τράπεζες

Πώς θωρακίζονται οι τράπεζες από την απειλή της ΑΙ 

Η προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για την ΑΙ - Η προειδοποίηση για τις τράπεζες

Αγης Μάρκου
Αγορά εργασίας: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας - Από ίσες αμοιβές και μισθολογική διαφάνεια, μέχρι δυνατότητα «σπαστής» άδειας

Αθανασία Ακρίβου
Στενά του Ορμούζ: Νέα πτώση του αριθμού των διελεύσεων
Ποντοπόρος

Νέα πτώση του αριθμού των διελεύσεων στα Στενά του Ορμούζ

Από τα 16 πλοία, επτά εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο και εννέα εισήλθαν σε αυτόν

Λάμπρος Καραγεώργος
Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι αλλάζει για τις 7 μετοχές που μπήκαν στην επιτήρηση

Τι σημαίνει πρακτικά για τους επενδυτές η ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης – Η ενεργοποίηση του κανονισμού από το Euronext Athens

Γιώργος Μανέττας
FAO: Ψηφιακό εργαλείο κατευθύνει τους αγρότες να καλλιεργούν σωστά και στα κατάλληλα μέρη
AGRO

ΑΙ στο χωράφι - «Διαβάζει» το έδαφος και προτείνει καλλιέργειες

Νέο ψηφιακό εργαλείο λανσάρει ο FAO - Συνδυάζει δεδομένα εδάφους, κλίματος και τοπίου

Ανθή Γεωργίου
Είδη πολυτελείας: Πώς αλλάζουν την αγορά οι εκατομμυριούχοι της ΑΙ
World

Γιατί οι κροίσοι της ΑΙ γυρνούν την πλάτη σε Hermès και Gucci

Από μετεωρίτες μέχρι έξυπνα ρολόγια η νέα σοδειά εκατομμυριούχων αλλάζει την αγορά ειδών πολυτελειας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Μάχη Τράτσα
Ellinikon Sports Park: Σην τελική ευθεία το έργο των 100 εκατ. – Πότε ανοίγει για το κοινό
Business

Το Ellinikon Sports Park των 100 εκατ. - Πότε ανοίγει για το κοινό

Το Ellinikon Sports Park είναι ένα πάρκο αθλητισμού και ευζωίας που εκτείνεται σε 287 χιλιάδες τ.μ.

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
ΥΠΕΝ: Ανοίγει πόρτα για ιδιωτική πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς στα νησιά
Ακίνητα

Σχέδιο έκπληξη για ξεχασμένους οικισμούς στα νησιά

Νέο παράθυρο ανάπτυξης για εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς σε κατοικημένα νησιά - Ποιοι εξαιρούνται από τις νέες προβλέψεις ιδιωτικής πολεοδόμησης

Μάχη Τράτσα
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 17 Ιουλίου
Economy

Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 17 Ιουλίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Θα καταβληθούν συνολικά 53.256.332,01 ευρώ σε 51.818 δικαιούχους - Αναλυτικά οι παροχές

Φοροδιαφυγή: Η Κομισιόν «ψηφίζει» myDATA και Ελλάδα
Economy

Η Κομισιόν «ψηφίζει» myDATA - Stop σε φοροδιαφυγή βάζει η Ελλάδα

Τα επιτεύγματα της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στην έκθεση της Κομισιόν - Τι αναφέρει για τη φοροδιαφυγή

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους
Economy

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Αυγούστου

Αναλυτικά τα ποσά στις συντάξεις και τα ασφαλιστικά ταμεία

Δημόσιο χρέος: Τα δύο ορόσημα στην αποκλιμάκωση του
Economy

Αυτά είναι τα δύο ορόσημα για αποκλιμάκωση του χρέους

Το δημόσιο χρέος η ακτινογραφία και οι προβλέψεις

Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι αλλάζει για τις 7 μετοχές που μπήκαν στην επιτήρηση

Τι σημαίνει πρακτικά για τους επενδυτές η ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης – Η ενεργοποίηση του κανονισμού από το Euronext Athens

Γιώργος Μανέττας
Δημογραφικό: Ανατρεπτική μελέτη δείχνει πώς η γήρανση του πληθυσμού «ωφελεί την οικονομία»
Economy

Ανατρεπτική μελέτη - Πώς η γήρανση του πληθυσμού «ωφελεί την οικονομία»

Πώς η έλλειψη εργατικού δυναμικού λόγω της γήρανσης του πληθυσμού μπορεί να δράσει ως καταλύτης για τεχνολογική καινοτομία και αύξηση της παραγωγικότητας. Η μελέτη για το δημογραφικό με τη «σφραγίδα» του νομπελίστα οικονομικών επιστημών Daron Acemoglu.

Στράτος Ιωακείμ
Latest News
Δημοσκόπηση: «Μεγαλύτερα τα προβλήματα από το 2019 δηλώνει η πλειοψηφία
Πολιτική

Δημοσκόπηση: «Μεγαλύτερα τα προβλήματα από το 2019 δηλώνει η πλειοψηφία

Το κυβερνητικό αφήγημα δεν πείθει τους πολίτες που στη μεγάλη τους πλειοψηφία δηλώνουν ότι ζουν χειρότερα από το 2019

ΥΠΕΝ: Ανοίγει πόρτα για ιδιωτική πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς στα νησιά
Ακίνητα

Σχέδιο έκπληξη για ξεχασμένους οικισμούς στα νησιά

Νέο παράθυρο ανάπτυξης για εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς σε κατοικημένα νησιά - Ποιοι εξαιρούνται από τις νέες προβλέψεις ιδιωτικής πολεοδόμησης

Μάχη Τράτσα
Χρίστος Δήμας: Η Ελλάδα επενδύει σε υποδομές αεροναυτιλίας για την επόμενη δεκαετία
Μεταφορές

Δήμας: Η Ελλάδα επενδύει σε αεροναυτιλιακές υποδομές

Η σύμβαση για το Performance Based Navigation σηματοδοτεί έργο εθνικής σημασίας για ασφαλέστερη και αποδοτικότερη εναέρια κυκλοφορία

Πέθανε ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι
Κόσμος

Πέθανε ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι

Δημοφιλής τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας, με επιτυχία στην Ιταλία και την Ευρώπη.

Τσεχία: Ο πληθωρισμός τραβάει την προσοχή της κεντρικής τράπεζας
World

Τσεχία: Ο πληθωρισμός τραβάει την προσοχή της κεντρικής τράπεζας

Επιμένει ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες

ΗΠΑ: Δανείζεται 155 δισ. κάθε μήνα – Πληρώνει 24 δισ. την εβδομάδα για τόκους
World

«Ζαλίζει» ο λογαριασμός για το αμερικανικό χρέος

Το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ανέρχεται σε 39,4 τρισ. δολάρια

Τζούλη Καλημέρη
AI Act: Τι αλλάζει για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο
Tεχνητή νοημοσύνη

AI Act: Τι αλλάζει για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο

Το νέο πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα

Θεοχάρης: Η αξιοπιστία το νέο επενδυτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας
Πολιτική

Θεοχάρης: Η αξιοπιστία το νέο επενδυτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας

O υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης συμμετείχε στο 30ό Ετήσιο Government Roundtable του Economist

Apple: Μηνύει την OpenAI κατηγορώντας την για κλοπή άκρως απόρρητων πληροφοριών
World

Apple κατά OpenAI: Αγωγή για κλοπή απόρρητων πληροφοριών

Η μήνυση σηματοδοτεί την κατάρρευση της σχέσης μεταξύ δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα στη Σίλικον Βάλεϊ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 17 Ιουλίου
Economy

Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 17 Ιουλίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Θα καταβληθούν συνολικά 53.256.332,01 ευρώ σε 51.818 δικαιούχους - Αναλυτικά οι παροχές

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Θεατές στο παζάρι
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Θεατές στο παζάρι

Το παρασκήνιο της «αβλαβούς διέλευσης» Μητσοτάκη από την Άγκυρα.

Κατασχέσεις: Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις σας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις από κατασχέσεις

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

Ανδρομάχη Παύλου
Euronext Athens: ElvalHalcor και AKTOR σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK
Markets

AKTOR και ElvalHalcor σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK

Δύο «πυκνές» εβδομάδες στο Euronext Athens με δυο σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίου - Τι βλέπει η επενδυτική κοινότητα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Έξυπνες κάμερες: Πώς καταγράφονται οι παραβάσεις – Οι ειδοποιήσεις
Κοινωνία

Έξυπνες κάμερες: Πώς καταγράφονται οι παραβάσεις - Οι ειδοποιήσεις

Οι παραβάσεις που καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες αποστέλλονται ταυτοχρόνως στη θυρίδα του πολίτη στο My.gov.gr και στο wallet του κινητού, ενώ προηγουμένως επανελέγχονται από την Αστυνομία

Φοροδιαφυγή: Η Κομισιόν «ψηφίζει» myDATA και Ελλάδα
Economy

Η Κομισιόν «ψηφίζει» myDATA - Stop σε φοροδιαφυγή βάζει η Ελλάδα

Τα επιτεύγματα της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στην έκθεση της Κομισιόν - Τι αναφέρει για τη φοροδιαφυγή

Να ξαναμπεί η χώρα στον παγκόσμιο χάρτη
Opinion

Να ξαναμπεί η χώρα στον παγκόσμιο χάρτη

Η χώρα χρειάζεται μια εξωτερική πολιτική που να αναβαθμίζει πραγματικά τη θέση της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies